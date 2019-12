Årets siste V65-omgang går av stabelen i Ålborg

Nyttåraften byr på Multijackpot i V75 på Axevalla, men aller først er det internasjonal V65-omgang fra Ålborg.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

På årets aller siste dag er det naturligvis V75-omgangen med Multijackpot på Axevalla som er det soleklare spillemessige høydepunktet. V75 nyttårsaften starter kl 15.00. Før vi kommer dit skal vi også gjennom en flott V65-omgang i danske Ålborg, her er det spillestopp allerede kl 11.45 og med internasjonalt spill blir det garantert bra omsetning. Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg byr på følgende vurderinger:

Årets sidste danske løbsdag med V65 fra Aalborg

Mens de fleste hygger sig med klargøring til Nytårsaften, er der på dansk grund traditionen tro væddeløb med store puljer og interessante løb. Denne gang gælder det V65 fra Racing Arena Aalborg, hvor 1. løb startes kl. 11.00. Husk når I skal spille med til danske løb, at man gratis kan finde alt med kommentarer fra staldene, tipsgennemgang, programmer og meget mere på: www.fasttrackracing.dk

Bankeren:

5 Eddie Ulkær i V65-1 har vundet sin debut og jeg tager chancen som en fræk ”Banker”. Den så meget fin ud og leverede et godt indtryk. Fik mange positive ord med efter sejren og står godt til her, så det kan meget vel ende med sejr.

Luringen:

5 I D Entity i V65-5 har aldrig vundet løb, men er hurtig fra start og virker til at kunne få et godt løb fremme i feltet. I et åbent løb kan den sagtens levere overraskelsen.

V65-1:

Selvom 5 Eddie Ulkær bare har startet en gang, er det faktisk en hest som kan bruges som V65-Banker. Den vandt sin debut efter en kikset start og siden en flot afslutning. Der var meget positive ord fra kusken Dennis Kristiansen efter sejren og med autostart bliver det spændende nu. Topchance.

9 Gabriel var skuffende i forrige start, mens den senest blev forsøgt uden sko og det gik ikke. Har ret god kapacitet. Det samme har 11 Carpark North der var væk med galop fra start senest, men som der er fornuftige meldinger fra stalden omkring og kapacitet det har hesten. 4 Equidore og 7 Amaze Bell er begge gode heste som lurer som de næste chancer.

V65-2:

9 Rexine kiksede som storfavorit senest, hvor den galopperede i spidskampen da det gik for stærkt. Blev siden kørt med da den havde denne start. Der er fart i hesten, der normalt er stabil og nu får den et godt rygløb. Kan meget vel runde til sejr. 2 Blueberry Macoy hang godt med senest på andenpladsen efter et fint rygløb, men sås ikke med vinderchance. Kapabel hest der kan åbne fra start og skal være en fin chance. 5 Danny Tamsen har givet haft gavn af løbet senest og er en ret så stærk hest, hvis ikke den galopperer. Lille luring gemt i 1 Diva De Meaux som virker i fin form og får et godt løb fra dette spor.

V65-3/V4-1:

5 Big Flirt har imponeret og plejer at vinde sine løb i Aalborg. Bliver storfavorit, men virker stadig ikke helt 100% altid i travet og derfor kan der være værdi i at gardere, hvis man går efter den store gevinst. Big Flirt skal være favorit og kan selvfølgelig vinde, men jeg garderer. 11 Bella Princess var uheldig sidst, men har topform. Det er klart der skal held til fra dette spor, men kommer der fart på løbet runder den mange til slut. 7 Epoque var forbedret senest og leverede en flot præstation. Hurtig fra start, men yderligt spor. Kan overraske og så er der god form i 6 Design Hastrup.

V65-4/V4-2:

Det er svært at komme udenom 7 C You Again der er en vinder i mange af sine starter. Besejrede gode Billi Time senest og går både fra ryg og i spids. Virker til at være på toppen og skal absolut kunne være et bud som Banker i V65. 5 Dream Kåsgård var meget forbedret senest, hvor den varmede stærkt op og gik godt fra spidsen som den overtog efter 600 meter. Har stor kapacitet og virker til at fungere godt i travet. Pas på! 3 Cointreau vandt fra spids i forrige start og er bare en god hest, der er kommet tilbage efter en lang skadespause. Godt spor og altid med chance.

Derefter 4 Hocus Pocus der altid gør sit samt 2 Bravo Sølvtop der er hurtig fra start og senest førte længe, men som ikke tit vinder løb.

V65-5/V4-3:

Gode heste mødes her, men mon ikke 3 Aros Line kan vinde? Hesten sad fast med kræfter sparet senest og er rigtig hurtig fra start. Det lyder på stalden at den i dette løb skal køres i føring. Det er gode heste imod og 2 Listas Manboy var forbedret senest, så den er på ret vej og har et godt spor.

5 I D Entity har fart i benene og interessant med rette løb, men den er hun 4 år og har endnu aldrig vundet løb. Er dog en luring her! Der er et par nye heste med i 6 Person Of Interest og 8 Earl Variera som er svære at vurdere og selvfølgelig skal følges i opvarmning og inden løbet.