Årets beste V65-lunsj på Solvalla

Fantastisk omgang som er spekket med toppobjekter! Vi knaller til med frekke bonger, og dette gleder vi oss stort til! Du går vel ikke glipp av dagens gullkorn i lunsjen?

Solvalla byr på en helt fantastisk V65-lunsj denne fredagen, og dette er en omgang vi virkelig liker skarpt. Flere svært spennende objekter er jobbet frem, og vi jakter flotte kroner med frekke bonger. Den beste bankeren dukker opp i monteløpet, og der må vi bare tro HARDT på Hande og 5 Fast Food Hanover. Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 7 Will I Am – Har en drømmeoppgave foran seg i innledningen, og den må bare prøves. Dummet seg ut før bilen slapp feltet sist, og den tapte MYE. Ble siden sittende bom fast som fulltanket i kulissene, og vi likte det vi fikk se av den i tåken. Nå fester man på en BIKE for første gang i karrieren, den er lynrask fra start, og skulle Witasp greie å komme seg foran så er dette hesten å slå. SPILLES!

V65-2 : 5 Mogas Casanova – Interessant løp hvor vi plukker med oss tre hester. Det store objektet hadde faktisk kun 3% av innsatsene på seg når vi la ut våre tips (omsetning 175 000), og her må man være på vakt. Løste bra fra start sist, fikk tredje innvendig, men gikk ut i dødens ca 700m fra mål. Trykket på lederen i siste sving, men så kom galoppen. Var ikke tom, og hadde nok kjempet om seieren uten den galoppen. Hadde dessuten gått ca 13,0/2140ma, og en slik tid straffer ingen her. PASSES!

V65-3 : 5 Fast Food Hanover – Har vi STOR TRO på i dette monteløpet, og vi er veldig inne på at den enten vinner dette fra tet eller rygg leder. Debuterte under sal sist, og vi hadde da en mistanke om at det ville passe den perfekt. Stormet til tet, men Hande ville gjerne ri i rygg, og gi den en positiv opplevelse første gang ut i denne stilarten. Havnet så opp i dårlige rygger samt at den ble hindret. Avslutningen når det løste seg likte vi skarpt, og den gikk PIGG i mål. Her er det 7 Pols Crazy Diamond i mot på startsiden, og det er normalt disse som gjør opp om teten. Vi må uansett spille Fast Food Hanover som vi tror MYE på!

V65-4 : 2 Commander Victory – Var knallgod under sal sist, men den varslet også storform med vogn gangen før. Løste da sterkt ut, men feilet så kort, og gikk ned innvendig. Ble sittende bom fast som fulltanket, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Her skremmer ikke motstanden, den står i et nydelig spor, og skulle den eventuelt komme seg foran så skal det en god hest til for å plukke den ned. OBS!

V65-5 : 3 Staro Mojito – Er en veldig undervurdert traver som vi har et godt øye til. Vi ble veldig oppmerksom på denne etter et V75-løp tidligere i år (Mantorp / 16. mai). Satt da i femte utvendig, ble med i tredjespor ca runden igjen, før den gikk på i fjerdespor mot siste sving. Virket ikke helt sluttkjørt når den da feilet, og vi lot oss imponere av den da. Kom sist ut etter en ganske lang pause, ble aldri kjørt med, og satt fast over mål. Ventes MYE forbedret til denne oppgaven, motstanden er den riktige, og den kan opplagt skrelle om den leverer på sitt beste. PASSES!

V65-6 : 9 Victory Topline – Føler vi er på vei mot formen, og en seier er rett rundt hjørnet. Fullførte bra på en krevende bane sist, og da må man ikke glemme at den hadde en bandasje som hang og dinglet mellom beina. Gikk med vanlig vogn i det nevnte løpet, mens man nå fester på en BIKE. Er best på ren kapasitet, sporet burde passe, og vi iler altså til med tipsnikken.