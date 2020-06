Seks handicapløp utgjør rammen rundt årets første V65-omgang på Øvrevoll og det er naturligvis internasjonalt spill.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang etter helgens store OGP-helg. Det er tilbake til gamle starttider for de norske V65-omgangene denne uken. Høydepunktene er Leangens store V75-omgang med GULLJACKPOT førstkommende lørdag og ikke minst søndagens storejackpotomgang på Kalmar det er over 26 mill ekstra i sjuerpotten.

Før den tid skal vi gjennom en innholdsrik torsdag. Spillemessig er det uten tvil kveldens V64-omgang på Dannero som er høydepunktet. Det er dobbel jackpot og hele 2 552 502 SEK ekstra i sekserpotten. Øvrevoll byr på sin første V65-omgang i 2020, mens Bergen travpark byr på V65 med spillestopp kl 18.55. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Axevalla.

Merk tidlig innlevering

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om torsdagens internasjonale V65-omgang på Øvrevoll. Det er første gang i 2020 at det er V65 på Øvrevoll. Merk at spillestopp er allerede kl 16.20. Det er også internasjonal V4-omgang. V4-spillet som innledes i V65-3 har spillestopp kl 17.10.

Det ble ikke lettløst i søndagens doble jackpotomgang i V64 på Bro Park søndag og seks rette betalte ut velvoksne 243 820 kr. Våre eksperter måtte nøye seg med fem rette den dagen, men i V4-spillet ble det bra.

Solid V4-gevinst på Bro Park søndag 14. juni

Vårt V4-forslag med innl.pris på kr 960 satt som støpt og betalte tilbake flotte 3 904 kroner.

Strålende systemklaff i V4 på Jägersro søndag 7. juni

Med singel utgang på 2 valget 4 Eyes Wide Shut ble det strålende klaff for vårt V4-system på Eksperten som hadde en innl.pris på kr 2 915 (fire andeler a kr 750) søndag. Med 9. valget 10 Zamson Zaid som vinner i V4-4, ble det herlige 30 578 kr i utbetaling for fire rette.

V65 med utfordringer

På 17.mai var det V64-spill på Øvrevoll. Torsdag er det første gang det serveres V65 på menyen, og det er ingen liten oppgave å fikse den biffen. Samtlige løp er så kalte handicapløp, som betyr at om alt klaffer, skal hestene gå likt over mål. Slik blir det selvsagt ikke, for det er snakk om passende distanse, underlag gress kontra sand, jockeyens nivå og aller viktigst: dagsform. I tillegg kommer slikt som ikke lar seg beregne på forhånd. Er utgangstempoet så hardt at det straffer seg mot slutten? Kommer ditt objekt til å sitte fast, slik at ikke spurten kan settes inn? Det siste skjer ikke like ofte i galopp som i trav, banen er bredere, og det er ingen sulky å ta hensyn til. Uansett, det er fascinerende å gjøre vurderinger og veldig gøy når alt stemmer.

V65-bankeren kommer til slutt

Vi går tynt i topp og bunn på V65. Vår V65-banker kommer i V65-6/DD-2, hvor 2 London Rock får vår tillit. 900 meter gress er den eneste distansen hvor hestene ikke skal gjennom svingen. 2 London Rock blir også vår DD-banker.



"Det er en fordel for en hest som har vist stor fart, men har svingt dårlig- dessuten vil jeg søke om å få leie ham til start, for da bruker han ikke opp kreftene før løpet er i gang", beretter trener Are Hyldmo.

I V4-spillet bankerspiller vi 2 London Rock på det minste forslaget i V4-4, men tar oss råd til noen garderinger på de større V4-forslagene.

Dobbeltbanker i V65-1

I V65-1 er 6 Hooligan og 7 Punktum Finale våre valg. Sistnevnte får opp Alan Wallace på ryggen, som vi uten å forkleine noen er en solid forsterkning.

I V65-2 har fire av hestene ikke gått løp på en liten evighet. Klassen er god, men vi tror muligheten er god for at de kommer til å trenge minimum et løp i kroppen. Vi spiller fire hester på de fleste V65-forslagene, men tar med alle åtte startende på det største V65-forslaget.