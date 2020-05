Biri byr på V75 med Gulljackpot

Lørdag er det endelig klart for norsk V75 igjen. Biri travbane byr på flotte spilleløp og Gulljackpot. Merk at det er spillestopp først kl 20.00.

Lørdag er det endelig klar for norsk V75 igjen etter sju ukers pause. Rikstoto byr på Super Saturday med GULLJACKPOT fra Biri og gedigen internasjonal V75-omgang fra Ørebro med JACKPOT og hele 42 millioner ekstra i sjuerpotten. Sendingen fra Rikstoto starter allerede kl 14.00 lørdag og du ser hele sendingen gratis på Nettavisen.

Samtlige fem norske V75-lørdager i mai vil ha spillestopp kl 20.00, mens det også vil bli spill til den ordinære svenske V75-omgangen på lørdager i hele mai og her er det spillestopp kl 16.20.

I denne artikkelen er det Biri det skal handle om og det er en feiende flott omgang vi har foran oss lørdag kveld. Det er meget bra klasse på løpene og spillemessig ser det meget interessante ut. Regjerende landschampion Eirik Høitomt blir min nøkkelkusk, da han er kusk bak begge mine V75-bankere.

Storfavoritten innfrir?

Min hovedbanker 2 Osen Expressa trenes i det daglige av Jan Roar Mjølnerød i Halden, men han har kjørt løp i Sverige i det siste og er dermed utelukket fra å kjøre løp i Norge lørdag. Hoppa vant ni løp på 24 starter i fjor og årsdebuterte med en knallsterk "V75-seier" på Romme for tre uker siden. Det var 100 000 SEK i førstepremie i det løpet, men det var ikke innenfor V75-veddemålet den dagen. Leverte en flott avslutning i det løpet og koblet seiersgrepet midt på oppløpet. Møter klart overkommelig motstand lørdag og trolig er det mest galopp imot. 2 Osen Expressa i V75-5 blir min hovedbanker i V75-spillet lørdag og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-5/V5-3: A: 2 B: 1-10-12 C: 7-3-11-9-6-5-4-8

Taper ikke feilfritt?

Min andre V75-banker denne lørdagen, har rotet seg bort på galopp i sine to siste løp og er således av det litt mer risikable slaget. Men 6 Fantomet har skyhøy kapasitet og trener Lars O. Romtveit er meget fornøyd med det hesten har vist i trening i det siste. Står i springspor på strek i V75-3 og har en veldig fin oppgave foran seg på papiret. 2600 meter er definivit ikke noe minus og dette løpet er en eller mange. Eirik Høitomt er stødig sjåfør og jeg tar sjansen på å bruke 6 Fantomet i V75-3 som min andre V75-banker på Biri.

Rangering V75-3/V5-1: A: 6 B: 10-11-8 C: 12-3-2-4-9-5-1-7

V75-1 - Kaldblodshester. 2100 meter voltestart.

Noe overraskende pådrar 4 Sprett Odin og Eirik Høitomt seg et klart favorittstempel i V75-1. Jeg synes løpet ser vidåpent ut på forhånd og tar med hele åtte hester allerede på det minste V75-forslaget.

9 Reime Kongen var kanongod i seiersløpet sist i Årjäng og har hevet seg ytterligere den siste tiden. Står tilsynelatende litt hardt inne på penga i V75-1, men det tror jeg betyr veldig lite. Jeg setter hesten knepent først. 6 Horgen Lynet står på sin side veldig fint inne i løpet og trener Heidi Moen er veldig opp på sin hest. Andrevalget. 4 Sprett Odin har vært god i det siste, men rader ikke opp med seire og følelsen er at hesten blir overstreket i dette løpet.

Fra strek er både 3 Spikfaks og 1 Kolbu Kæsj klare garderingshester. Førstnevnte har den klart beste kapasiteten, men samtidig litt usikker form. Sistnevnte kommer til å et helt perfekt løp fra sin fine utgangsposisjon. Seiersmaskinen 12 Valle Grim hemmes av bakspor på 20 meter tillegg, men er så bra at han kan vinne igjen. Kapasitetshestene 8 Helle Spik og 7 Bråtnesfaks får også plass på samtlige V75-forslag. Helt ute på kanten finner jeg også plass til 11 Alma Prins på det aller største V75-forslaget.

Rangering V75-1: A: 9 B: 6-4-3-1-12-8-7 C: 11-10-2-5

V75-2 - Varmblodshester. Hoppeløp. 2100 meter autostart.

Flott spilleløp venter i V75-2 og Eirik Høitomt har gode vinnersjanser i fire av de sju V75-løpene lørdag. I dette hoppeløpet setter han seg opp bak formsterke 1 H.M. Lovely Corners. Denne fireårshoppa er bra og har vist strålende form med sin eier Geir Nordbotten i sulkyen i de to siste løpene. Står svært spennende til i førstespor her og får mitt tips.

10 Lifestile viste prov på flott talent i treårssesongen, men skuffet ved ikke å klare å kvalifisere seg til Hoppekriteriet. Vant fire av sju løp og avlegger sin årsdebut lørdag. Blir spillefavoritt, men fra bakspor er det litt sjanseartet i årsdebuten. 9 Indiana Fortuna imponerte med tetseier på knallsterke 11.7/1609 meter på Jarsberg for to uker siden. Nå er det bakspor og 2100 meter og jeg ranker Conway Hall-hoppa ned som tredjevalg. Siste hest på forslagene blir årsdebuterende 3 Isabel R. Gundersen-hoppa imponerte i innledningen av treårssesongen, men klarte ikke helt å følge opp. Møter overkommelig motstand her med et par unntak og er seiersaktuell.

