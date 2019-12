Austevoll har V65-bankeren på Bjerke 2. juledag

2. juledag byr på en flott V65-omgang på Bjerke med spillestopp kl 19.20

V75 Julebonanzaen er i full gang og 2. juledag Solvalla som er vertskap. Her er det finaler som står på menyen og både sportslig og spillemessig er det en pangdag på Sveriges nasjonalarena. På Solvalla er det spillestopp kl 16.20. Litt senere på kvelden er det så klart for internasjonal V65 på Bjerke og her er det spillestopp kl 19.20.

Og det er nettopp Bjerke det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det er en V65-omgang det virkelig kan bli fine penger av, jeg finner min banker i V65-6.

Superform og får tillit som V65-banker

Det handler om 11 Fox Dragon og Gunnar Austevoll. Vallaken var kanongod V75-vinner på Jarlsberg tredje sist og fulgte opp en strålende V75-seier på Bjerke i starten etter. Var så ute i et V5-løp på V75-lørdagen på Bjerke 14. desember. Satt langt bak underveis da, men avsluttet storstilet til andre bak en meget god Velvatter og klarte nesten å fange denne oppunder mål. Står litt sjanseartet til i dette løpet, men det er i sisterundene denne tøffingen gjør løpene sine. Jeg går all-inn og bankerspiller 11 Fox Dragon både i V65-spillet, i V5-spillet og i DD-spillet.



Må være toppsjanse feilfritt

Ikke allverdens klasse på V65-1 der jeg mener treårshoppa 3 Stand By Me Ås (er blitt strøket) må ha en god vinnersjanse om hun fungerer. Det har hun ikke gjort i sine to starter her til lands men på kapasitet er nok dette feltets beste hest. Åsbjørn Tengsareid får sjansen i sulkyen torsdag, det kan være et pluss. Min klare favoritt i et ganske svakt felt.

Yngst - men best?

Åtte hester til start i en uoversiktlig V65-2 der to av deltagerne er tre år. Blant dem 8 Stjerna Mi som også er den jeg tror klart mest på. Vant enkelt etter ledelse hele veien i sitt første løp for trener Hedda Assev og slo gode hester dag. Sist på Biri ble det galopp. Får Dag-Sveinung Dalen denne feilfritt rundt, må det være en flott vinnersjanse mot klart overkommelig motstand.

Ned en klasse motstandsmessig

V65-3/V5-1 byr heller ikke på de store profilene. 2 Indus Dragon strakk ikke til som hardt betrodd i et V75-løp på Leangen i den siste starten, til tross for at fireåringen fikk et fint løp underveis. Nå er det ned en klasse motstandsmessig fra det løpet og i tillegg er startsporet ypperlig. Her er det klar tetsjanse og bra sjanse for at Kolnes-hesten kan lede rundt om.

Høitomt i vinnerform

Eirik Høitomt slo til med tre seire på Jarlsberg søndag kveld og hans beste vinnersjanse på Bjerke 2. juledag, er trolig 8 Kleppe Spødå i V65-4/V5-2. Riktignok kunne startsporet vært bedre, men her er det med få unntak svært billig mot. Fireårshoppa skal helst ha det på sine premisser, men det er kun åtte hester med i løpet og Høitomt vet nøyaktig hvordan hun skal ha sine løp. Motivert favoritt i V65-4.

Årets første kan komme torsdag

Fire hester skiller seg ut i V65-5/V5-3 og mon tro om ikke 1 Lille Amare får sin første årsseier. Vallaken vant åtte løp i 2018, men er seiersløs på ni starter i år. Viste oppadgående form i et monteløp sist og står fordelaktig til i førstespor i dette sprintløpet. Motstanden skremmer ikke og kanskje er det så enkelt at Lille Amare leder løpet hele veien, dersom kusk Lars Raaum velger å kjøre i tet da.