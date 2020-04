Bankerfri V4-lunsj på Axevalla

Mulig skrell fra Norge! Mulig skrell fra Sverige! Storfavoritt i trøbbel? Axevalla byr på en helt herlig lunsjomgang onsdag! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Axevalla står for dagens lunsjomgang, og dette er en omgang vi liker skarpt. Vi skal prøve å felle dagens tyngste favoritt, og byr også på HETE objekter som du vil like infoen på. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 9 Jula Madonna – Innledningsløpet er ganske jevnt, og vi prøver oss med en mulig storskrell direkte. Jula Madonna er en ung hoppe, og den har fakta ikke så verst kapasitet. Nå velger man å kjøre den skoløs for første gang i karrieren, den får opp Jepson, og fra et spennende smygspor på hestens beste distanse så er i hvertfall vi på vakt. 7 Enjoy Banker – Viste 14/2000m etter galopp sist, og da avsluttet den også i 12-fart. Den digre hesten etter Lavec Kronos har mye inne, og er selvskreven på bongen. Spor/kusk i mot.

V4-2 : 11 Aurora Palema – Er veldig grunnkapabel, og det er ingen tvil om at denne har et spennende år foran seg. Feilet seg bort etter pause nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som fulltanket. Har nå fått ett skikkelig løp i kroppen etter pause, og trolig vil den være ytterligere forbedret til dagens løp. Nå rykker man også skoene foran for første gang, og mot dønn riktig motstand så er den spillbar. SKAL MED PÅ ALT!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 6 Rackham – Kommer ut etter pause, og den skal regnes direkte. Har nemlig trent fint i vinter, og dette er en traver som Christoffer Eriksson har store ambisjoner med i år. Har fått et skarpt jobb i kroppen inn mot dette løpet, og den er godt forberedt. Vinner normalt om den leverer i nærheten av sitt beste, og vi iler til med tipsnikken.

V4-4 : 7 Riva Renn – Spurtet meget sterkt etter pause nest sist, og den varslet toppform da. Vi varslet derfor for den sist, men da ble det galopp direkte når den delvis ble sjenert på startsiden. Er utrolig bra de dagene den henger sammen som den skal, den er lynrask fra start, og trives med Stian Eilefsen. Prøves som en helfrekk ide i finalen.