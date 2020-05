Bankerfritt i Bergen

To dobbeltbankere fikser V5-suksess i Bergen? Våre oppdaterte tips er klare! Du blir vel med på moroa?

Lerum med supertips på Forus 30. april - Kr.160 ble til Kr.4 596!

Undertegnede gjorde rent bord på Forus denne torsdagen, og absolutt ALT satt! Dagens beste objekt ble lansert i V65-1 mot storfavoritten Blues Photo (70,5%). Her trodde nemlig vi mye på frekkisen Cecena Tomali (15,8%), og doblet alle bongene opp med den! Dagens nest beste objekt kom ut i avdelingen etter, og der varslet vi for Kavaleren (3-valg). Absolutt ALT av bonger satt, og den minste V65-bongen til Kr.160 betalte ut meget fine Kr.4 596,-. Du tok vel rygg?

Lerum med luketømming på Åby 29.april - Kr.384 ble til Kr.17 049!

ALT satt i V5-spillet denne onsdagen, og lukene ble tømt på Åby! Den minste bongen på Eksperten (10 andeler a Kr.50) suste inn, og betalte ut storfine Kr.17 049! Smellkaramellen Final Dream (3,4%) var med på alt! Følgende info ble servert:

9 Final Dream (V5-5) – Er en ganske undervurdert traver, men denne er superbra, og var dessuten bunnsolid fra dødens i årsdebuten. Nå fester man på en BIKE, den står i en bra rygg fra start, og dette kan bli dønn riktig om storfavoritten får svar.

Bergen Travpark knaller til med et interessant V5-spill i kveld, og vi prøver oss med bonger uten banker. Vi skal prøve å felle favorittene i flere av løpene i jakten på V5-kronene, og byr på våre to dobbeltbankere i omgangen:



Vår dobbeltbanker 1:

V5-2 : 9 Valle Donna – Var OK etter et lengre avbrekk sist, og fullførte klart bra etter litt hinder på veien. Skal normalt ha gått MYE frem med det løpet i kroppen etter det lange avbrekket, den blir solid kuskeplusset med Bjørn Steine, og her må man være på vakt. SPILLES! Vi dobler dog bongene opp med feltes klart beste hest, 12 M.L.’s Odin. Denne er dog ikke stabil, men feilfritt lar den seg neppe slå. DOBBELTBANKER!

Vår dobbeltbanker 2:

V5-4 : 9 Førlands Odin – Så helt RÅ ut i comebacket sist, og kom alene til mål etter en avslutning i 21-fart. WOW hvor bra den var direkte. Skulle den fungere like bra i kveld så skal de andre få kjørt seg. Skal stå først på ranken, og det kan dreie seg om en banker om du spiller samlebonger. 1 V.G. Prinsen – Er hesten å plukke med i mot. Er 20m billigere ute enn Førlands Odin fra løpet sist, og da klaffet det heller ikke underveis. Står spennende til på strek nå, den kan være forbedret, og duger på fart/kapasitet.