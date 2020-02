Bjerke byr på Gulljackpot i lørdagens V75-omgang

Det er GULLJACKPOT i lørdagens V75-omgang på Bjerke.

Det er en strålende V75-omgang som venter på Bjerke lørdag. Lars Laumbs løp, Johan Widdings minneløp og Sigvart Petersens minneløp er de sportslige godbitene. Omgangen krydres med GULLJACKPOT. Når spillet stenger, DOBLER Rikstoto sjuerpotten. Du kan vinne hele 17 millioner. Ergo er både de spillemessige og sportslige forutsetningene helt perfekte. Jeg finner min hovedbanker i V75-omgangens mest prestisjefylte løp, Lars Laumbs løp i V75-3.

Fantastisk utvikling i fjor

Det handler om Frode Hamre-trente 8 Roli Eld i V75-3. I en alder av ni år etablerte Lome Elden-sønnen seg som en av våre beste kaldblodshester. Roli Eld vant riktignok ikke mer enn fire løp, men i pengevei ble det over millionen innkjørt.Totalt ble det også sju andreplasser og da skal man huske på at de fleste gangene støtte på unntakshesten Odd Herakles. Den er ikke med i lørdagens løp og selv om det er årsdebut, kan du være helt sikker på at hesten er matchet for lørdagens oppgave. Tok tre av sine fire seire fra tillegg og samtlige seire kom på mellomdistanse. 2600 meter er ikke noe problem og jeg spekulerer ikke. 8 Roli Eld blir min hovedbanker i lørdagens V75 og bankerspilles også i V5-spillet.

Rangering V75-3/V5-5: A: 8 B: 9-1-6 C: 3-10-5-4-7-2

Øverdal-brødrene matcher mot Derby

Øverdal-brødrene i Drangedal har presentert topphester i årevis og fireårige 6 Voje Piril er siste skudd på stammen. Dessverre for kretsen rundt hesten ble det ikke noe Kriterium, men hesten har altså vunnet seks av sju løp i karrieren. Årsdebuterte med en flott V75-seier på Forus for 14 dager siden og er neppe noe dårligere med det løpet i kroppen. Har en flott oppgave foran seg i V75-2 på Bjerke lørdag og på de tre minste V75-forslagene, står 6 Voje Piril alene.



På det største V75-forslaget vil jeg dog ha med jevnaldrende 9 Fantomet. Jeg tror ikke denne står tilbake for Voje Piril på kapasitet, han er kanskje minst like bra. Men sliter med å legge seg til. Kom strålende tilbake til femte etter galopp i Voje Pirils seiersløp på Forus for 14 dager siden. Det klare motbudet til den store favoritten.

V75-2/V5-4: A: 6 B: 9 C: 8-10-4-12-3-7-11-5-13-1-2

V75-1/V5-3 - Norskfødte 4-åringer. 2140 meter voltestart.

Tradisjonsrike Johan Widdings minneløp innleder lørdagens V75-omgang på Bjerke og som vanlig er dette et fint løp, både sportslig og spillemessig. Jeg spiller fem hester på samtlige V75-forslag.

2 Z. Boko blir min favoritt. Vallaken som trenes av Trond Anderssen har imponert stort i to strake lunsjseire. Motstanden lørdag er naturligvis av et helt annet kaliber, men her er det nok mye å gå på. Fikser Kristian Malmin å få denne noenlunde avgårde i volta, skal det være bra vinnersjanse igjen.

8 Strong Pepper står på 20 meter tillegg. Gjorde en bra treårssesong og årsdebuterte med enkel tetseier på Bjerke for halvannen uke siden. Nå er det 20 meter tillegg og helt andre forutsetninger og hesten er overraskende stor favoritt fredag formiddag. Naturligvis seiersaktuell, men ingen bankerkandidat for meg. 6 Thai Zeus imponerte stort i to strake seiersløp i fjor sommer, men lyktes ikke i Kriteriekvalifiseringen. Har ikke startet siden denne, men kusk og trener Erlend Rennesvik melder om svært godt forberedt hest. Den naturlige outsideren i V75-1.

4 Gone Dancing imponerte med seier fra dødens i litt billige omgivelser på Jarlsberg for to uker siden, men står spennende til på strek. 5 Yankee Pride var hardt betrodd i årsdebuten på Bjerke en snau måned siden. Tapte mye på startgalopp da, men kom flott tilbake til fjerde. Står fint til på strek her og kan overraske om det klaffer på veien.

Jeg stenger V75-1 på disse fem, vel vitende om at både 1 Chuck Yeager, 7 Thai Eros og 9 Pantani også er gode hester og på en maks dag kanskje kan vinne.

Rangering V75-1/V5-3: A: 2 B: 8-6-4-5 C: 7-1-9-3-10

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Flott spillerløp i V75-4, men jeg synes to hester skiller seg klart ut. 9 Hands Down blir mitt klare førstevalg. Den seksårige vallaken har sett enorm ut på slutten og Morten A. Pedersen har en riktig fin hest her. Har vunnet på både sprint og mellomdistanse og står med tre seire på de fire siste løpene. Knallsterk vinner fra dødens fjerde sist på Färjestad i et sprintløp og landet på 13.2 den dagen. Bakspor er kanskje et lite minus, men står i bra rygger og tåler grovjobben selv.

