Bankerfritt og spennende i V4-lunsjen

Romme disker opp med en strålende LUNSJ tirsdag, og her skal vi i lukene! Vi byr blant annet på en storskrell som avsluttet i overlydsfart sist... Du går vel ikke glipp av den?

Romme står for dagens V4-lunsj, og her er som vanlig moroa i gang klokken 12.20. Vi prøver oss med FREKKE bonger uten banker i denne lunsjomgangen, og her jaktes solide kroner! Gå ikke glipp av følgende snadder:

V4-1 : 8 Bunch Of Budgies – Innledningsløpet er ganske jevnt, og det kan være smart å plukke med seg en del hester her. Vår ide kom ut etter pause sist, og fullførte klart positivt etter oppholdet. Er normalt forbedret med det løpet i kroppen, det er ikke veldig hardt i mot, og som for lite spilt er vi på vakt. SPILLES!

V4-2 : 10 Jugularis – Her er det svak kvalitet, og det skal ikke veldig mye til for å vinne dette. Vår ide kom ut etter pause sist, den ble offensivt kjørt i dødens, og falt virkelig med flagget til topps. Er neppe noe dårligere med denne blåseren i kroppen, og med tempo burde den være HET i et løp som dette. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 11 Allie Hanover – Her blir 4 Valle E.W. HARDT betrodd, men vær OBS på at den de to siste årene har galoppert seg bort i 69% av løpene… Vår ide har ikke den beste raden, men er i superform, og kan opplagt detonere en bombe om det leverer på sitt beste. Fullførte godkjent på en knallgod tid nest sist, mens den avsluttet VOLDSOMT nedover oppløpet sist. Prøves som et herlig skrellobjekt!

V4-4 : 12 In Love Boko – Står perfekt inne i dette løpet grunnlagsmessig, og den runder fort alt om det bare blir litt tempo. Spurtet bra etter pause sist, men virket da noe tung i kroppen. Det løpet burde derfor ha gjort godt, og på ren kapasitet er ingen bedre enn denne her. Plasseres foran 1 Timotee Journey som kan lede lenge om formen er på plass etter pause.