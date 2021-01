Bergh viser vei mot store V64-kroner

Bankeren utvikler seg flott! Flere smellfrekke objekter, og spesielt i DD-løpene kan det skrelle til! Du blir vel med oss i jakten på store V64-kroner torsdag?

Bergsåker står for kveldens V64-omgang, og det er en meget fin omgang som venter. Et par av løpene er svært vriene å ranke, og det vil overraske oss om ikke dette gir bra betalt. Halmstrået i omgangen kommer ut i V64-1, og det løpet taper neppe 4 Voltaire Hill om den leverer som sist. ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Voltaire Hill – Har egentlig ikke imponert noen, men sist var den enormt bra, og betydelig forbedret. Havnet da på vingel fra start, og fikk dessuten en hest foran seg slik at den ble bakket «sjakk». Huket dessuten hjul når den kom fykende på siste bortre, og fikk langt frem. Avgjorde likevel sikkert via 11 s 700m. Kan fort være ytterligere forbedret i kveld, og da er sjansene naturligvis store. Motivert favoritt.

V64-2 : 15 Socrates Face – Dukket opp etter en lengre pause sist, og trengte nok det løpet etter oppholdet. Var nemlig noe tung i kroppen sin. Her er det med veldig få unntak billig i mot, kusken har fått kjenne på hesten, og med flyt burde den duge. Settes først i et ellers småskummelt oppgjør.

V64-3 : 4 Bottnas Hunter – Er en fersk 4-åring som kun har gjort fire løp. Har vært på trippelen hver gang, og den har gjort fine løp. Kommer nå ut etter en treningsperiode, Daniel Wäjersten pleier å ha de klar etter opphold, og dette ser svært passende ut på forhånd. Lar seg rett og slett ikke slå?

V64-4 : 1 Åsasindy – Er en fartsfylt hoppe som ikke kan få spesielt bedre betingelser enn dette. Kommer altså ut etter pause, og det er 20m tillegg ved 120 000… Går nok en 28-tid fra tet, og uten noe tull underveis så trenger den ikke å bli veldig enkel å fange. Vår ide i et løp hvor det er et visst skille på hestene.

V64-5 : 9 Real Masterpiece – Her er det fakta bra kvalitet på flere av hestene, og det er et løp vi gleder oss å følge. Ideen har ikke den beste raden, og blir neppe mye spilt. Vær dog OBS på at denne er på vei mot superformen, og den kom mer eller mindre fulltanket til mål sist etter for sene luker. Står helt riktig til for å smyge med nå, og med tempo er den vass til slutt. PASSES!

V64-6 : 4 Listas Thaitanic – Hadde et strålende fjorår, og kammet altså med seg hele fem seire. Var i en fantastisk form på samme tid i fjor, og nå er den samme gode formen også på vei i år? Sist satt den bom fast etter en passiv styring, og formen virker altså å være sterkt stigende. Står nesten på kronen riktig inne i dette løpet, og klaffer det bare litt underveis så må den være HET. SPILLES!

