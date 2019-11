Bankerfritt og spennende på Solvalla

En av årets mest spennende V64-omganger! Vi spiller med frekke bonger, og byr på en rekke superobjekter! Du går vel ikke glipp av vårt V64-snadder denne kvelden?

Solvalla byr på en ordentlig PANGOMGANG denne kvelden, og det er nok en av de mest spennende V64-omgangene gjennom 2019.





Solvalla byr på en ordentlig PANGOMGANG denne kvelden, og det er nok en av de mest spennende V64-omgangene gjennom 2019. Vi har jobbet svært godt i arkivet, og funnet frem til MYE snadder. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende tekst til kveldens løp:



V64-1 : 12 Dior Ima (denne ble strøket tirsdag) – Er veldig pågang igjen nå, og den kan overraske i innledningen. Satt i tredje utvendig sist, men satset innvendig mot oppløpet, og ble fakta sittende fast i ryggen til Ganga Bae over mål. Hadde altså litt krefter igjen, og møtte da flere av de beste i årgangen. Sporet nå trekker ned, men den er god nok, og skal passes. Plasseres knepent foran 10 Dontloseallmoney som i kveld er kuskeplusset med Kevin Oscarsson.

V64-2 : 8 Wind Knight – Dette er ingen dum traver, men den blir uansett ikke mye spilt her. Sporet betyr mindre da distansen er velvoksne 2640ma. Når det gjelder Wind Knight så ble den aldri kjørt med etter pause sist, og man tenkte heller på denne oppgaven med samme kusk (amatørpokalen)? Ble sittende bom fast som fulltanket, og WOW hvor bra den så ut for dagen. Blir garantert brukt litt mer offensivt nå, og med forminntrykket sist friskt i minnet så må vi bare varsle. KAN OVERRASKE!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V64-3 : 11 Quantal Quetzal – Bare blåste inn til en klink overlegen seier sist, og den strålte i banen da. På klokken stod det faktisk 13,6 s 800m, og den var ubrukt på det. 2-årsløp med hopper er ofte ren bingo, men inntrykket var såpass bra på denne sist at den bare må prøves. Ellers vrimler det med aktuelle kandidater, og 7 Florist er en annen som må være aktuell. Spinner til tet, og leder lenge? OBS!

V64-4 : 9 Let It Be Me Tooma – Var bunnsolid i nederlaget sist, og fullførte da sterkt etter å ha vært med på litt kjøring underveis. Er ganske fersk selv om den har blitt 4-år, og den virker å være under en flott utvikling. Kommer ut i et svært jevnt løp her, og får bare kusken til styringen så duger den. OBS! 5 Carlos Messi – Var ute i V75’en sist, og det var krevende forhold. Leverte et bra oppløp i kulissene, og kom til mål med krefter igjen. Kan opplagt overraske med flyt.

V64-5 : 2 Happy Romeo – Her blir 4 Green Mamba hardt betrodd, men vær OBS på at den har vært syk + skiftet trener siden det siste løpet.



V64-5 : 2 Happy Romeo – Her blir 4 Green Mamba hardt betrodd, men vær OBS på at den har vært syk + skiftet trener siden det siste løpet. Vi spekulerer, og gjør det med en hest som vi likte etter pause sist. Spurtet klart bra nedover oppløpet i kulissene, og var ikke tømt over mål. Tiden må sees i lys av litt dårlige forhold. Kan muligens kjøre seg tidlig til tet her, og den går med garanti ned mot 14,0 på distansen. SE OPP!

V64-6 : 10 Criterion – I finalen blir 3 Hail Mary HARDT betrodd, og den er knallgod. Kan naturligvis vinne, men vi vil uansett advare for en annen som har funnet superformen igjen. I finalen av Breeders’ sist så måtte Jepson kjøre for å rekke bilen med Criterion, og det ble brukt litt krefter innledningsvis. Satt deretter blant de siste, men spurtet siden meget bra nedover oppløpet. Var ikke veldig langt bak topphester, og det med en dårlig start. PASSES NÅ!