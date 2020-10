Bankerspill på direkten i kveldens V64 i Kalmar

Kveldens største V64-favoritt i Kalmar heter Vinci I.M. i V64-1. Vi tror Peter Untersteiner innfrir med storfavoritten.

Vi har en herlig travhelg foran oss. Lørdag er det Norsk Trav Oaks og Gulljackpot i V75 på Momarken og søndag er det internasjonal V75 på Solvalla. Neste søndag er det også internasjonal V65 med jackpot på Jarlsberg med hele 533 117 SEK ekstra i sekserpotten.

Før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj på Axevalla. Fredag kveld byr Biri på en herlig V65-omgang, mens Kalmar er vertskap for den svenske V64-omgangen i kveld.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrer oss om fredagens V64-lunsj i Kalmar. Her er det spillestopp kl 19.30. Rolf Lerum er på en velfortjent frihelg og det er Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Snoken går rett på bankeren allerede i V64-1.

Untersteiners storfavoritt innfrir

Det handler om 6 Vinci I.M. og Peter Untersteiner. Hesten blir storfavoritt i kveldens V64-omgang og har en meget passende oppgave foran seg. Normalt sitter hesten tidlig i tet og derfra er samtlige seire tatt. Peter Untersteiner misser sjelden med slike "straffespark" og 6 Vinci I.M. blir vår V64-banker i Kalmar i kveld.

Frekk DD-banker

I V64-6/DD-2 er 6 Devs Daffodil og Conrad Lugauer markert på over 50 prosent ca kl 12.30 fredag. Nestfavoritten 2 Taiga Woodland er kun markert på 16 prosent. Normalt vil dette jevne seg litt ut nærmere spillestopp. Uansett er 2 Taiga Woodland vårt klare bud i dette løpet. Christian Fiore sitter normalt tidlig i tet med sin formsterke hest. 2 Taiga Woodland prøves om en frekk DD-banker i Kalmar i kveld.



