Årets siste på Bro Park

Lørdag er det klart for årets siste galoppstevne i Skandinavia når Bro Park byr på tidlig V4 og V5-galopp.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er ingen tvil om et lørdagens V75-omgang på Biri som også byr på Gulljackpot er lørdagens soleklare sportslige og spillemessige høydepunkt. Men det er flere ting som skjer og på Bro Park er det klart for årets siste galoppstevne i Skandinavia med V4-start allerede kl 11.00. Lørdag kveld er det så duket for internasjonal V65-omgang i Halmstad og her er det spillestopp kl 19.15.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Bro Park. Det er både V4 og V5 på menyen. V4 er først ute og merk at det er spillestopp allerede kl 11.00. V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 12.15.

Årets siste galopptips

Løpene på Bro Park lørdag er årets siste på våre breddegrader når det gjelder galopp. I 2021 er det planlagt løp på Bro Park allerede 1. nyttårsdag, og deretter er det fem søndager i januar og februar med galopp.

Lørdag bruker vi en banker i begge spilleformer. Forrige søndag var 1 Isidor Almqvist i V4-3 helt suveren. Dette er en treåring i voldsom utvikling, og motstanden er i store trekk den samme. Vi tror på tet fra start til mål og bankerspiller 1 Isidor Almqvist med Tina Långstrøm på ryggen i V4-spillet.

Klar banker i V5-5

I V5 blir 4 Sea Moonster i V5-5 vår banker. Han har hatt en uvane med å være treg i gang fra start, men han har en helt annen klasse enn konkurrentene og har en veldig passende oppgave foran seg i V5-5.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

De øvrige avdelingene i begge V-spillene er åpne, så det kan fort bli fine penger.