6 Brage Hindø la på til sin fjerde strake seier på Bjerke for halvannen uke siden. Tross dødens underveis knakk han ledende 1 Ester Joy enkelt mot mål. Travet dog ikke perfekt oppunder mål da, men det er litt slik denne hesten er. Det klare motbudet til min favoritt og jeg synes disse to skiller seg ut i V75-4 og står på denne duoen på samtlige V75-forslag og blir også min dobbeltbanker i V4-spillet.

Rangering V75-4/V4-1: A: 9-6 B: 11-1 C: 2-10-12-3-7-8-4-5

V75-5/V4-2 - Varmblodshester. 2100 meter auto. Hoppeløp.

Min første innskytelse når jeg så startlisten for V75-5, var at alle kan vinne. Og slik vurderer jeg fortsatt løpet. Jeg helgarderer løpet på samtlige V75-forslag.

4 Operandi var sistevalget når hun blåste til tet i V75-6 på Bjerke 5. februar og siden var løpet over. Det er ikke noe spesielt tøffere imot lørdag, men hun blir likevel ikke blant favorittene. Det kan bli dacapo og jeg setter Operandi først. 12 Esperanza Trunoise holdt utrolig tappert til andre bak en god Dior Vincent på Bjerke for halvannen uke siden. Det var på sprint, 2100 meter passer nok bedre.

5 Vivienne kommer ut etter noen måneders pause med gode rapporter i ryggen. Varierte i prestasjonene i fjor, men toppnivået er høyt. 2 Remana blir en god del spilt. Står fint til, men er normalt hakket hvassere på sprint. 11 Pink Diamond står sjanseartet til, men imponerte i seiersløpet sist. 10 Etna Sisu er sistevalget i spillet, men holder kanonform og er slett ikke sjanseløs. Det var mine seks første på ranken, i et løp der jeg altså markerer for samtlige 12 startende på alle V75-forslagene.

Rangering V75-5/V4-2: A: 4 B: 12-5-2-11-10 C: 3-6-7-1-8-9

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 2640 meter voltestart.

Tradisjonsrike Sigvart Petersens løp er en styrkeprøve over 2640 meter og to Frode Hamre-trente hester er mest spilt. Sjefen sjøl setter seg opp bak 2 Marvellous Tooma og den hesten er også klar favoritt. Fireåringen vant en av de svenske Derbykvalifiseringene over denne distansen i fjor, så distansen er garantert ikke noe problem, Årsdebuterte på herlig vis på Bjerke for en snau måned siden. Satt langt bak underveis, men spurtet strålende til andre bak Mellby Frodo. 2 Marvellous Tooma skal ha en meget god vinnersjanse i dette løpet og bankerspilles på det minste V75-forslaget og blir også min DD-banker.



Stallkamerat 1 Gretzy Boko er nestfavoritt og kan selvsagt gi favoritten kamp om seieren. Vant på samme distanse på Momarken i sitt siste løp og har vist flott form i det siste. Ytterligere to hester får plass på de to største V75-forslagene. Årsdebuterende 5 Eddie Arctous kan flytte beina på volte og imponerte i flere seiersløp i fjor. Fra springspor jakter 7 C Nu Gilbak føringen. Kolnes-traveren er også god på distansen og blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene i dette løpet.

V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 1-5-7 C: 9-8-4-3-6-11-12-13-10

V75-7/V4-4/DD-2 - Kaldblodshester. Spor etter grunnlag. 2100 meter autostart.

Et herlig kaldblodsløp avrunder lørdagens V75-omgang på Bjerke og jeg markerer for fire hester på de tre største V75-forslagene.

Jeg går litt mot den store favoritten og lanserer 8 Stumne Fyr som mitt førstevalg i løpet. Etter et par prestasjoner på det jevne, var Viksås-hesten tilbake på sitt aller beste i seiersløpet på Bjerke for halvannen uke siden. Dundret på i dødens da på ledende Stensvik Martin, knakk denne og hadde ingen problem med å gå unna til sterk og meget overbevisende seier.

5 Professor Ø.K. blir mer eller mindre alltid favorittspilt når han starter i V75, så også denne lørdagen. Årsdebuterte med sterk seier på Forus for to uker siden. Blir etter min smak i overkant stor favoritt i dette løpet, men er naturligvis en klar seierskandidat. Jan Olov Persson har med seg meget formsterke 12 Guli Roy til dette løpet. Åsbjørn Tengsareid får sjansen som kusk og Tengsareid vet å forvalte sine sjanser i sulkysetet. Selv fra et sjanseartet tolvtespor, synes jeg denne skal ses med bra vinnersjanse.

9 Grislefaksen G.L. gjorde et sterkt løp til andre i løpet som en smygkjørt Trø Hera vant på Åby for tre uker siden. Mjølnerød-traveren solgte seg dyrt fra dødens den dagen og bekreftet toppform. Lørdag blir det ryggløp og klaffer det optimalt kan han vinne.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 8 B: 5-12-9 C: 3-4-11-2-6-10-1-7