Jeg synes de fire hestene skiller seg litt ut i V75-2 og velger å låse løpet på denne kvartetten.

Rangering V75-2: A: 1 B: 10-9-3 C: 5-6-4-12-7-11-2-8

V75-4/V5-2 - Sølvdivisjonen. Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Et herlig spilleløp venter i sølvdivisjonen og jeg streker for sju hester på de fleste forslagene.

7 Allaway G.T. fullførte strålende til andre bak ledende Dream Builder på Jarlsberg for halvannen uke siden og blir ganske klar favoritt i løpet. Blir også min favoritt, men fra sjuendespor bak bilen, lukter det et tøft løpsopplegg også denne gang og han møter også litt bedre motstand enn han gjorde sist på Jarlsberg. 4 Kamperhaugs Dina var med i samme løp på Jarlsberg og gikk pigg i mål. Løser det seg underveis, er Midtfjeld-hoppa en klar vinnerkandidat her.

2 Kicking Classic knakk favoritten Gigant Invalley fra dødens i sin siste start på Bjerke for snaue to måneder siden, men var sjanseløs til å svare smygkjørte M.R.S. Triple J. Gjorde uansett et toppløp og er an av mange vinnerkandidatet i V75-4. 5 High Into The Sky kan kanskje komme seg foran på et tidlig tidspunkt og da stiger sjansene for Hamre-hesten. Formen er solid. 9 Blueridge Sun har gjort årets to første starter i Sverige, men ikke strukket til der. Står i et fint smygspor, men må nok heve seg litt fra Sverige-løpene for å bli ropt opp i V75-4.

11 Dream Builder slo nevnte Allaway G.T. på Jarlsberg sist, men ledet da hele veien. Nå er det ellevtespor mot minst like gode hester. Med maks klaff kan det gå. 6 Robin G.T. har funnet tilbake til unghesttaktene og har gjort flere sterke løp på Leangen. Tøffere imot lørdag og et sjanseartet sjettespor bak bilen trekker ned, men løser det seg optimalt er det ikke helt utenkelig med seier. Jeg velger å stå på disse sju i V75-4.

Rangering V75-4/V5-2: A: 7 B: 4-2-5-9-11 C: 6-1-12-3-8-10

V75-6/V5-4/DD-1 - Varmblodshester. Eliten. 2100 meter autostart.

Stall Gundersen mot Ferrari eller dukker det opp en fjerdehest, det er spørsmålet foran lørdagens største sportslige godbit i V75-6.

Jeg syner Ferrari B.R. som favoritt og prøver meg på et frekt førstevalg på 1 Max Brady. Derbyvinneren fra i fjor satt fast med mye spart i årsdebuten på Färjestad for tre uker siden og har i følge GV Gundersen sett lysende ut i baneøkt på Bjerke forrige uke. Er normalt brennkvikk fra start, men førstespor på Biri er likevel sjanseartet grunnet den vinklete vingen. Fra tet tror jeg uansett på topp vinnersjanse.

5 Ferrari B.R. var sterk toer bak Perfect Spirit på Solvalla for drøye tre uker siden og ble på bakgrunn av det hardt betrodd sist på Solvalla. Til tross for at hesten gikk 10.2, skuffet vel Midtfjeld-hesten litt med kun fjerdeplass. Billigere motstand nå, men jeg blir overrasket om Ferrari B.R. vinner dette løpet fra dødens. Får Midtfjeld tet, er det en helt annen skål.

Årsdebuterende 10 Gretzy B.R. fikk det som ventet tøft i femårssesongen etter Derby-seieren i 2018. Vant likevel fire av åtte løp, men skuffet litt i de aller største løpene. Gjør sin første start siden august og er løpets naturlige outsider. Jeg tar meg også råd til 4 Kick Off Classic til tross for meget kvalifisert motstand. Har veldig bra toppnivå og kan felle samtlige med perfekt smygløp.

Rangering V75-6/V5-4/DD-1: A: 1 B: 5-10-4 C: 11-3-9-6-2-7-8

V75-7/V5-5/DD-2 - Varmblodshester. Bronsedivisjonen. 2600 meter.

Vinnerhesten 2 Jackson Avery blir tung favoritt i V75-avslutningen og hadde det ikke vært for at distansen er 2600 meter, hadde jeg sikrere på seier. Var siste ute på denne distansen i en av Derbykvalifiseringene i fjor høst. Fikk et fint løp underveis da, men stummet siste biten og endte på en skuffende 4. plass. Var strålende i årsdebuten på Jarlsberg for to uker siden. Blir helt sikkert kjørt i tet lørdag, og er en motivert favoritt. Jeg velger uansett å bankerspille 2 Jackson Avery i DD-spillet.

10 Strong Pepper har ikke problemer med distansen. Vunnet begge sine to løp i år og imponerte med solid seier fra dødens i Widding-løpet på Bjerke for drøye to måneder siden. Det største motbudet og tas med på alle bonger. På det største V75-forslaget betaler jeg også for 7 Pantani. Hamre-traveren har hevet seg i det siste, men var sjanseløs mot nevnte Strong Pepper i Widding-løpet. Klaffer det underveis fra et sjanseartet sjuendespor bak bilen, kan det gå.

Rangering V75-7/V5-5/DD-2: A: 2 B: 10-7 C: 9-6-12-1-4-5-11-8