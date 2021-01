Årets første V64-galopp

Søndag er det jackpot både i V75 og V65, men aller først er det duket for en feiende flott V64-omgang på Bro Park.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er en herlig søndag vi har foran oss med jackpot både i V75 og i V65. I tillegg til årets første V64-omgang på Bro Park. Når det gjelder V75, så er det jackpot på Bollnäs med hele 3 722 555 SEK ekstra til fordeling i premiepotten, mens det er også er jackpot på Sørlandet. Her er det internasjonal V65 søndag kveld med hele 626 308 SEK ekstra i sekserpotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før både V75 og V65, er det altså klart for en herlig V64-omgang med galopp på Bro Park. Her er det verd å merke seg at det er spillestopp allerede kl 12.20 og ikke 12.45 som det stort sett var hele fjoråret. I tillegg er det naturligvis V4, denne innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.08.

Årets første V64

For første gang tilbys det å spille V64 på galopp i år. Vi begynner og avslutter tynt med litt bedre oppdekking på midten. Bankeren blir som for mange andre 2 Swinging of Venice i V64-6/V4-4/DD-2. Han har hatt en bemerkelsesverdig utvikling, og det er blitt fire strake seire. I såkalte handicapløp er det uhyre sjelden med en lang seiersrekke, for hestene blir straffet med tøffere vektvilkår. Men han er ikke blitt straffet for den siste seieren, så vi tror på ny seier. 2 Swinging of Venice og Ulrika Holmquist blir vår hovedbanker i V64 og naturligvis også vår DD-banker.



På de litt større V4-forslagene velger vi imidlertid å gardere litt, for vi føler at det er veldig god verdi i de hardeste konkurrentene.

I V64-1 tror vi mest på 6 Houston Heat og 1 Freemanip. Sistnevnte er nok tidlig fremme i teten og slo Houston Heat sist de møttes. Nå er det 200 meter lenger, og det er til fordel for Houston Heat som bankerspilles på de to minste V64-forslagene. .