Avgjør på styrken

Ble sittende bom fast i tøft V75-lag i Sverige i sin siste start. Nå er forutsetningene helt riktige. Vi tror på ny seier for den tøffe seiersmaskinen - som i øyeblikket bare er et 2.valg i V65-spillet!

Undertegnede er på hjemmebane i kveld. Her er noe av det vi kan by på til folket:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

2 Bestbyarsenal (V65-1) er en skikkelig tøffing som tåler å gjøre grovjobben selv på veien dersom det er nødvendig. Sist ble han sittende bom fast med krefter spart i tøft V75-lag på den andre siden av grensa. Selv om 6 Crackajack kan bli en tøff nøtt å knekke, tror vi 7-åringen avgjør den tunge veien hvis det er nødvendig. Spor og distanse passer perfekt og grunnlagsmessig er også løpet midt i blinken. Kveldens hovedbanker. I øyeblikket er han et 2.valg (!) i spillet og krysset av på under 1/3 av innleverte system!

3 Classic Sun (V65-2) blir vår støttebanker for kvelden. 3-åringen vant kontrollert uten å imponere i billig lag sist, men kan nok ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Dette er en talentfull traver som var nede på 19-tallet da han vant i Östersund som 2-åring allerede i oktober i fjor og som trener Torkil Steinshaug har en del forventninger til. Kveldens motstand er heller ikke avskrekkende. Vi tror på ny seier og nøler ikke med å spille han som alenestrek.

9 Skeie Knerten (V65-3) er jevn og flink i prestasjonene og kanskje den mest stabile av samtlige i V65-3. Sist avsluttet Kjøsnes-traveren bra til tredje i løpet Stormare vant på en for han litt uvant kort distanse. Kveldens distanse passer nok bedre for den formsterke vallaken som definitivt må regnes i toppen igjen.

9 Storm Odd (V65-4) har i bunn og grunn et gaveløp på papiret, men formen etter pause er litt usikker. Dessuten leverte millionæren noen litt tvilsomme innsatser før han fikk en velfortjent pause fra løpsbanen. Tilbake på sitt beste bør han vinne dette og rapportene fra trener Foss er også positive. Motivert favoritt i løpet - slik vi ser det.

5 C. Brillianto (V65-5) kan være et morsomt spill i et åpent løp der fagbladet Trav og Galoppnytt klemmer til med sjansebanker på 3 Conseila's De Bello. Vår idè i løpet har så absolutt ingen vakker programrad, men formkurven begynner å peke riktig vei og innsatsen sist var slett ikke så ille. Da ble han forsert fram i dødens runden igjen og holdt farten godkjent som femte i løpet Acers Poppey vant i tøft selskap. C. Brillianto kan mye i sine lyst stunder og kan være farlig å utelate fra bongen. Et lite verdispill på sine 10 % i øyeblikket.

6 Z.M.'s Jerven (V65-6) har vært lenge borte grunnet diverse småtrøbbel, men kommer tilbake etter lang pause nå med fine rapporter i ryggen. Forutsetningene er også fine for den startraske Åsajerven-sønnen som må regnes med vinnersjanse direkte. Tilbake på sitt beste er han mer enn god nok til å vinne et løp som dette. Opplagt kryss - og sørger for DD-fest?

