Årsdebut med V4-lunsj på Jägersro galoppbane

Onsdag åpner Jägersro galoppbanene portene for en ny sesong med både V4 og V5 på menyen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

På vei inn i påskehøytiden er det duket for årsdebut på Jägersro galoppbane i Malmo onsdag og det er både V4 og V5 på menyen. Onsdag kveld er det så duket for V65 Xpress fra Åby/Solvalla med jackpot og hele 677 952 kr ekstra i sekserpotten.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen





Torsdag (skjærtorsdag) er det så klart for fire dager med V75 Påskebonanza og den innledes i Gävle. Her er det 18 millioner i premiepotten. Spillestopp kl 19.30. Langfredag fortsetter Påskebonanza med internasjonal V75 fra Färjestad. 22 millioner i premiepotten. Her er det spillestopp kl 15.00. Lørdag (Påskeaften) avvikles V75-løpene på Dannero som erstatning for Klosterskogen. Internasjonal V75 med 33 millioner i premiepotten. Spillestopp i V75 kl 15.00.

Grand Finale i V75 Påskebonanza blir det søndag 1. påskedag. Internasjonal V75 med MULTIJACKPOT på Romme. Det er foreløpig (per tirsdag formiddag) hele 43 467 930 SEK ekstra i sjuerpotten. Totalt formidable 117 millioner i premiepotten. Du kan vinne 74 millioner. Eventuelle jackpot i påskeuken kommer i tillegg. Spillestopp kl 16.20.

Det er altså mulighet for å vinne store penger også denne påsken, men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om onsdagens lunsjløp på Jägersro galoppbane. V4 er først ut med spillestopp kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.30.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Bra sport i åpne løp

Onsdag er det på dagen fire måneder siden sist det var galoppløp på Jägersro. Da åpnes portene, og det bys på fine felter og god sport. Den største favoritten blir trolig 8 Joker Face i V4-2. Han var knallgod som toåring og begynte også fjoråret bra. Men formen gikk i feil retning, og det endte med en 13. plass i Derby. Vi setter ikke vår lit til en hest som ikke har vist noe på snart ett år, og helgarderer V4-2 på samtlige V4-forslah, vel vitende om at Joker Face er i stand å slå disse konkurrentene på sitt beste.

Med nærmere halvåret pause for de fleste hestene, er det selvsagt ikke så lett å vurdere form og sjanser. Vi har funnet hester som har et høyt toppnivå kontra motstanderne og ser ut til å ha fine oppgaver. Vi tenker på 9 Lucy in the Sky i V4-1 og 7 Siphon River i V4-4. Dermed blir det råd til å gå bredt i de to midterste avdelingene. 9 Lucy in the Sky bankerspilles på de to minste V4-forslagene på Nettavisen.

Når det gjelder 7 Siphon River så bankerspilles denne på det minste V4-forslaget og den blir også vår DD-banker. 7 Siphon River bankerspilles også på det minste V5-forslaget, men her tar vi med både 8 Mr Stenson og 10 Hot Chocolate på de større V5-forslagene.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jacob tilbake som rytter

Blant de tobente hilser vi Jacob Johansen velkommen tilbake. Han skadet seg alvorlig på den danske Derbydagen, og man fryktet at karrieren var over. Jacob har fire ritt onsdag, og det kan fort bli et gjensyn med vinnerpaddocken. Sist han vant var på Øvrevoll med gode Backcountry. Da skrev vi 8. august, det er åtte måneder siden dagen på onsdag.