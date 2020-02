Bankerfri V4-lunsj i Ålborg

Det er en flott V4-lunsj som venter i Ålborg denne mandagen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

En ny herlig travuke står foran oss. De store sportslige og spillemessige høydepunktene er det Bjerke som står for denne uken. Onsdag er det dobbel jackpot i V75 med over 1,4 mill kr ekstra i sjuerpotten. Også kommende lørdag er det også Bjerke som er vertskap for V75-løpene. Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Denne innledes med V4-lunsj fra danske Ålborg. Mandag kveld er det internasjonal V65 på Leangen, mens Eskilstuna er vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V4-lunsjen i Ålborg. Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg har følgende å by på:

Så er der ny uge med væddeløb fra Danmark

Mandag middag med 1. løb’s start kl. 12.20 fra Racing Arena Aalborg, hvor løbene ser interessante og spændende ud.

Jeg har ikke denne gang valgt at satse på en ”Banker” da jeg i alle afdelinger har interessante heste som kan overraske og sørge for god værdi i V4-spillet, hvis de kan vinde deres løb.

Bankeren:

Ingen i denne omgang, men det bedste bud må dog være 8 Macro Star i V4-3 som uden galop normalt har en stor vinderchance, selv fra det kedelige startspor.

Luringen:

8 Cmynewlollipop i V4-2 har slet ikke fået det ud af det de sidste par starter som formen virker til at være til. Den skuffede lidt sidst ved ikke at have bedre afslutning i sig, men måske det stenhårde løb den fik i forrige start sad i kroppen. Nu prøves den med Knud Mønster og jeg mener hesten skal med på alle kuponer.

V4-1:

1 Dixi har leveret gode præstationer de sidste mange starter. Ser fortsat fin ud og har vist at kunne gå fra alle positioner. Kan åbne fra start, men er ikke afhængig af spids. Bør dog få et godt løb fremme i feltet til stor vinderchance. 3 Badlands bliver sikkert løbets favorit og har chance, men er mange gange blevet kørt defensivt så hesten kan lære. Godt spor og fin chance, men går ikke bare ud og vinder. 8 Dixen Cloc bør snart vinde, men mangler lige at vise det. Skidt startspor, men kan åbne fra start og bliver spændende da den kan ganske meget. 10 Catchy Spring leverede en flot præstation efter et hårdt løb senest og virker i topform. Sporet trækker ned, men bliver der fart på kan den runde mange.

V4-2:

Efter en god præstation i seneste start må 3 Broad Vision igen være en stor vinderchance. Den kom til føring senest og var aldrig truet. Har en passende opgave fra godt spor. 8 Cmynewlollipop lurer med en overraskelse, men skuffede noget senest. Kan meget og normalt er det en god afslutter, hvis den finder en god ryg. 2 Dream Kåsgård måtte slettes kort før start senest og skal derfor ses an. Hesten har stor kapacitet og et godt spor, så den vinder snart løb.

9 Batman S H har nu løb i kroppen og leverede en godkendt præstation senest. Godt spor til et fint rygløb. 1 Tough Macoy kommer efter pause, men er lynhurtig fra start og køres som regel offensivt. Spændende at se hvad det kan blive til.

V4-3/DD-1:

Bedste hest i feltet er 8 Macro Star, men den er ikke helt til at stole på. Den er stor og stærk, men kan som senest galoppere. Uden galop har den styrke til selv at skabe løbet og skal have en stor vinderchance. 8 Macro Star blir min DD-banker.



3 Crepe Suzette leverede en flot præstation senest, hvor den fik pres i føring, men holdt tappert. Formen er helt på top og den har chance for at kunne overraske. De to hestene blir min dobbeltbanker i V4-spillet.

4 Secret Guy leverede en flot præstation senest, hvor den fik hevet skoene og det så ud til at fungere rigtig godt. Hurtig fra start og formen er der. 1 Vigan H S fortsætter fremgangen og vandt senest efter en stærk afslutning. Kom dog foran for tidligt og var træt til slut, hvor den brød ud i banen. Fint spor og god pladschance.

V4-4:

3 Carpark North fungerede endelig senest og viste hvad den kan. Gik helt uden sko og vandt på ren styrke udvendigt for den førende Joker Newport. Går den fejlfrit vinder den igen, men den er vel stadig ikke 100% at stole på. Åbnede overraskende hurtigt fra start senest uden sko. 10 Esajas kommer med en fin sejr og god form, men fra dette spor skal der held til. Chancen for en god placering er der dog.

6 Dagmar Bakkegård viste senest at den er bedre end resultaterne, men endte med kræfter sparet og var uheldig. Kan sagtens have chance. 7 Don’t Touch har enorm fart, men drager ofte afsted i vild galop. Uden galop er det en vinderchance, men den ser ikke for stabil ud. Typisk vind eller forsvind-type.