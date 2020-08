Bankeren gjør som han gjorde forrige mandag

Det er toppform og nydelige forutsetninger for vår hovedbanker på Leangen mandag kveld. Vi tror på tet fra start til mål igjen.

Lerum med solid treff på V75-systemene til Harstad 1. august

De flate bongene satt dessverre ikke denne lørdagen, men alt av systemer satt, og det ble en solid opptur for de som tok rygg. Suksess Terta (V75-5) overrasket mange denne lørdagen, men hos Lerum var den et førstevalg og solid info ble gitt. Systemene betalte ut som følger:

* Systemet til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995) betalte ut Kr.64 323,-.

* Systemet til Kr.6 000 (tyve andeler a Kr.300) betalte ut Kr.63 052,-.

* Fire systemer til Kr.4 000 (tyve andeler a Kr.200 / ti andeler a Kr.400 / fire andeler a Kr.1 000) betalte ut Kr.61 781,-.

Følgende info ble servert på Suksess Terta (9 og 13-valg i "Fagbladene):

V75-5 : 2 Suksess Terta – Her er det mange som spiller i «blinde», for dette er hester som ikke mange kjenner veldig godt til. Vi føler dog vi har god kontroll på disse, og prøver oss med et helfrekt objekt som vår tipsener. Suksess Terta har møtt storfavoritten (11 Ville Lille Faksen) tidligere, nemlig 29.02.2020, og da stod de likt. Suksess Terta slo da Ville Lille Faksen med 20m, og stod til 1,5 i totoen… Nå står den 40m foran, blir neppe mye spilt, men her må man altså være på vakt. Har vært svak i sine siste løp, men er flyttet til Harstad, og rapportene er ganske fine på den etter pause. OBS!

Lerum med nye solide treffer på V75-systemene - tok du rygg 2. august?

Systemene til Lerum sitter virkelig bra for tiden, og under søndagens V75-JACKPOTOMGANG til Vaggeryd betalte de igjen ut flotte kroner. Det ble riktignok kun 6-riktige i en omgang som betalte ut 2,7 millioner, men "trøsten" var likevel klart bra. Systemene til Kr.4 000 (fire andeler a Kr.1000 / 10 andeler a Kr.400 / 20 andeler a Kr.200) betalte ut Kr.15 732,-. Systemet til Kr.6 000 (20 andeler a Kr.300) betalte ut Kr.16 122,-. Flash Teemer (8-valg / 4%) SUPERSJOKKET I V75-1, men den ble dradd frem som det store objektet i dette løpet, og følgende info ble servert:

V75-1 : 4 Flash Teemer – Innledningsløpet er ganske jevnt, og ikke helt lettløst. Vår ide rader ikke akkurat opp, men nå er den riktig ute, og formen virker dessuten å være veldig bra. De to siste gangene har den kommet til mål med litt krefter igjen, og den har varslet skrellform. Kan overraske om den får smyge med, og får lukene sine til slutt. Settes helfrekt først!

Undertegnede er på hjemmebane i kveld.

Her er noe av det vi har å by på:

V65-1: 6 Eidshaugdjerven er en skikkelig tøffing som tåler en tur ute i sporene. Vårt førstevalg i løpet radet opp seire for et par år tilbake og begynner etter hvert å vokse inn i denne klassen nå som han får starte på jevnt og trutt utover. Sist fullførte han bra etter en tung reise på Biri. Kveldens motstand er ikke verre enn at han må tidlig på bongen dersom det klaffer litt med reisen underveis.

V65-2: 8 Admiral's Club er fortsatt fersk, men det gjelder for alle hestene i dette løpet. 3-åringen fullførte bra etter tidlig galopp i løpet gode Sue vant sist. Gangen før var han ute mot flere av de beste 3-åringene i landet i Auksjonsløpet på Bjerke. Må regnes tidlig selv fra et litt sjanseartet spor.

V65-3: 8 Synjo Danseuse skal riktignok hente 20 meter på noen brukbare konkurrenter, men hoppa har et billig løp på papiret i et lite felt og skal være favoritt. Sist på Biri var hun ute i selveste NM for hopper der Thankful vant. Kan være et bankeralternativ for de som vil ha en banker til eller som vil prøve seg på samlebonger.

V65-4: 12 Snonsøy Balder ble det meste feil for på Biri sist. Kveldens oppgave er av det mer overkommelige slaget for 5-åringen som vant under NM for travtrenere sist han startet på Leangen i midten av juni. Tidlig kryss på bongen i et løp uten de klare forgrunnsfigurene.

V65-5: 3 Møre Bella er trolig i sitt livs form om dagen og innfridde som vår idè sist hun var ute for to uker siden da hun vant lett fra tet. Nest sist på Klosterskogen fullførte hun strålende til annen etter tildig galopp på samme distanse som hun skal ut på i kveld, så vi tror ikke distanseøkningen spiler så stor rolle i den formen hun viser nå. Leder hele veien? Motivert favoritt. Først og fremst 8 Gikling Leodin imot.

V65-6: 2 C. Brillianto er i kanonform om dagen og kommer til start som stor favoritt med tre strake seire i bagasjen. Sist vant han lett fra tet mot flere av de samme konkurrentene med proppene i og masse krefter spart.

