Bankerfri lunsj fra Sverige

Spennende lunsjomgang fra Bergsåker! Vi fant ingen klink banker, og spiller uten! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Solide V75-gevinster under OGP-søndagen

Det ble herlig klaff under V75-løpene på Bjerke søndag. På Leirvågs V75-forslag på Nettavisen bankerspilte han både 1 Odd Herakles i V75-5 og 5 Calina i V75-2. Kun førstnevnte vant, så vi måtte nøye meg med seks rette på de forslagene.

På Eksperten splittet vi bankerne og spilte en tråd med Odd Herakles som banker og en med Calina som banker. I tillegg brukte vi Odd Herakles banker på det største systemspillet. Fem andelslag gikk inn med sju rette (Siste V75 OGP) og utbetalingen ble bra. Disse fordelte seg slik:

To andelslag med seks andeler a kr 332 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fem andeler a kr 400 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett andelslag med fire andeler a kr 500 (innl.pris kr 1800) - utbetaling kr 28 893

Ett systemspill med fire andeler a kr 1500 (innl.pris 5 852) - utbetaling kr 30 265

Bergsåker står for dagens lunsjomgang, og dette er en bane det titt og ofte skreller til på. Vi blir derfor alt annet enn overrasket om denne V4-omgangen gir solid betalt, og skal til lukene med følgende godbiter:



V4-1 : 3 Soleil D’Inverne – Innledningsløpet er ganske jevnt om da ikke vår ide gjør kort prosess. Vi tror nemlig vi snakker om feltes klart beste hest, og den har MYE å hente i grunnlaget sitt om den bare får holde seg hel. Var ikke på topp sist, men Robert Dunder har slitt litt med sykdom på hestene sine, og dette skal han nå være kvitt. Fra et nydelig spor over favorittdistansen iler vi til med tipsnikken.

V4-2 : 9 Vessle Moen – Småskummelt løp hvor vi tror på årets første seier for Vessle Moen. Viste 27,7/1900m etter galopp nest sist, mens den sist fullførte godkjent mot mye bedre hester enn dette. Mats Djuse får igjen sjansen, og denne dukker opp på foto om den leverer som på slutten. OBS!

V4-3 : 12 Hungarian Hotwax – Prøver vi som et langskudd i et interessant løp. Virker stadig å bli bedre etter pause, og sist viste den 14,5/2200m etter galopp. Kom da sterkt tilbake, og vi gav den et pluss i kanten. Til denne starten fester man på en BIKE, og den blir i tillegg solid kuskeplusset med Magnus Djuse. Vi håper på litt kjøring mellom favorittene, og at vårt store drag kan komme på lette bein tilslutt. OBS!

V4-4 : 3 Mission Beach – Har smellfine betingelser i finalen, og på en LYNRASK bane kan den ikke bli enkel å fange på drømmedistansen. Har gjort OK løp de siste gangene, og formen virker å være bra. Skikker den seg bare og ikke finner på noe tull så er dette hesten å slå, og den står først på vår rank.