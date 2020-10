Bankerfritt og spennende i Harstad

Harstad avrunder lørdagen, og vi har naturligvis gjort jobben for deg. Vi spiller med småfrekke bonger, og jakter en saftig opptur på tampen av dagen! Du tar vel rygg?

Det meste av fokuset denne lørdagen er naturligvis rettet mot den gedigne V75-omgangen på Biri, og dermed går fort V65-omgangen i Harstad litt i glemmeboken. Det gjør den ikke hos oss, for vi har gjort jobben, og skal til lukene med følgende:



V65-1 : 5 Kringlers Viktor – Kan ikke få bedre betingelser enn dette, og feilfritt har den en STOR SJANSE. Var fullt godkjent i nederlaget mot 6 Philip Lyn sist, og endelig viste den litt form igjen. Er trolig ytterligere forbedret i kveld, den står altså helt nydelig inne i dette løpet, og distansen er intet problem. Lar seg rett og slett ikke stoppe i en feilfri utgave?

V65-2 : 9 Frøyu Fanten – Utvikler seg ordentlig fint, og selv om den kun ble toer sist så var den god i nederlaget. Passer perfekt sammen med Sigmund Jakobsen, og normalt har «Fanten» en solid mulighet i et løp som dette. Er en veldig motivert favoritt.

V65-3 : 6 Gina W. – Er MILEVIS bedre enn raden, og har aldri vært bedre enn hva den er nå. Gjør en svært spennende debut under sal, og det med en flink rytter på ryggen. Skulle den komme seg tidlig foran så skal noen og enhver få litt å bestille. Er verdt et forsøk til OK odds i lukene. Normalt blåser 13 El Muro B.R. en gjeng som dette under sal, men den sliter med aksjonen sin, og var heller ikke spesielt fin når den vant et billig monteløp i Harstad tidligere i år. Slet også med aksjonen sist, og det er kun en knapp uke siden…

V65-4 : 2 You C. – Taper neppe dette løpet om den bare kommer seg til tet. Var nemlig svært god i nederlaget mot Standpoint’s Joker fra den posisjonen nest sist, mens det ble galopp sist. Er ikke helt stabil på startsiden, men med bare to hester i volten så burde det gå bra. Er verdt et forsøk fra perfekte betingelser! Med på bongen skal naturligvis også 4 Whysofancy som ble sittende fast med vinnerkrefter sist.

V65-5 : 4 Hauan Balder – Har en nydelig oppgave foran seg i kveld, og fra eventuelt tidlig tet skal det en meget god hest til for å plukke den ned. Er behandlet etter det siste løpet, og rapportene er fine. Kommer ut på sin beste distanse, og her må man rett og slett være på vakt. Innfrir mot en overkommelig gjeng?

V65-6 : 12 Elite B.R. – Var meget god før pause, og på sitt beste skal den jogge rundt en gjeng som dette. Vi er dog ikke veldig glade i å banke hester fra lange tillegg på en trang bane som Harstad, og heller ikke når det her skal dreie seg om et dameløp. Vi nøyer oss derfor med å sette den klart først.