Bankerfritt i lunsjen på Jägersro

Jägersro byr på en meget fin lunsjomgang, og nesten som vanlig er det solid kvalitet på løpene fra denne banen. Våre bonger er uten banker, og krydret med frekke objekter! Lunsjopptur i vente?

Lerum med topptips på Jarlsberg 1. juni - Kr.960 ble til Kr.10 232!

Vi pangstartet juni-mnd, og undertegnedes V65-vurderinger på Jarlsberg var sterke! Kinge Svarten ble banket på det meste, og det ble som ventet revansj fra løpet sist! Starstrucked (2-valg) ble lansert som en av dagens virkelige godbiter, og den hadde ingen problemer med å innfri. Den mellomste bongen til Kr.960 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.10 232,-.



Solide gevinster i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Leirvåg valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største 4 Komnes Bork var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Vi var ikke gode nok i den svenske lunsjen mandag, men i lunsjen fra Harstad satt tipsene bra. Vår minste V4-bong på Eksperten (fire andeler a Kr.125) satt som spikret, og betalte ut svært fine Kr.8 490,-. Nå jakter vi ny opptur i lunsjen, og til Jägersro tirsdag skal vi i lukene med følgende:

V4-1 : 1 Palais Bourbon – Er noe variabel, men mer enn god nok til å ta seg av et løp som dette om den er som sist. Var da god i nederlaget mot en såpass bra hest som Chablis DK, og leverte ett av sine beste løp på lange tider. Er god fra start, den er sikret et bra opplegg, og vi plasserer den knepent foran 2 Bellmondo som gjør en spennende start etter pause.

V4-2 : 3 Use Face – Har levert to kruttsterke løp på slutten, og virkelig falt med flagget til topps. Er en ung hoppe under utvikling, den har endelig trukket et bra spor igjen, og er på foto her om den leverer som de siste gangene. Plasseres foran en årsdebuterende 1 Dreamgirl Hall.

V4-3 : 4 Look Håleryd – Har virkelig løftet seg på slutten etter at den var klart under pari tredje sist. Er egentlig en hest som er klart bedre enn det grunnlaget den har på konto, den går optimalt utstyrt, og fra et perfekt spor ser det meste riktig ut på forhånd. Motivert favoritt!

V4-4 : 6 Restless Heart – Er bedre enn raden, og snart må vel denne få vinne igjen? Det ble feil for den sist, og den havnet sist utvendig da. Spurtet imidlertid ordentlig bra via sjettesporet i den siste svingen, og kom til mål med krefter igjen. Får opp en ny kusk i Ingves nå, og det kan være spennende. PASSES!