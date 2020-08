Bankerfritt og spennende i V4-lunsjen

Vi spekulerer mot storfavoritten! De to første løpene er krevende! Du blir vel med oss i jakten på en herlig opptur fra Sverige?

Visby innleder uken med en spennende lunsjomgang, og en omgang som vi virkelig gleder oss til. De to første løpene er krevende, og der kan det være smart å plukke med seg en del hester. Vi spiller tynnere i de siste løpene, og anbfaler deg å ta rygg på følgende:

V4-1 : 13 Lovely Jons – Innledningsløpet er veldig åpent/jevnt, og her kan det være smart å gardere bredt. Vår ide pleier å duge i slike type løp på Visby, og formen virker å være bra. Gikk helt OK sist selv om det ble en smultring da. Til denne starten rykker man skoene rundt, og det vil normalt gi den et ytterligere kick. Spor 13 i en sportrapp er et ganske bra spor, og klaffer det bare litt underveis så burde den dukke opp der fremme. PASSES!

V4-2 : 14 Uruguay Broline – Avgjorde lekende lett sist, og vant med krefter igjen. Har vært ustabil hittil i karrieren, og vi nøyer oss derfor med å sette den først, men avstår fra et bankerspill. 13 Mistelns Zudersand – Ligger litt i skorpen, og er bedre enn raden. Gikk bra etter startgalopp sist (står ikke i programmet), og fortjener en seier etter flere gode løp. Blir kuskeplusset nå, og fra et fint spor i volten burde den komme seg fint avgårde. MÅ PASSES!

V4-3 : 1 Mistelns Napoleon – Er veldig bra, og kan naturligvis lede dette løpet fra start til mål. I finalen sist på Åby fikk den maks, men husk da på at den var med på en 07-åpning. Vi likte dog ikke at den mistet aksjonen litt til slutt, og liker heller ikke at den må gå med sko bak nå. Motivert, men…

V4-4 : 1 Qvanting Indika – Innersporet kan bli en felle, men det pleier å løse seg for Claes Sjöström når han gjester Visby, og feelingen vår er at det vil gjøre det igjen. Er heller ikke treg fra start, og den løste bra ut på Solvalla sist. Avgjorde i det nevnte løpet sikkert, og kom til mål med litt krefter igjen. Er en 3-åring under utvikling, og her er det med få unntak billig i mot. Vi tror MYE på denne favoritten.