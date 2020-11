Bankerfritt og spennende på Biri

Vi fant ingen klink banker denne fredagen, og våre litt større bonger er uten. Hesten som bankes på de litt mindre bongene er alt annet enn noen favoritt...

Lerum med ny V4-fulltreffer i lunsjen - denne gangen til Örebro 19. november

Undertegnede traff igjen godt i lunsjen, og igjen var det systemet (fire andeler a Kr.500) som suste inn. Utgang på godbiten Enzo AM (2-valg) var grunnen til at vi kom til utbetalingslukene. Nå ble V4-utbetalingen herlige Kr.13 861,-



Lerum med V4-suksess på Färjestad 16. november

Undertegnede kom ikke i mål på de flate bongene, men systemet (fire andeler a Kr.500) satt som spikret. V4-utbetalingen ble meget fine Kr.13 954,-. Hovedgrunnen til at systemet satt var at vi spilte SINGEL UTGANG på 3-valget Kadabra Bolets.

Lørdag er det GULLJACKPOT I V75! Bongene/systemene til Klosterskogen er lagt ut, og du kan allerede nå kjøpe deg inn i våre spill. Prisene er fra kr.50 til Kr.2 000.

Biri byr på en utfordrende V65-omgang denne kvelden, og vi fant altså ingen klink banker i denne omgangen. På de litt mindre bongene banker vi frekt, og der står 3 H.G. Odne (V65-6) alene. Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 3 Kolnes Brage – Ble det feil for sist, mens den kom sterkt tilbake etter galopp nest sist. Viste da 27,3 s 300m. Har møtt bedre hester enn dette, og feilfritt må den ha en stor sjanse. Vår klare ide i et ellers åpent oppgjør.

V65-2 : 2 Frøken Bjørklund – Virker å være veldig på riktig vei, og den skal passes i et billig løp som dette. Solgte seg ganske dyrt mot en såpass god hest som Rittmester Hill sist, og hadde man plassert den inn her, ja, da hadde den stått til 1,0 i totoen. Frøken Bjørklund er fakta ingen favoritt i kveldens løp, og da kan ikke vi gjøre annet enn å varsle skarpt.

V65-3 : 4 Lustra Loke – Fullførte fint etter en lengre pause sist, og da skal man huske på at den stod 20m bak 3 Smedtulla. Er ganske sikkert forbedret med det løpet i kroppen, den er mer travsikker enn favorittene, og vi plasserer den frekt først i dette monteløpet hvor det er et ganske stort skille på hestene.

V65-4 : 5 Martinique Decoy – Likte vi i noen av de løpene den gjorde for et knapt år siden, og det er liten tvil om at denne hingsten har en god del inne. Her er det med få unntak billig i mot, og vi gir den sjansen direkte etter sitt lange opphold. Rapportene er fine.

V65-5 : 7 Riva Renn – Vår feeling er at denne vil levere en knallsterk innsats i kveld, og den taper ikke om den leverer på sitt beste. Har fått to nødvendige løp i kroppen etter pause, og var OK etter et for tøft opplegg i dødens sist. Er kjapp fra start, og det skal bli spennende å se om noen tør å svare om Eilefsen klinker til fra start. Skulle Riva Renn komme seg foran så skal dette være over, men den kan uansett vinne. Vår ide.

V65-6 : 3 H.G. Odne – Er kveldens beste objekt, og taper neppe finalen om den bare skikker seg. Galopperte sist, men den galoppen må Gunnar Austevoll ta på seg selv. Gikk nemlig veldig trangt ut, og det kunne se ut som om H.G. Odne sparket oppi ekvipasjen foran. Tapte mye på galoppen, men kom råsterkt tilbake, og på klokken stod det 26,1/1000m. Gangen før innledet den dårlig, men avsluttet fortest av samtlige. Her vil vi nok få se en offensiv Gunnar Austevoll, og den har form til å vinne dette fra dødens. SPILLES!