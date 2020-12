Bankerfritt og spennende i Harstad

En meget jevn, og spennende omgang venter i Harstad lørdagskveld. Vi jakter en saftig V65-opptur med helaktuelle objekter! Du blir vel med på moroa?

Lerum med knallsterke V64-tips til Kalmar 4. desember - Kr.1 944 ble til Kr.29 891



Undertegnede serverte meget sterke V64-tips til Kalmar denne fredagen, og det ble en solid opptur for de som tok rygg på den store bongen til Kr.1 944,-. Infinitus (1-valg) innfridde som vår banker, mens stjernesmellen Gigantic Star (8-valg) og Artemide Zack (3-valg) ble begge varslet for. Gikk du glipp av følgende:

V64-2 : 10 Alex T.H. – Er bedre enn raden, og henger den bare sammen i aksjonen sin så duger den her. Feilet med krefter igjen sist, kom tilbake på oppløpet, og kjørte seg bom fast. Gangen før avsluttet den bra etter sene luker, og kom til mål på en knallgod tid. Står i et perfekt spor i volten, den kan åpne, og med flyt er den helaktuell i et løp som dette. Se også litt opp for 13 Gigantic Star som satt fast mot gode hester i kulissene sist.

V64-4 : 10 Artemide Zack – Havnet på vingel sist, og ble bakket ned. Gikk bra mellom hester på oppløpet, og fullførte fint på en bra tid. Hestene til Dahlen er på riktig vei nå, her er det ikke akkurat veldig hardt i mot, og Artemide Zack må passes i et løp som dette.

Harstad byr på en relativt åpen V65-omgang i kveld, og dette er en omgang vi gleder oss til. Våre litt større bonger er uten bankere, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 6 Wayne Brogård – Føler vi er noe på gang i ny regi, og den skal passes i kveld. Gikk bra mellom et par galopper sist, og den fungerte bedre aksjonsmessig enn hva den gjorde nest sist. Står ikke tilbake for noen av disse, og drar dessuten stor fordel av det går saktere i løpene. Dukker opp på foto om den bare skikker seg, og vi roper et varsko.

V65-2 : 11 Vestpol Kine – Her er det dårlig klasse på hestene, og det skal ikke mye til for å vinne et løp som dette. Vestpol Kine er den helt overlegent beste hesten i feltet, og den kan også vinne med en liten galopp. Er bedre enn raden, men dessverre veldig usikker. Plasseres først, men dette løpet kan være smart å gardere ganske bredt.

V65-3 : 5 Å. Gnisten – Har et gaveløp foran seg i kveld, og skal den først vinne et løp igjen så må det bli et løp som dette. Her er det nemlig ekstremt billig i mot, og den kan ikke få billigere løp enn dette. Fullførte klart bra mot betydelig bedre hester enn dette sist, og var nyklippet og fin i banen. SPILLES NÅ!

V65-4 : 3 Sjø Bris – 8 Valle Trygg er klart best, men også den som er desidert mest usikker. Vi spekulerer, og har en feeling for Sjø Bris som fikk maks etter pause sist. Trengte rett og slett det løpet i kroppen, og vi forventer den en hel del forbedret til løpet i kveld. Møter dessuten riktig motstand, og den MÅ passes.

V65-5 : 1 Gina W. – Har en knallfin oppgave foran seg i kveld, og dette bør dreie seg om tet og slutt om Linda Kristiansen prikker starten. Spurtet råsterkt etter sene luker sist, og gikk ordentlig pigg i mål da. Er MILEVIS bedre enn raden, den har en drømmeoppgave foran seg, og det er snakk om et soleklart førstevalg for oss.

V65-6 : 4 Villdensky – Holdt sikkert unna sist, og var nok ikke helt sluttkjørt i mål. Kan muligens komme seg tidlig foran her, og da er dette hesten å slå. Settes først i et ganske fint løp.