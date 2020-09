Bankerfritt og spennende i Harstad

Internasjonal V65-omgang med STOR OMSETNING! Vi jakter V65-suksess med flere frekke objekter! Du tar vel rygg?

Vi liker disse V65-omgangene fra Harstad, og det finnes nesten alltid spennende objekter. Harstad er vel kanskje den banen som spillerne jobber MINST med, og det er hovedgrunnen til at det finnes såpass mye interessant i løpene. I kveld er våre litt større bonger uten banker, og vi skal til lukene med følgende:



V65-1 : 5 Myr Faksen – Pleier å vinne løp som dette, men hvordan er det egentlig med formen? Var svak sist (slet med magen), og har vært strøket for halthet etter det. Hadde normalt vært «klink» i et løp som dette, men pga usikker form nøyer vi oss med å sette den først. 1 Gardin Trappa – Har en spennende oppgave foran seg, og er den som sist blir den ikke enkel å fange. I det nevnte løpet sist dundret den unna i tet, og åpnet første 1000m på 22,7. Var ikke slått når den feilet på siste bortre. Er 20-40m billigere ute kontra flere som den har møtt tidligere, og den skal virkelig passes her.

V65-2 : 1 Vestpol Kine – Gikk OK i kulissene etter galopp sist, og dette er fakta en ikke så verst hoppe. Har møtt bedre hester enn dette når den stod på Forus, den kan 30 på distansen, og blir garantert ikke enkel å fange fra tet. Prøves som et helfrekt objekt mot storfavoritten.

V65-3 : 10 Frøyu Fanten – Var innom en galopp på startsiden sist, men gikk siden et meget bra løp, og fullførte knallfint. Var rett og slett betydelig forbedret. Har tidligere møtt bedre hester enn dette, og når nå formen virker å være i anmarsj så kan ikke vi skjønne annet enn at dette dreier seg om en flott mulighet. MÅ MED PÅ ALT, og vi iler til med tipsnikken.

V65-4 : 10 Valle Trym – Er i en helt spinnvill form, og vinner dette om alt går riktig for seg. Ble GROVT sjenert til galopp sist, men kom styggfort tilbake, og hadde vunnet det løpet enkelt uten galopp. Møtte da MYE bedre hester enn dette. I V75’en nest sist reiste den i galopp mot den første svingen, tapte alt, men kom enormt tilbake i kulissene. Tredje sist gikk den også helt voldsomt etter galopp. Feilfritt = da vinner den. En banker for de med is i magen!

V65-5 : 11 Execute – Hadde et sterkt fjorår, og kan ikke få en spesielt mye billigere oppgave enn dette. Var litt tung etter pause sist, men gikk helt OK fra dødens, og fungerte fint. Er normalt merkbart forbedret med det løpet i kroppen, den har blitt strøket inn et spor, og kan komme fint gjennom på startsiden. Vi har sett denne i flere løp i Finland, og vær OBS på at den har vært nede på 12-tallet over denne distansen. MÅ MED PÅ ALT!

V65-6 : 5 Cantaro – Ser utrolig formsterk ut, og kom altså helt alene til mål sist. Gangen før ble den sittende fast med krefter igjen. Fyker normalt til tet, og mot en svært overkommelig gjeng bør det fakta dreie seg om tet og slutt. 1 Frozen Sun – Står tøft inne i dette løpet, men glem ikke at den har møtt bedre hester enn dette på Østlandet. Var bunnsolid til seier sist, og har virkelig vært fin etter den kom til Harstad. Er kjapp fra start, og her blir det dårligst rygg leder. Skulle Silje Eilertsen slippe teten så er det Frozen Sun som kan få overta. Vi dobler derfor opp a-gruppen. Disse to skiller seg klart ut i finalen.