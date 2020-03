Banker i toppform

Fem år gamle Radetzky har tatt tre strake seire i ny regi i år og imponert. Vi tror den fjerde strake kommer i fredagens lunsj på Solvalla. Forutsetningene er helt riktige.

Her er noe av det vi kan by på i fredagens lunsjtrav fra Solvalla:

2 Radetzky (V65-5) har vært veldig bra i tre løp i ny regi og tatt like mange seire. 5-åringen står perfekt til spormessig og tåler også å gjøre en del selv underveis i løpene. Sist ble han offensivt kjørt fram til dødens og tok en råsterk seier. Vi tror på ny triumf i dag og lanserer Radetzky som dagens hovedbanker på Solvalla. Dette skal være en god vinnersjanse!

5 Hadrianos (V65-2) blir vår støttebanker i V65-veddemålet fredag. Westholm-traveren har levert solide innsatser hele tiden uten å få full uttelling. Sist lignet han et vinner lenge etter et tøft løp der han var tapper i nederlaget. Vi tror det er dags for seier nå! Det varsles offensivt opplegg på nytt. Leder hele veien?

12 Frodo Vip (V65-4) kan kanskje være løsningen på en litt åpen 4.avdeling i V65-spillet. Den ti år gamle hingsten har stor kapasitet og duger langt i sitt nåværende grunnlag. Motstanden er heller ikke avskrekkende. Nest sist var han ikke mye slått etter et løp i rygg på leder på Solvalla. Må regnes tidlig i dette selskapet og blir vår knepne favoritt i løpet.

7 Die Kaiserin (V65-6) er ei sterk og tøff hoppe som har vunnet på samme distanse på samme bane tidligere og som ikke har noen problemer med to og en halv runde rundt Solvalla-ovalen. Hun feilet seg riktignok bort i V75 på Mantorp i sin siste start, men har ellers vært stabil og fin og har imponert oss stort i flere av seiersløpene. Motivert favoritt i V65-finalen.

