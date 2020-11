Våre galoppeksperter holder solid tipsform. I kveld jakter de nye gevinster i årets siste V65-omgang på Øvrevoll.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik torsdag står for tur, og det er blant annet to norske V65-omganger i kveld. På Bergen travpark er det også jackpot med 332 248 kr ekstra i sekserpotten, mens det er årets siste V65-omgang på Øvrevoll. I tillegg er det en meget fin V64-omgang på Åby. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Mantorp.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Øvrevoll og våre galoppeksperter holder solid høstform med nye flotte V4-gevinster på Jägersro i går.

Solide V4-gevinster på Jägersro onsdag 4. november

Det ble levert solide tips til onsdagens V4-lunsj. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 960 satt klokkerent og det ble flotte 6 855 kr i utbetaling for fire rette. På Eksperten ble det klaff for hele 15 andelslag.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.

Herlig systemklaff på Øvrevoll torsdag 29. oktober

Vi kom ikke i land på de flate kupongforslagene på Øvrevoll forrige torsdag, men for V65-systemene ble det fullklaff.

To systemspill med fire andeler a kr 1000, og folkesystemet med 20 andeler a kr 200 satt begge klokkerent og betalte tilbake pene 9 860 kr.

Sesongens siste V65

Torsdag er det siste gang hvor det er mulig å spille V65 til Øvrevoll i år. Utbetalingen blir jo nesten alltid veldig god, og det er en flott omgang som venter i kveld.

4 Red Valley i V65-2 blir trolig klar favoritt. I dette maidenløpet virker motstanden begrenset. Det er riktignok en debutant, samt en hest som ikke har startet siden 2018. Red Valleyvar god toer sist bak en riktig bra hest, og vi tror den første seieren kommer nå.

Dobbeltbanker i V65-1

I V65-1 gikk 4 Buckybabe og 5 Crossroad Blues flotte løp sist. Rapportene er gode også nå, og det er god sjanse for ny duell.

Vi er også inne på at 2 Madi Banja har et fint løp i V65-4/V4-2. Carlos Lopez har ridd hesten en gang før, og det ga enkel seier.

V65-3/V4-1 er den største bøygen for oss. Dette er svært jevnt, og det er bare å anbefale bred gardering. Vi tar med alle ni startende på samtlige V65-forslag og på tre av fire V4-forslag.

I DD-spillet satser vi på 5 Asaks Ambition som banker i DD-1. Hun spurtet flott sist og har en rytter som kan bli amatørchampion, nemlig Ida Tandberg.

I V65-6/V4 synes vi en trio skiller seg ut. 1 Tsupermand, 3 Chili Explotion og 8 Betty kan være en trio å satse på. De var alle i seiersstriden sist, og motstanden er ikke verre nå.