Årets V75 Julebonanza innledes - følg spenningen gratis

Er du klar for V75 Julebonanza?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

23. desember: V75 Mantorp med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Årets V75 JULEBONANZA innledes med "Uppesittarkväll", og dette er blitt en stor tradisjon for vi som elsker å spille på hester. Når det gjelder kveldens omgang til Mantorp så er den utfordrende, og flere av løpene er alt annet enn lettløste. Vi har mye snadder i vår objektsgodtepose, og her er det bare å lese all infoen nøye før bongene blir levert før kl.19.30. Dagens beste banker har vi spart til finalen, og vi spekulerer ikke mot 9 Vikens Fingerprint som har imponert oss stort. Er billigere ute i kveld, og går alt riktig for seg så skal det dreie seg om en vinner. ALL IN! Ta rygg på følgende:



V75-1 : 1 Jack Zon – Debuterte for Fredrik Wallin sist, og den varslet form direkte. Ble altså sittende bom fast som fulltanket i kulissene, og vi gav den et klart pluss i kanten. Er en brennkvikk hest, og den er veldig bra når den er på sitt beste. Kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette, og leverer den helt på topp, ja, da blir vi alt annet enn overrasket om den sporer dette rundt om. 10 Copaca Banana – Dobler vi opp A-gruppen med. Har hatt et strålende år, og den er SYLVASS når den får smyge med i rygger. Ble ikke kjørt med etter pause nest sist, mens den avgjorde sikkert sist. Er på vei mot superformen, og med tempo skal noen og enhver få slite. Disse to hestene skiller seg KLART ut i innledningsløpet. Leter man på dypet så kan 11 Grinnebys Orion være noe. Har fått to løp i kroppen etter pause, og nå sist gikk den PIGG i mål med ubrukte draskylapper. Trenger naturligvis litt klaff fra dette sporet, men er aktuell for dem som går utover de to vi tror klart mest på. 6 Yankee Boy blir muligens utstyrt med BIKE i kveld, og er også en som skal med om løpet garderes.

V75-2 : 9 Pacific Face – Beste hesten, men likevel betydelig mindre spilt enn favoritten? Det tar vi i mot med takk. Pacific Face slo 5 Juan med 30m 6. juni, og travet da 13,5/3180mv. På Åby nest sist slo han også Juan meget enkelt. Har nå fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og får den bare aksjonen til å stemme, ja, da skal virkelig Juan være på topp for å greie å svare denne «panservognen». MÅ BARE PRØVES! 5 Juan – Var fakta omgangens største favoritt når vi la ut vårt tips, og det kjøper vi ikke. Bra hest, men vi mener altså at vår tipsener er bedre. Juan holder bra form, og leverte på sitt beste til seier sist. Motbudet. Velger man å gå utover disse så er det 2 Just Wait And See med løp i kroppen, samt 8 Reverend Wine som er de mest aktuelle.

V75-3 : 7 Made Of Stars – Dette er ikke et spesielt godt V75-løp, og det er dessuten veldig jevnt. Vår ide var ute som et 6-valg når vi la ut våre tips, og den kan bli noe undervurdert. Dette er dog en fersk 3-åring under en rivende utvikling. I sitt siste løp ble den sittende bom fast som fulltanket på en meget god tid. Kommer den bare riktig på det fra start her så er den god nok i massevis. OBS! 9 Cambria – Trakk seg på oppløpet sist, men var uansett tapper i nederlaget mot betydelig bedre hester enn hva den møter nå. Gangen før satt den bom fast som fulltanket, og hadde vunnet enkelt med luker. Har bitvis litt problemer med aksjonen sin, men er VELDIG Bra på sitt beste, og duger normalt svært godt mot en overkommelig gjeng som dette. OBS! Ellers vrimler det av mulige luringer i dette feltet, og det kan være smart å plukke med noen hester her.

V75-4 : 6 Leon Zon – Var et STORT løfte som 2-åring, men den har hatt sine problemer, og liksom aldri kommet skikkelig i gang. Fjerdesist var den svært oppløftende som femmer, og ikke veldig mange lengdene bak kanonen Ecurie D. Kom sist ut etter en lengre pause, og avgjorde da på et lekkert sett. Har utrolig mye inne, den er kjapp fra start, og skulle Kim Eriksson komme seg foran, ja, da skal de andre få kjørt seg. MÅ MED PÅ ALT! 1 Eye In The Sky – Har stått feil inne i sportrapper de siste gangene, men likevel vunnet veldig enkelt. Har mye å gå på, og er selvskreven på bongen. 2 Mister Donald – Var ute mot bedre hester enn dette sist, og fullførte fint. Gikk et enormt løp etter galopp nest sist. Løpets klare outsider. 10 Powerful Teemer – Spurtet meget sterkt sist, men igjen ble det feil for den. Er veldig mye bedre enn raden, og klaffer det bare litt på veien nå, ja, da kan skrellen være et faktum. OBS!

V75-5 : 9 Volare Gar – Kommer med toppform til Sverige, og sist den besøkte Sverige (20.02.2019) så spurtet den kolossalt bra (10,7 s 500m). Ulf Ohlsson opp er spennende, og fra et nydelig smygspor kan dette fort bli veldig riktig. Avgjør om den bare får litt tempo? 6 Zaira Del Ronco – Var helt sensasjonelt god sist, og leverer den slik i kveld så taper den neppe. Bare dundret unna langt foran de øvrige, og gikk en 13-tid under ufyselige forhold. Motivert, og tidlig. 3 Payet – Er i utgangspunktet en hest som er bedre over litt lengre løp, men den har toppform, og hester i toppform går normalt sett alle distanser. Er over middels fra start, og den får stå som en outsider. Disse tre skiller seg ganske klart ut. Velger man å jakte på dypet så er det 4 Pols Crazy Diamond man skal se litt opp for. Holdt veldig bra etter et lengre avbrekk over en upassende distanse sist. Har normalt gått mye frem med det løpet i kroppen, og en kjapp sprint passer perfekt. Vår fjerdehest.

V75-6 : 3 Inez Alki – Har gjort to løp etter den kom til Sverige, og har vært veldig bra ved begge anledninger. Første gang så gikk den i nærkamp med gode Princess S.W. , mens den sist avslutter ordentlig bra til andre. Her kan den muligens bli sluppet gratis til tet, og siden må det være snakk om en stor sjanse. SPILLES! 15 Dixie Brick – Er beste hesten i feltet, men den sliter med usikker form. Slet litt med aksjonen sist, og galoppen kom ikke veldig overraskende. Har dessuten vært matchet mot de beste i årgangen, og kanskje er det slik at en pause hadde vært godt for denne? Beste hesten, men altså med en veldig usikker form… Velger man å spekulere videre så er dette løpet VIDÅPENT, og en bred gardering trenger ikke å være feil.

V75-7 : 9 Vikens Fingerprint – Dette er vår beste banker i omgangen, og det er rett og slett snakk om en knallgod hoppe som trolig vokser inn i eliten for hopper i Sverige. Den var klink overlegen nest sist, men møtte ikke den store motstanden da. Nå sist var den med på en LUFTIG innledning (09,2 f 500m), fikk så rygg leder, og var fakta bare vel en lengde bak steingode Wild Love over mål. Hadde Wild Love vært med i dette feltet så hadde den stått til 1,40 i totoen. I dette løpet så lukter det dessuten hard kjøring innledningsvis, og da er det aldri feil å komme bakfra med sparte krefter. Vi tror ikke at vår banker taper dette om alt går riktig for seg, og velger altså å gå ALL IN!