Bankerfritt på Bergen travpark

Bergen travpark byr på internasjonal V5 og V4 denne mandagen.

En fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før den tid skal vi blant annet gjennom en rikholdig meny mandag. Den innledes med V4-lunsj fra Eskilstuna, deretter det internasjonal V5 og V4 på Bergen travpark med spillestopp kl 16.20 i V5. Leangen hadde travløp i går og i kveld er det på'an igjen. Her er det internasjonal V65 med spillestopp kl 18.55. Og sist, men ikke minst er det STOR JACKPOTOMGANG i V64 fra Färjestad med hele 1 524 377 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal vi dog heretter konsentrer oss om Bergen travpark. Her det altså internasjonal V5 med spillestopp kl 16.20, mens V4-spillet som innledes i V5-3 har spillestopp kl 17.10. Det er ganske klart skille på hestene, så jeg tyr til en bankerfri variant i både V5 og V4.

Ny stjerne fra Rolf Tvedt

Veldig mange vil nok gå på 5 Hubert B.G. som sin V5-banker denne mandagen i V5-2. Rolf Tvedts meget flotte treåring har imponert i to strake seiersløp og feilfritt er det naturligvis topp sjanse igjen. Jeg tar likevel med meg 1 Come Easy (forsvant på startsiden i debuten, men flott prøveløp) og 4 Let Her Go (klart slått av Hubert B.G. to ganger på rad) på gardering, i "håp" om at storfavoritten roter seg bort.

Stor mulighet for favoritten i V5-1

8 Onkel Alf pådrar seg et tungt favorittstempel i V5-1 og det er ingen tvil om at det er en motivert favoritt. Solid toer bak Ros Svarten sist og møter skrøpelig motstand i innledningsløpet. 40 meter tillegg betyr neppe allverden i et løp med kun åtte hester.

Imponerte ikke allverden sist

I V5-2/V4-1 blir 2 M.L's Odin ganske klar favoritt. Innfridde som Rolf Lerums V65-banker sist, men imponerte ikke nevneverdig da. Da var det sprint, i dag er det 2100 meter. Jeg er usikker på hvor tøff denne er og synes det er verd å gardere ganske bredt i V5-3/V4-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Tar revansje nå?

Kun åtte hester til start i V5-4/V4-2, men fire av dem kan vinne. 6 Bolero var spilt til 14 igjen for ti på Bergen travpark sist, men galopperte seg bort etter 300 meter. Står best til spormessig av favorittrioen i løpet og feilfritt er det bra mulighet for revansje for fireårsvallaken.

Flott oppgave for DD-bankeren

Det er ujevn klasse på V5-5/V4-3/DD-1, men tramper tøffingen 2 Esperanza Trunoise feilfritt fra start er det solid sjanse for seier. Hoppa har vært ute mot gode hester i sine to første løp på Bergen travpark, men bitt godt fra seg. De tøffeste utfordrerne står på tillegg. Jeg bruker uansett 2 2 Esperanza Trunoise som min DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.