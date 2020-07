Bankerfri V4-lunsj i Gävle

Det er bra potensial i torsdagens V4-lunsj i Gävle. Vi lanserer dobbeltbanker i V4-1.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Det er en herlig travuke vi er inne i. Fredag starter Jarlsberg sin store sommerhelg med trav tre dager til ende, og både lørdag og søndag er det V75 på Jarlsberg. Søndag er det klart for Ulf Thoresen Grand International, og fredag kveld står Jarlsberg Grand Prix på menyen. Men allerede torsdag er det stor travsport i vente. Da er det Sprintermästaren i Halmstad med stor internasjonal V75-omgang.

Torsdagens travmeny innledes dog med V4-lunsj fra Gävle og spillestopp som vanlig kl 12.20.

Og det er nettopp Gävle vi heretter skal konsentrere oss om i denne artikkelen. . Rolf Lerum er på en velfortjent ferie denne uken og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Snoken som slo til med herlig systemklaff under jackpotomgangen i V64 på Bergsåker fredag kveld.

3 939 kr ble til 41 812 i V64 på Bergsåker fredag 26. juni

Med en strålende banker på 1 Otroligosåfin i V64-4 og soleklart objekt på nestfavoritten 2 Euskara i V64-1 mot omgangens største favoritt 3 Van Gogh Z.S., ble det herlig systemklaff for Snokens jackpotsystem denne fredagen. Systemet med fire andeler a kr 1000 (innl.pris kl 3 939) satt som det skulle og betalte tilbake storfine 41 812 kr.

Når det gjelder dagens V4-lunsj i Gävle, så går vi på en dobbeltbanker i V4-1. Favorittspilte 3 Awesome Kronos er nok den klart mest sannsynlig vinneren, om han holder seg på beina. Den Svante Båth-trente fireåringen har to av fem løp i år og dagens kusk Viktor Lyck vant med hesten i mars. Nestfavoritten 7 Brunello Hall tas med på gardering. To hester bør gjøre opp om seieren i V4-1.

DD-bankeren leder hele veien

Tre hester skiller seg noe ut i V4-3/DD-1 og 1 Enge Eros er blant dem. Står flott til på strek i dette langløpet og trives bra i front. Vant nest sist og var god tredje i et V64-løp på Hagmyren i sin siste start. I dag er det Claes Sjöström som kusker. Vi tror på seier og lanserer 1 Enge Eros som vår DD-banker.



