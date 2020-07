Bankerfritt i lunsjen på Jägersro

Jägersro byr på både et V4 samt et V5-spill på galoppen. Våre eksperter spiller bankerfritt i begge spillformer. Du tar vel rygg i jakten på tusenlappene?

Denne artikkelen er tilrettelagt av Rolf Lerum. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Til Jägersro onsdag byr Birger og Morten på følgende:

Vi satser på en duo i V4–1. 2 Weltruhm debuterte i Skandinavia med en imponerende seier 27. mai etter flere sterke innsatser i utlandet. Det så ut som den hadde mer inne. 6 Amon Ra var kort slått til fjerde i et meget sterkt felt på den svenske derbydagen for snaue fjorten dager siden.

I Lunchdobbel 2/V4-4 prøver vi oss med en litt frekk lunchdobbelbanker. 5 Monaya gjorde en god innsats sist, og Elione Chaves i salen er intet minus.

Dagens sportslige høydepunkt kommer i V5-3. Her kommer flere gode treårshopper ut i Svensk Oaks Trial. Vårt klare førstevalg blir Marc Stott trente 2 Alwaysonmymind. Denne hoppa gjorde flere gode innsatser på Jägersro i fjor.

Vi går tynt i V5-5. Dette er et amatørløp, men både 1 Myjoker og 5 A Certain Romance har gode ryttere, og hadde ett skikkelig nappetak sist de møttes.