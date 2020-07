Bankeren har formen helt på topp

Ådne Odin bekreftet sin flotte form i Sverige onsdag. Kveldens oppgave hjemme på Leangen er av det overkommelige slaget.

Det er V65 på Leangen i kveld og undertegnede er på hjemmebane.

Her er noe av det vi har å by på:

V65-1: 7 Ådne Odin møter riktignok et par ordentlig gode konkurrenter i form av 2 Røyns Kasper og 5 Bokli Teddy (vant V86-løp i Sverige i forrige uke), men han har formen helt på topp og har nok også bare fordel av kveldens distanse. Sist i V86 i Östersund ble han sittende fast for lenge i ryggen på Lome Brage, men dokumenterte flott form med en rask avslutning da han omsider fikk muligheten. Den sju år gamle Bork Odin-sønnen har levert flere sterke innsatser i Sverige i sommer og skal normalt runde kveldens motstand. Bankeren er nevnt.

V65-2: En åpen affære. 6 Florentin innledet karrieren veldig lovende og har levert flere fine løp også i det siste, selv om det begynner å bli en stund siden siste seier. Kveldens oppgave er midt i blinken og med riktig løpsopplegg kjemper han garantert i toppen i dette selskapet. Må absolutt regnes.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.

V65-3: 8 Villmira har en billig oppgave i kveld og kan være støttebankeren for de som vil gardere opp litt i de andre løpene. Mjøen-hoppa var god toer bak seiersmaskinen Vill Jerven sist og var også positiv på en for henne uvant kort distanse gangen før. Formen er med andre ord veldig god der i gården. I et lite felt på hennes beste distanse betyr normalt 60 meter tillegg mindre. Vi tror hun runder til seier!

V65-4: 4 Aasvind har gjort tre fine løp i sin nye regi på Leangen, men venter fortsatt på sin første seier i Trøndelag. 5-åringen er rask fra start og også langt mer travsikker enn løpets favoritt, 5 Arkan. Vi blir ikke overrasket om årets første seier for Aasvind er et faktum i kveld. Må på bongen. Tet fra start til mål?

V65-5: Et jevnt og fint spilleløp med flere seierskandidater venter. Det er naturlig at 5 C. Brillianto blir løpets favoritt etter sine siste innsatser, men vi velger likevel å varsle litt ekstra for 3 Likeawalkinthepark her. Han var riktignok grundig slått av favoritten sist, men fullførte bra fra dødens til annen og med et litt annet løpsopplegg er det slett ikke utenkelig at årets første fulltreffer kommer. Han har vinnerform i kroppen!

V65-6: 1 Panama Rags hadde full kontroll til slutt da hun vant på Leangen 6. juli, selv om det ebbet ut litt til slutt. Da må vi huske på at løpet ble innringt og at hun tappet seg for en del krefter før hun triumferte noen minutter senere da løpet ble kjørt på nytt. Hun var tøft ute i Sverige onsdag, men takler normalt tette starter og fra førstespor bak bilen lukter det tet fra start til mål. Først og fremst 4 Looking Sharp og 5 Merkulov imot. Tre hester holder?

