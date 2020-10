Bankerfritt og spennende på Forus

Vi skal prøve å felle flere av favorittene, og jakter en solid opptur på Forus tirsdag! Du går vel ikke glipp av godbiten som varslet form etter pause sist?

Leirvåg med supertips på Leangen 19. oktober - Kr.924 ble til Kr.31 895!

Kurt Leirvåg var virkelig på hugget fra sin store favorittbane Leangen mandag, og det ble en solid opptur for flere av dem som tok rygg i V5-spillet. Krokstad Almira innfridde som dagens beste banker, mens steindype K.L.M. L'american (1,0%) ikke var glemt. Leirvågs største V5-bong (Kr.924) satt som et skudd, og betalte ut STORFINE Kr.31 895,-.



Lerum med solide vurderinger på Jägersro 13. oktober - Kr.480 ble til Kr.7 807

Undertegnede serverte meget sterke V64-tips på Jägersro denne tirsdagen, og det meste satt som det skulle. Vår frekke banker, Nadal Coger (3-valg), vant veldig enkelt. I tillegg ble Frode Cash (4-valg) og M.T. Oscar (2-valg) servert som deilige tipsenere. Bongen på Kr.480 satt som et skudd, og betalte ut fantastisk fine Kr.7 807,-.

Det trenger ikke bli helt lettløst på Forus i kveld, og på den største bongen vår til Kr.1 920 spiller vi bankerfritt i jakten på storcashen! Gå ikke glipp av følgende:

V65-1 : 2 I Am The Tiger – Spurtet meget sterkt sist, men kom akkurat for sent da. Formen er OK, og den vinner et løp som dette om den ikke galopperer. Er en motivert favoritt, men vi tør ikke å gå ALL IN på den på de litt større bongene.

V65-2 : 2 One Shot Only – Er ganske bra under sal, og selv om den er litt tøft ute i grunnlaget plasserer vi den først. Gikk OK i monte sist, og var da uheldig med ryggene underveis. Står langt bedre til nå, og skal passes. Beste hesten i feltet er montedebutanten 10 L.A.’s Magic Moment, og skulle den være bra under sal, ja, da kan den fort være klink i et løp som dette. Vi dobler derfor opp a-gruppen.

V65-3 : 5 Stjernefaksi – Er det opplagte objektet i dette billige løpet, og hesten som bare må prøves. Gjorde flere fine løp på forsommeren, og matchet da langt bedre hester enn dette. Løste veldig kjapt ut bak bilen 5. juni, og skulle hun komme seg til tet her, ja, da burde sjansene være fine. Prøves direkte etter pause!

V65-4 : 6 Moe Tjalve – Kommer tilbake etter en liten pause, og går alt riktig for seg så dreier dette seg normalt om en STOR sjanse. Pål Buer har gjort en strålende jobb med denne, og den virker stadig å utvikle seg. Med kun få hester i feltet betyr tilleggene mindre, og på sitt beste skal de andre få kjørt seg. SPILLES!

V65-5 : 11 Muscles Else – Er en hoppe som Stall Erga tror på, og vi likte den etter pause sist. Var riktignok TUNG i takene, men avslutningen når den fikk lukene litt inn på oppløpet, ja, den var bra. Kom til mål med krefter igjen, og har dessuten garantert godt frem med det løpet i kroppen. To strykninger hjelper på når man først står dårlig til, og blir det bare litt tempo her så duger denne godt. SPILLES!

V65-6 : 4 Smedheim Staut – Fullførte fint uten at det helt klaffet underveis sist, og da var den altså ute mot knallgode hester. Har nå fått det løpet i kroppen etter pause, og er neppe dårligere i kveld. Feilfritt tar den normalt seg av et løp som dette, og den skal stå først på ranken.