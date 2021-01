Bankerfritt på Leangen

Det er tynne feltet i årets første V65-omgang på Leangen og vi derfor for en bankerfri løsning i kveld.

Vi er vel igang med 2021 og årets første fulle uke byr på en rekke høydepunktet. Lørdag er det Jarlsberg som er vertskap for den norske V75-omgangen, men allerede tirsdag er Bjerke i gang med årets første V75-omgang i Norge. Onsdag er det som kjent V86 fra Sverige, Åby og Solvalla er banene denne uken. Søndag er det jackpot både i V75 fra Bollnäs (3 722 555 SEK ekstra i premiepotten og søndag kveld er det stor V65-jackpot på Sørlandets travpark med hele 626 308 SEK ekstra i sekserpotten.

Før vi den tid skal vi gjennom en innholdsrik mandag som byr på trav fra både Danmark, Norge og Sverige. Ålborg er først ute med V4-lunsj, mens Leangen byr på både internasjonal V65 og V5. Til sist venter en flott V64-omgang fra Färjestad.

Men i denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Leangen, der det er internasjonalt spill til både V65 og V5. Det er kun sju løp på Leangen i kveld og flere av løpene er også ganske tynne. V65 har som vanlig spillestopp kl 18.55, men med kun sju løp på programmet innledes V5-spillet allerede i V65-3 i kveld og har derfor spillestopp kl 19.45. V65-spillet ser forholdsvis overkommelig ut, og jeg velger derfor å spille uten banker i kveld og går tynt både i V65-1 og V65-2.

Seiersmaskinen er best igjen?

I V65-1 stiller det kun seks hester til start og 4 Bestbyarsenal og 5 The Last Ticket er de to klare forgrunnsfigurene. De hadde også et herlig nappetak sist mandag. Da kjørte Bestbyarsenal seg tidlig til tet og vant enkelt, mens en tapper 5 The Last Ticket ble dog toer fra dødens. I kveld står begge på 20 meter tillegg og det vil bli et litt annet løp. Jeg synes disse to skiller seg klart ut, men tar med 1 Chef Superb på de to største V65-forslagene. Blekkan-traveren var klart slått av begge sist mandag, men står 20 meter foran i kveld og kan kanskje utfordre favorittduoen, dersom han hever seg litt fra forrige mandag.

To hester skal gjøre opp

V65-2 byr på kun fem hester bak startbilen og to hester skiller seg klart ut. I og med at distansen er 2100 meter setter jeg 5 Florentin først. Ledet et billig løp rundt om i seiersløpet for 14 dager siden og har en passende oppgave foran seg også i kveld. 4 Fit for Fortissimo dundret unna i tet sist, men klarte ikke å holde unna mot mål. 2100 meter er stadig et minus for denne kapable hoppa, men motstanden er så billig i kveld, at det likevel kan bli seier. Uansett blir det dobbeltbanker for meg i V65-2.

Dalen har favoritten også i V65-3/V5-1

Dag-Sveinung Dalen har flere flotte vinnersjanser i kveld og 5 Florentin er en av dem i V65-2. I V65-3 setter han seg igjen opp bak formsterke 3 Stensvik Lars. Vallaken ledet hele veien forrige mandag og tok sin andre seier i 2020. Skal ha en ypperlig sjanse også i kveld, men kan være litt smålur i sluttfasen og jeg nøyer meg derfor med å sette hesten klart først på rangeringen i V65-3/V5-1.

Uoversiktlig i V65-4/V5-2

Kaldblodshester i lavt grunnlag setter hverandre stevne i V65-4/V5-2. Løpet er ved første øyekast uoversiktlig, men jeg står på fem hester på samtlige forslag. 10 Skjegge Rosa er nok best på kapasitet og lykkes formkusk Veronika Bugge med å få denne feilfritt rundt, skal det være gode muligheter for karrierens første seier i den fjerde starten.

Mjøen sitter på nøkkelen

Bra klasse er det på V65-5/V5-3/DD-1 der jeg ser fire vinnerkandidater. 3 Kiss Me gjorde et meget solid løp forrige mandag og var ikke langt bak vinneren Take It Easy over mål da. Da var distansen 2140 meter, i kveld er det sprint. Det er normalt hoppas klart beste distanse. Kiss Me er i tillegg meget kvikk i vei, så får vi som Thomas Mjøen tester henne i tet, eller velger ryggløp om han kommer seg foran. Min knepne favoritt i et fint løp.

Electron tilbake som en vinner?

Den antatte storfavoritten 10 Tearsofthesun er strøket i V65-6/DD-2 og dermed åpner dette løpet seg opp. Min klare ide heter 6 Electron. Hoppa som trenes av Bjørn Garberg radet opp seire i 2019, men på 12 starter i 2020 ble det ingen seire. Spurtet flott til andre etter sen åpning forrige mandag og har vist klart oppadgående form i det siste. Jeg tror på seier i kveld og velger å bruke 6 Electron som min DD-banker på Leangen i kveld.



