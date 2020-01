Bankerfritt på Klosterskogen

Internasjonal omgang med stor omsetning! Ingen klinke bankere! Flere frekke objekter! Store V65-kroner i vente?

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

V75 Jägersro: Internasjonal V75-omgang fra Sverige - du kan vinne 21 mill

Oddstips: Fyldig langoddsprogram lørdag - les våre analyser

Tippetips: Flere Premier Lag-lag kan ryke ut i FA-cupen

Oddssingel FA-cupen: Wolves er Uniteds skrekkmotstander

Hopp Innsbruck: Marius Lindvik er favoritt

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Det er ikke spesielt lettløst i den INTERNASJONALE V65-OMGANGEN på Klosterskogen i kveld, og her kan det fort gå mot store kroner. Vi fant ingen sikker vinner, og velger å spekulere mot dagens største favoritter. Våre litt større bonger er uten banker, og her er det bare å ta rygg på følgende godbiter:



V65-1 : 1 Vestpol Iver – I innledningsløpet blir 8 Vestpol Kongen HARDT betrodd. Vær OBS på at den er eierkjørt, men kanskje like viktig : Den er flyttet fra Team Tjomsland hjem til eier… En slik hest kan vi ikke banke, og velger opplagt å spekulere i et ellers jevnt/fint løp. Vår ide er ekstremt humørbetont, men den er bra når den først har dagen. Har hatt seg en velfortjent pause, den står perfekt til for å smyge med nå, og vi blir ikke veldig overrasket om den kan skrelle via siste indre. Settes helfrekt først!

V65-2 : 5 Tangen Lea – Helskummelt løp hvor det kan skrelle til. Tangen Lea er dog klink overlegen på ren kapasitet, og kan vinne dette løpet med et «kvarter» om den går feilfritt. Er dog smådum i skallen, og er alt annet enn enkel å få feilfri rundt. Motivert, men…

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 1 Champs Elysees – Er det ordentlig fin grunnkapasitet i, og den var bunnsolid til seier etter en lengre pause sist. Vi hadde 15,3 s 800m på klokken, og det gjorde den enkelt. Kan åpne bak bilen, og selv om det ikke skulle bli tet så er den normalt så kjapp i vei at det vil løse seg uansett. Taklet baneprofilen femtesist, og gjør nok det igjen. Taper neppe dette løpet i en feilfri utgave, og også vi tror mye på denne.

V65-4 : 1 Emmet Bonanza – Har fått to blåsere i kroppen etter pause, og nå er det dags? Så smellfin ut som fastlåst sist, og var helt fulltanket over mål. Er egentlig en meget bra hest i grunnlaget, og når denne først finner formen duger den svært godt i omgivelser som dette. Vi tror på en STOR sjanse, og iler til med tipsnikken. 3 Demerara – Er hesten i mot. Spurtet fint fra køen sist (11,9 s 300m), og virket å være veldig på riktig vei.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 6 Bailiss – Er MILEVIS bedre enn raden, og fortjener virkelig å vinne et løp. Gikk fullt godkjent etter en ganske grov galopp sist. Gangen før gikk den solid etter at den ble sjenert til galopp, og er altså i det hele tatt i en meget bra form. Er nå dønn riktig ute når det gjelder motstand, Dalen har det med å skrelle, og her kan han gjøre det igjen. OBS! 4 Rio Division – Er feltes klart beste hest, men skuffet etter pause sist, og får stå som et stort spørsmålstegn.

V65-6 : 7 Luxury Brodde – Er i en helt egen klasse på ren kapasitet i finalen, og det kan være en klink vinner direkte i debuten for Marius Høitomt. Han ligger dog litt lavt i uttalelsene sine før dette løpet, men det pleier Marius å gjøre, og vi velger å ikke vektlegge det for hardt. Vi vil uansett se den i et løp før vi går hardere til på den, og nøyer oss med å sette den først.