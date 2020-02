Best i klassen

Bestbyarsenal vant V75 på Leangen sist han var ute. Nå er motstanden enda litt enklere. Vi tror han vinner igjen, selv om sporet er litt sjanseartet.

Undertegnede er på hjemmebane i kveld. Her er noe av det vi kan by på:

7 Bestbyarsenal (V65-5) imponerte da han speedet inn til seier i V75 på hjemmebane for ni dager siden og har slått dagens konkurrenter mange ganger tidligere - også den tunge veien om nødvendig. 7-åringen har kanskje ingen fordel av sprint, men her blir det trolig et offensivt opplegg. Han tåler å gjøre det meste av jobben selv underveis og bør ha en topp vinnersjanse igjen. Banker!

4 Locamotion (V65-1) holder flott form og en seier kan være like rundt hjørnet. Kanskje kommer den i kveld? Thai Tanic-sønnen har levert to solide innsatser så langt i 2020 og fullførte sterkt til annen etter tredjespor siste 750 i V75 på Leangen sist. Han må definitivt regnes tidlig i den formen han er i nå.

7 Krokstad Juvita (V65-2) møter en veldig god konkurrent i form av 9 Helle Spik, men vi krysser av for begge. Vårt bud i løpet er litt opp og ned i preastasjonene, men pleier å slå til med et pangløp fra tid til annen og montè tror vi bare kan være en fordel. Regnes på lik linje med Helle Spik og kan fort være løsningen på V65-2.

8 R.M.G. Lady In Red (V65-3) kan være en mulig banker for de som velger å spille samlebonger i kveld. 4-års hoppa så veldig fin ut etter pause sist og selv om hun måtte gi seg litt til slutt i V75-løpet Take It Easy vant, tror vi hun kan ventes en god del forbedret med den gjennomkjøringen i kroppen. Må regnes med en brukbar vinnersjanse selv herfra. Motstanden er dønn riktig. En feilfri 1 Pirlo imot?

8 Alm Malabar (V65-4) gjør en spennende start i ny regi etter lang pause. Det kan muligens være litt for tidlig for Moe Odin-sønnen, som ikke har startet siden november 2018, men kapasiteten er stor og rapportene fine. Dette er snakk om veldig bra hest som er herdet i tøffe lag. Må regnes på direkten, selv om en hest som 12 Hafell Bris kan bli vanskelig å stå imot uten galopp. Stor outsider som må på bongen. I skrivende stund er Alm Malabar krysset av på 1.5 % prosent - det er naturligvis ALTFOR LITE!

1 Varg Faks (V65-6) har stått hos Arild Eggen siden før jul og gjør en spennende start i ny regi. Järvsöfaks-sønnen kommer fra Sverige med en fin CV på samvittigheten og er rask fra start. Skulle han forsvare sporet, tror vi tilleggshestene skal stå tidlig opp for å slå vår favoritt i løpet. Men, første gang ut kan det nok lønne seg å gardere. Riktig favoritt, men ingen banker slik vi ser det.

