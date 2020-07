Bankerfritt i lunsjen fra Sverige

Spennende omgang uten de helt klare holdepunktene! Vi spiller bankerfritt i jakten på tusenlappene...

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Örebro byr på en åpen og spennende lunsjomgang torsdag. Vi fant ingen klinke bankere, og våre litt større bonger er uten. Ta rygg på følgende:

V4-1 : 10 Emma Rae – Innledningsløpet er VIDÅPENT, og her kan det være smart å gardere bredt. Vår ide spurtet ganske fint etter pause sist, og kom til mål på en bra tid. Er normalt ytterligere forbedret med den blåseren i kroppen, sporet passer perfekt, og motstanden er den riktige. PASSES!

V4-2 : 9 Mahjong – Har en råtten rad, men vær OBS på at denne har ganske fin kapasitet, og debuterer dessuten for Stall Robert Bergh. Skoene blir rykket direkte, og her må man være på vakt. 4 Caipirinha Razz – Kan være storskrellen. Spurtet meget sterkt etter pause sist, og kom til mål med krefter igjen. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, og fra et OK spor må den ikke undervurderes.

V4-3 : 2 Give Me Ten – Har en smellfin oppgave foran seg nå, og vi er klart inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Er utrolig spesiell, og går fakta kun i tet. Var svak bakfra både sist, nest sist, og fjerde sist. Tredje sist og femte sist var den god til seier fra tet. Her blir det normalt tet, og da skal det en god hest til for å knekke den ned. Vår soleklare favoritt.

V4-4 : 2 Power Blaster – Spurtet voldsomt i kulissene etter en dårlig start og et passivt opplegg sist. Varslet da superform i comebacket, og vi likte den skarpt. Er kanskje ytterligere forbedret til denne starten, og takler den bare sporet så skal mulighetene være store. SPILLES!