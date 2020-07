Bankerfritt og spennende i lunsjen

Vi har jobbet frem flere svært spennende objekter i dagens lunsjomgang, og dette er en V4-omgang med potensial! Sjekk ut våre oppdaterte V4-vurderinger, og bli med oss i jakten på tusenlappene!

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utebetalingen landet på solide 55 130 kr.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Kalmar sparker i gang en ny uke, og dette er ikke en hvilken som helst uke! På lørdag venter nemlig en HØYINTERESSANT V75-JACKPOTOMGANG fra grensebanen Årjäng, og det ligger altså enorme 31 millioner ekstra i sjuerpotten! Undertegnede har allerede skrevet ut programmet for dagen, og skal jobbe betydelig med denne omgangen gjennom uken. De oppdaterte V75-tipsene blir lagt ut fredag ettermiddag.

Når det gjelder V4-omgangen til Kalmar så ser den svært spennende ut på forhånd, og vi spiller frekt i jakten på en saftig opptur til lunsj! Ta rygg på følgende:

V4-1 : 6 Hurricane River – Leverte et voldsomt oppløp fra køen etter pause sist (09,2 s 400m), og den varslet vinnerform direkte. Skal gå med sko nå, men da har den også vært best tidligere. Gikk med en vanlig vogn sist, mens det nå blir på med en BIKE. På ren kapasitet duger den normalt svært godt i et løp som dette, og med det ferske formintrykket i minnet så må vi bare varsle. SKAL MED PÅ ALT! 3 Alicia Bore – Holdt til 50 før mål sist, og er kanskje ikke i superform. På sitt beste er dette en såpass god sprinter at den ikke trenger å bli veldig enkel å fange fra tet…

V4-2 : 3 Besa Hagh – Skummelt løp uten de helt store stjernene, og en bred gardering kan vise seg å være smart. Vår ide er slett ikke så verst, og den gikk bra i kulissene etter en tidlig galopp sist. Har tidligere avslørt at den er ganske kjapp ut bak bilen, og vi blir ikke overrasket om den blir laddet med i et løp som dette. Kan absolutt vinne om den leverer på sitt beste. OBS!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-3 : 1 Bravo Sabotage – Er lovende, og veldig bra. Vant veldig enkelt fra tet sist, og kom til mål med krefter igjen. Løste LYNRASKT ut bak bilen tredje sist, og det blir tet om den løser like bra fra sitt innerspor. Skal stå først. 4 Jessy Schermer – Er den eneste vi kan se i mot. Feilet fra seg en lav 13-tid sist, og var OK etter sitt lange opphold. Har trolig gått mye frem med det løpet i kroppen, den er veldig kjapp fra start, og kusken er BEST. DOBBELTBANKER!

V4-4 : 3 Tiger Face – Er vel en hest vi aldri har tatt helt til oss, men spillerne elsker den, og igjen blir den hardt betrodd. Har altså ikke vunnet løp i år, og det gjorde den heller ikke i fjor… Har vist OK form de siste gangene, den er billig ute nå, og er derfor en grei tipsener. Velger man å fiske litt på dypet skal man plukke med 9 Restless Heart. Dette er nemlig ingen dum hoppe, og den er dessuten betydelig bedre enn raden. Ble sittende bom fast sist, mens den viste 11,5/1200m bak feltet etter galopp nest sist. Står i et perfekt smygspor nå, og vi kan ikke gjøre annet enn å varsle!