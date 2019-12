Austevoll har V75-bankeren på Bjerke

Gunnar Austevoll kusker Nettavisens banker i kveldens meget flotte V75-omgang på Bjerke.

For siste onsdag i 2019 er det duket for galopp til lunsj, når Bro Park har sin siste løpsdag onsdag. Til kvelden er det som vanlig V75 Bonus på Bjerke. For galoppens del er den siste løpsdagen kommende søndag på Jägersro der det er V64. Deretter tar galoppen pause til over nyttår. Søndag 5/1 er det planer om at Bro skal ha søndagsløp tre dager i både januar og februar.

Nå skal det handle om Bjerkes V75-omgang i kveld. Undertegnede hadde meget solide tips til V75-løpene på Bjerke for 14 dager siden.

Strålende V75-tips på Bjerke onsdag 20. november

Undertegnede leverte serverte meget solide V75-tips og bankeren 11 Vestpol Loke innfridde som ventet i V75-2. Kveldens nest største V75-favoritt 1 Belle Ami Butcher falt tungt i V75-4, der jeg hadde gardert opp med fem hester. V75-forslaget på Nettavisen (innl.pris kr 960) satt som spikret og betalte tilbake knallfine 11 599 kr.



På Eksperten ble status som følger:

Totalt ble det fullklaff for 12 andelslag på Eksperten:

3 stk 10 andeler a kr 100 - 11 599 kr

2 stk 4 andeler a kr 250 - 11 599 kr

3 stk 5 andeler a kr 200 - 11 599 kr

2 stk 6 andeler a kr 332 - 12 694 kr

2 stk 4 andeler a kr 500 - 12 694 kr

Lerum med solid fulltreffer i V64 på Eskilstuna 2. desember!

Rolf Lerum kom ikke i mål på de flate kupongforslagene til V64-omgangen på Eskilstuna mandag kveld, men på systemet på Eksperten (fire andeler a kr 750) ble det en herlig opptur! I finalen stod systemet igjen med storfavoritten 1 Vicy Grif samt outsideren 9 Global Thunder. Storfavoritten tauet løpet rundt om, og dermed måtte vi "nøye" oss med 46 364 kr i utbetaling.

På Bjerke i kveld nøyer jeg meg med en banker på de største forslagene. Det er flere mulige bankeralternativ i kveld og både 2 Ask Major (V75-1), 5 Bjørnemyr Tore (V75-3) og 5 Eldrorado Gracieux (V75-5) blir store favoritter i sine respektive løp. Jeg garderer de to førstnevnte og går på Eldorado Gracieux som min banker.

Lysende for Gunnar Austevoll forrige onsdag

Franskfødte Eldorado Gracieux stod med fire seire og en andreplass (samtlige med eiersønn Erik Solberg i sulkyen) da Gunnar Austevoll fikk muligheten bak denne i V75-6 på Bjerke forrige onsdag. Austevoll satt seg til i dødens, satte gassen i bånn 300 meter fra mål og kom alene til mål og vallaken imponerte påny. Har kun tapt en gang på norsk jord, det var i et lunsjløp i Drammen og ironisk nok kusket Gunnar Austevoll vinneren Ajax Miguain i det løpet. 5 Eldorado Graciuex står nydelig til i spor fem bak bilen i kveld og blir min hovedbanker i V75-spillet og blir også min banker i V5-spillet.

Rangering V75-4/V5-1: A: 5 B: 7C: 12-10-4-11-9-3-1-2-6

Dalen hele veien i V75-finalen

Som vanlig er det flott klasse på V75-7 på disse Bjerkeonsdagene. Det er et hoppeløp for varmblodshester og feelingen er at 3 Mira Prawo gjør som hun gjorde nest sist på Bjerke. Leder hele veien. Mira Prawo var rett og slett knallgod i det løpet og formsterke 9 In Håleryd (som vant forrige onsdag) var regelrett sjanseløs til å utfordre. Dalen er stor optimist på forhånd og jeg bankerspiller 3 Mira Prawo på de to minste V75-forslagene og i DD-spillet.



Nevnte 9 In Håleryd tas med på de to største V75-forslagene. Wallevik-hoppa tok seg lett forbi en litt skuffende L'Amour Bonanza i V75-7 på Bjerke forrige onsdag og bekreftet toppform. På det aller største V75-forslaget betaler jeg også for kapable 1 Velvatter. Blir overflydd fra innersporet og heller ikke som best sist, men på kapasitet er hun mer enn god nok.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 3 B: 9-1 C: 4-5-10-2-11-7-8-12-6

V75-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

I den første avdelingen blir 2 Ask Major stor, stor favoritt. Hesten har vært i form mer eller mindre helt siden han vant første gang ut for Martine Wessel/Tommy Fløysand i slutten mars og tatt ni seire på femten starter i år. Etter tre strake seire, måtte hesten nøye seg med andreplass som storfavoritt i Drammen sist. Men gjorde på ingen måte noe dårlig løp, det meste ble feil underveis og avslutningen var strålende. Ask Major er en motivert favoritt også i kveld, men står i innerspor på 20 meter tillegg og kan få en trøblete start. Jeg velger derfor å gardere.

3 Komnes Bork er første motbud. Gaustad-traveren var fjerde i ovennevnte løp i Drammen og holder veldig fin form. Kapable 4 Smedpål kom helt feil på det i Drammensløpet, men har eller vist flott form på slutten og er tidlig aktuell. 10 Battimo har bakspor på 20 meter tillegg, men formen er strålende med to seire på de tre sist startene.

