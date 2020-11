Årets siste løpsdag på Øvrevoll

Øvrevoll har sin siste løpsdag onsdag. Det er internasjonal V4 og V5 som venter på landets eneste galoppbane.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er onsdag og det betyr galopp til lunsj og Bjerketrav til kvelds. Denne onsdagen er det Øvrevoll som er vertskap for galoppen og i og og det er både V4 og V5 på menyen. På Bjerke er det siste onsdagskveld med med V75 Bonus. Fra og med neste onsdag er det V86 fra Sverige (Bjerke vil være medarrangør noen onsdager i 2021) som gjelder på onsdagene og Bjerke kommer fra den uken til å arrangere V75 på tirsdagene.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Øvrevoll og onsdagens lunsjgalopp. V4 er som vanlig først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.10.

Våre galoppeksperter holder solid høstform og har blant annet truffet meget bra med sine V4-tips de to foregående onsdagene.

180 kr ble til 2 090 kr i V4 på Klampenborg lørdag 7. november

Med tilnærmet heldekk og 8. valget 2 Smooth n Royal som vinner i V4-1 var grunnlaget lagt for en pen utbetaling i V4 på Klampenborg denne lørdagen. Med blant annet et førstevalg og ett fjerdevalg i to av de tre gjenstående avdelingene, ble det fin avkastning for vårt V4-forslag på Nettavisen med innl. pris på kr 180. Pene 2 090 kr ble det tilbake.

Solide V4-gevinster på Jägersro onsdag 4. november

Det ble levert solide tips til onsdagens V4-lunsj. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt klokkerent og det ble flotte 6 855 kr i utbetaling for fire rette. På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Herlig systemklaff på Øvrevoll torsdag 29. oktober

Vi kom ikke i land på de flate kupongforslagene på Øvrevoll forrige torsdag, men for V65-systemene ble det fullklaff.

To systemspill med fire andeler a kr 1000, og folkesystemet med 20 andeler a kr 200 satt begge klokkerent og betalte tilbake pene 9 860 kr.

Finaledag i lunsjen

Onsdag er det klart for årets siste løpsdag på Øvrevoll. På onsdager er det lunsj som gjelder, og det skal spilles V4 og V5. Vi synes ikke det er noen helt sikker vinner i V4, men går relativt tynt i starten. 6 Asaks Ambition får Carlos Lopez på ryggen, og det er en hoppe som liker 1100 meter på sand. Vi synes dog 7 Buckwalk gikk et fint debutløp i forrige uke, og det er for oss en nødvendig gardering. I tillegg betaler vi for 2 Betty på de to største V4-forslagene.

Løp 3 og 4 er med både i V4 og V5, og det er kanskje onsdagens to mest krevende løp. Vi helgarderer V4-3/V5-1/DD-1 på de fleste V4/V5-forslagene, men velger å stå på 1 Al Buraq som vår DD-banker i DD-1.



I V5 avsluttes det med det vi velger å kalle en klink vinner i V5-5. 2 Prince of Fjords vinner mot disse konkurrentene 99 av 100 ganger, og da blir det feil å gardere.

Vi har nevnt Carlos Lopez. Sist red han fire løp og vant alle. Nå har han seks oppsitt, og i det minste tror i han får med tre seire hjem.