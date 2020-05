Austevoll bryter seierstørken

Gunnar Austevoll har ikke vunnet løp på over to måneder. I kveld kusker han vår V65-banker på Klosterskogen.

Vi er på vei mot nok en herlig trav- og galopphelg med Super Saturday som helgens soleklare høydepunkt. Internasjonal V75 med jackpot i Gävle med 29 millioner ekstra i sjuerpotten og lørdag kveld med norsk V75 fra Bergen travpark. Kommende søndag er det også jackpot i V75 fra Lindesberg med 4 116 231 SEK ekstra i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men først er det torsdag og Kristi Himmelfartsdag, uten at det betyr noen hvile i trav- og galoppsporten. Torsdagen innledes med V4-lunsj fra Bergsåker, før Jägersro byr på en herlig V64-omgang med spillestopp allerede kl 15.00. Litt senere torsdag ettermiddag er det så duket for både V5 og V4 på Øvrevoll. Torsdag kveld er det endelig klart for Klosterskogen travbanes første travkjøring etter coronastengingen og i Skien er det både internasjonal V65 og V4 med garantert stor omsetning.

Og det er nettopp Klosterskogen det heretter skal handle om i denne artikkelen. I og med at den svenske V64-omgangen på Jägersro i dag starter kl 15.00, er det først spillestopp kl 19.05 i V65 på Klosterskogen i kveld og det betyr normalt skyhøy omsetning. I tillegg er det internasjonal V4 med spillestopp kl 19.50.

Nå kommer seieren for Gunnar Austevoll

Velkjørende Gunnar Austevoll har faktisk ikke vunnet løp siden 12. mars (dagen før trav-Norge stengte ned). Men i kveld bør det være gode muligheter for at eksbergenseren bryter seierstørken. 11 Fantasio De Cuy har ihvertfall meget gode vinnersjanser i V65-3/V4-1. Vallaken måtte se seg slått oppunder mål av gode Lucky Queen Soa på Momarken i sin siste start etter å ha dratt hardt unna i front. Landet på sterke 16.0/2140 meter da. Vant både nest sist på Jarlsberg og fjerde sist på Momarken og har vist strålende form over lang tid. Ellevtespor er normalt ikke noe stort minus for denne, det er på slutten han gjør løpene sine uansett. Jeg går all-inn og bankerspiller 11 Fantasio De Cuy både i V65 og V4-spillet.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

PS: 8 Moen Thor er den klare nestfavoritten i V65-3/V4-1. Gunnar Austevoll vant sitt siste løp med nettopp Moen Thor på Jarlsberg travbane 12. mars......

Topprytterne gjør opp

De fleste vil nok være enige om at Helene Kolle og Siv Emilie Løvvold er det to beste rytterne i monteløpet i V65-1. Når disse to i tillegg skal ri de to forhåndsfavorittene, er det "läge" for å gå for en dobbeltbanker i løpet. 9 Djarpur Dry har kanskje den største kapasiten, men samtidig er 4 Match Queen en riktig seiersmaskin i monte. De to hestene bør uansett være et bra lås i V65-1

Weberg uten seier på sju måneder

I V65-2 støter vi på det som blir en av kveldens største V65-favoritter. Fireårige 11 Brenne Røn med sin trener Sven Olav Weberg i sulkyen. Weberg kjører ikke så mange løp nå for tiden, og vant sitt siste løp 11. november i fjor. Det var gode rapporter på Brenne Røn før comebacket på Biri for to uker siden og hesten gjorde da også et meget bra løp fra tet. Måtte gi seg mot storfavoritten Ari Potter mot mål, men landet på meget sterke 30.0/2100 som sterk toer. I kveld er det 20 meter tillegg og på strek står treårige 1 Lille Link som imponerte i debutløpet på Momarken for tre uker siden. Tapte da fryktelig mye på startgalopp, men kom strålende tilbake til andre. Lille Link er et klart motbud til Brenne Røn i kveld.

Se opp for Solberg

Det er krevende å være spiller i V65-4/V4-2 og ingen av de 12 startende kan betegnes som sjanseløse. 11 Solan Troll er ikke av de mest betrodde, men fireåringen er under utvikling og er bedre enn raden. Favorittduoen skremmer ikke og 11 Solan Troll og jeg markerer for hesten på samtlige V65 og V4-forslag.

Mons nærmer seg et tap

Seks starter i 2020 har gitt seks seire for seiersmaskinen 6 Mons som blir meget stor favoritt i V65-5/DD-1. Jeg har bankerspilt den Arthur Bø-trente hesten i flere av seiersløpene, men i kveld syner jeg storfavoritten. Sprint er normalt ikke et kjempepluss og hesten var ikke som best i seiersløpet sist. 2 Kleppe Nido, 1 Birk Støvern og 10 Kjennesgodtut er klare motbud. Likevel velger jeg i mangel av bedre alternativer å gi 6 Mons tillit som DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hop fra inner'n

Det er ingen tvil om at 11 Dior Vincent er den best hesten i V65-6/V4-4, men etter fire strake seire var hesten langt under pari i sitt siste løp. Marius Høitomt har kusket i alle seiersløpene og i det siste løpet, og han er usikker på om hesten har samme formen nå og var kun måtelig fornøyd med hesten i et jobb sist fredag. Bakspor er heller ikke noe som trekker opp. 1 Vicky Waiting er ingen stjerne, men Vidar Hop fra førstespor bak bilen på Klosterskogen er sjelden et minus. Hesten skal duge i slike omgivelser og blir min frekke favoritt. Dog er løpet åpent og jeg betaler for åtte hester på det største V65-forslaget.