12 Gomnes Hans T. trives på denne årstiden. Var også med i det nevnte løpet i Drammen, men Drammen er ikke rette banen for denne hesten. Er god nok på sitt beste og blir lite betrodd i kveld. Så tar jeg også med den eneste strekhesten, 1 Daragon. Den tidligere Romtveit-trente vallaken er nå i trening og eie hos Jørn Ivar Eilertsen. Galopperte seg bort i debuten for Eilertsen, men er en hest med veldig bra kapasitet. Skulle storfavoritten Ask Major ha en dårlig dag, er Daragon en av mange som kan vinne V75-1.

Rangering V75-1: A: 2 B: 3-4-10-12-1 C: 11-7-9-13-8-5-6

V75-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Norskfødte 3-åringer.

Det var flott stil på 12 Photo Creation i seiersløpet på Bjerke for tre uker siden. Stod også da i bakspor fra start, men spurtet strålende og rakk frem. Tolvtespor i kveld, men jeg tror Kristian Malmin sitter bak beste hesten.

1 Sir Otto vant på en fin måte i debuten på Momarken og ble derfor hardt betrodd på Bjerke gangen etter. Reiste i galopp fra start da og hadde også da førstespor bak bilen.Kom fint tilbake etter galoppen til sjette. Feilfritt duger garantert Midtfjeld-traveren her. 3 Drogba Division var med i seiersløpet til Photo Creation sist. La trykk på lederen underveis da og var neppe slått når galoppen kom midt på oppløpet. Møter mye av de samme hestene i kveld. Tredjevalget.

9 Thai Swagger blir stadig hardt betrodd av spillerne, men var ikke mer enn han måtte som fjerde sist, tross et fint løp underveis. Står i et fint smygspor her og tas med på gardering. 5 Cash On Time er en av tre hester fra Marius Høitomts stall i løpet og trolig den med best vinnersjanse. Ble tredje i seiersløpet til Photo Creation sist etter en fin avslutning. På det største V75-forslaget betaler jeg også for 4 World Of Love. Satt stengt i det lengste i V75-2 på Bjerke forrige onsdag og spurtet fint når luken kom til fjerde.

Rangering V75-2: A: 12 B: 1-3-9-5-4 C: 7-2-11-6-8-10

V75-3 - Kaldblodshester. 1609 meter autostart.

Klart skille på hestene i dette løpet og det er ikke veldig ofte at trener Anders Opheim har de to favorittene i et V75-løp.

Han tror selv klart mest på 5 Bjørnemyr Tore som er tilbake i løpsbanen etter et par måneders pause der fireåringen også har vært behandlet. Vant et V75-løp på Bjerke nest sist og har en meget passende oppgave på papiret. Blir dog i overkant stor favoritt. Stallkompis 11 Ramstad Kristin innfridde som storfavoritt sist, selv om Jæger N.A. ble nærgående til slutt. Sprint er garantert ikke noe minus, men sporet trekker ned. Motstandsmessig er det med unntak av storfavoritten klart overkommelig.

Jeg tar også med høykapable 6 Bragevinn på de fleste V75-forslagene. Denne er nok best på lengre løp, men formen er strålende og han plukker garantert mange i sisterunden. De tre hestene synes jeg skiller seg klart ut i V75-3.

Rangering V75-3: A: 5 B: 11-6 C: 2-9-7-4-3-12-1-7-10-8

V75-5/V5-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Kun ni hester til start i dette kaldblodsløpet, men det er veldig bra klasse på løpet. To hester hever seg dog klart over resten.

2 Frøyu Petter var sjanseløs mot favoritten 5 Brenne Banker da de møttes på Bjerke 30. oktober, men da hadde Frøyu Petter bakspor. I kveld har garantert kusk Magnus Teien Gundersen ambisjoner om å lede hele veien fra et perfekt andrespor bak bilen. Hesten er i knallform og vunnet fire av sine fem siste løp. Men han kommer til å få kamp av 5 Brenne Banker. Denne har hevet seg i år og går alle distanser og har også blitt mye tøffere. Må kanskje gjøre grovjobben i kveld, men er god nok til det. Jeg spiller dobbeltbanker i V75-5.

Rangering V75-5/V5-2: A: 2-5 B: 6-3 C: 4-9-7-8-1

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

herlig klasse på dette løpet der seiersmaskinen 2 Orlando Classic pådrar seg et ganske tungt favorittstempel. Men etter å ha vært ubeseiret i karrierens ti første starter, er det kun blitt en seier på de fire siste. Den seieren kom fra tet i et V75-løp på Bergen travpark nest sist. Var favoritt også i langløpet i V75 på Jarlsberg for snaue tre uker siden, men fikk der maks som tredje. I kveld er det klar tetsjanse igjen og det er bra vinnersjanse. Men støter på gode konkurrenter, så jeg velger å gardere.

1 C Nu Gilbak er første gardering. Kolnes-traveren står fint til og holder bra form. Stallkompis 4 Harbour Eightysix var mye spilt på Åby i sin siste start, men der ble det meste feil underveis. Viste veldig solid form i startene forut og har en fin oppgave foran seg i kveld.

6 Riva Renn vant uforskammet enkelt på Jarlsberg sist og imponerte. Det var på sprint. Men var god toer på full vei i de to foregående startene. Litt sjanseartet spor i kveld med raske hester på innsiden. Klaffer det med posisjonene underveis, kan hun vinne. 7 Gretzky Boko gjør en spennende debut i regi Frode Hamre. Er kanskje feltets mest kapable hest, men fra sjuendespor er det mye som må klaffe underveis. Jeg tar den uansett med på de fleste forslagene.

På det aller største V75-forslaget velger jeg også å betale for 3 Kasper T.T. Kommer ut i ny regi i kveld og kusk Vidar Hop var veldig fornøyd med vallaken i prøverløpet. Blir lite spilt, men har så bra grunnkapasitet at han kan overraske.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 2 B: 1-4-6-7 C: 3-11-10-5-9