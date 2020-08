Austevoll har V65-bankeren på Biri

Det ern flott V65-omgang vi har foran oss på Biri i kveld. Gunnar Austevoll kusker vår V65-banker.

En fantastisk trav- og galopphelg nærmer seg. Lørdag er det V75 med Gulljackpot på Bjerke og søndag er det klart for Norsk Derby på Øvrevoll med stor internasjonal V64-omgang.

Før denne tid skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj på Färjestad. Fredag kveld venter det V65 på Biri og V64 fra Kalmar. I denne artikkelen skal det heretter handle om kveldens V65-omgang på Biri. Det ble ellers strålende systemklaff under torsdagens V65-omgang på Klosterskogen.

Herlig fullklaff på Klosterskogen torsdag 20. august

Jeg lanserte 5 Skytten Lisl som min V65-banker på Klosterskogen i går kveld. Denne vant enkelt og de øvrige vinnerne ble også fanget på mitt systemspill på Eksperten (fire andeler a kr 750). Innleveringsprisen på systemet var kr 2 933 og det betalte tilbake herlige 30 015 kr.

Det var således flere overraskende vinnere i V65-omgangen, en av dem var det Gunnar Austevoll som stod for med en meget opplagt Vertigo Prins i V65-5. Og samme Austevoll kusker også min V65-banker på Biri i kveld.

Skreddersydd oppgave for V65-bankeren

Det handler om 10 Herman i V65-4/V5-1. Vallaken som eies og trenes av Erik Skaug kom sent igang med karrieren og har kun gjort fire starter i en alder av fem år. Vant tredje sist og gjorde sitt beste løp sist på Bjerke. Kjørte seg da tidlig frem i dødens, men ble tatt ned oppunder mål av en god Garth Vader. Møter brukbare 9 Milla Maxim i kveld, men jeg tror Gunnar Austevoll sitter bak deb beste hesten. 10 Herman blir min V65-banker på Biri i kveld og bankerspilles også i V5-spillet.



Topp sjanse for Dalen

Dag-Sveinung Dalen og 1 Gompens Hønk blir trolig kveldens største V65-favoritt i V65-5/DD-1. Vallaken holder flott form og har en meget passende oppgave foran seg i kveld. Men kan bli overflydd fra sitt innerspor, og derfor tar jeg med 3 Grude Kalle og 11 Brødsjø Brisa på gardering i V65 og V5. I DD-spillet derimot bruker jeg 1 Gompens Hønk som min DD-banker.



Årets første for Sem?

Ni kaldblodshester stiller opp bak startbilen i V65-1 og nesten ingen er sjanseløse. 6 Tusse Storm har vist strålende form på slutten og er verd oppmerksomhet i dette løpet. Verken Tusse Storm eller kusk/trener Pål Sem har vunnet løp i år. Det kan skje i kveld og Tusse Storm er overraskende lite spilt i formiddagstimene fredag.

Flere sjanser for Austevoll

Gunnar Austevoll har hatt et svakt 2020 og kun vunnet 18 løp. Hele 48 andreplasser har det blitt, men i kveld kan Gunnar pynte på statistikken. Han kusker som kjent min V65-banker og han kusker også min favoritt i V65-2. 4 Løset Teddy imponerte med overlegen seier nest sist og kom strålende tilbake etter galopp sist til tredje. Feilfritt blir ikke Eldar Harvikens vallak lett å hanskes med i V65-2.

Storfavoritt i fare

1 Wishmaster og Olav Mikkelborg har en passende oppgave foran seg i V65-3 og er en motivert favoritt. Men femåringen er ikke stabil bak startbilen og fra førstespor, øker nok galopprisikoen. Ingen favoritt å lene seg mot i kveld og jeg tar med seks hester på det største V65-forslaget.

Mikkelborg hele veien?

V65-6/DD-2 er et flott spilleløp, men mon tro om ikke Olav Mikkelborg og 3 Xita Lavec leder hele veien. Sprint er hestens klart beste distanse og det skal være bra tetsjanse. Dog er det flere skarpskodde konkurrenter med i løpet og Xita Lavec holder i tillegg litt usikker form.