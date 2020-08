Bankerfritt i V4-lunsjen

Dobbeltbanker i innledningen! Vidåpne hoppeløp hvor det kan skrelle til! Strålende finale hvor vi har vinneren! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene til lunsj?

Eskilstuna byr på en knallfin V4-omgang til lunsj denne tirsdagen, og glem ikke at bongene må være "stemplet" før klokken 12.20. Vi låser innledningsløpet på kun to hester, og spiller altså bankerfritt. Spesielt hoppeløpene (V4-2 og V4-3) er veldig åpne, og der skiller det lite. Gå ikke glipp av følgende:

V4-1 : 12 Radetzky – Har vist få svakhetstegn, og gjorde også jobben sin etter pause sist. Til denne starten rykker man skoene på alle fire, og det er en balanse den aldri har gått med tidligere. Det kan naturligvis bli veldig bra, men vi er ikke veldig glade at slikt skjer på storfavoritter for første gang. Motivert, men… 7 Ajusco – Avsluttet utrolig bra sist, og vant fakta veldig enkelt. På klokken stod det 12,0 s 800m. Utvikler seg fint, og skulle den komme seg foran så skal favoritten få kjørt seg. DOBBELT A-VALG!

V4-2 : 9 Önas Pandora – Småskummelt løp med flere hopper som er betydelig bedre enn raden, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide så smellfin ut etter en liten pause sist, og ble sittende bom fast med krefter igjen da. Er kun 3-år, og utvikler seg fra dag til dag. Spennende smygspor, god kusk, og med flyt trenger denne ikke å være helt borte. OBS!

V4-3 : 5 Allagash Nancy – Nytt småskummelt og ikke helt lettløst hoppeløp. Vår ide har løftet seg på slutten, og er klart bedre enn raden. Den havnet på vingel sist, men ble etter hvert bakket ned i køen. Spurtet bra mellom hester på oppløpet, og så ikke helt tom ut over mål. Kom også til mål med krefter igjen nest sist. Er veldig kjapp fra start, og fra eventuelt tet/rygg leder så gjør ikke denne seg bort med luker til slutt. OBS!

V4-4 : 5 Gardner Shaw – Kan muligens kjøre seg tidlig til tet her, og siden må sjansene være gode mot en overkommelig gjeng som dette. Skal nok ha en blåser i kroppen før det går mot Derby-kval, og den er på foto i omgivelser som dette om den leverer som den skal. Vår ide i en ellers meget fin finale.