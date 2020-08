Bjerke byr på Gulljackpot i lørdagens V75

Bjerke byr på en fantastisk flott V75-omgang lørdag og omgangen krydres med Gulljackpot.

Lørdag byr Bjerke travbane på en herlig V75-omgang. Omgangen krydres i tillegg med Gulljackpot, det betyr at førstepremiepotten dobles ved spillestopp og således er det strålende forutsetninger for spillerne. Og som alltid når Bjerke er vertskap i V75, er det jevnt over meget fine spilleløp. Bankerkandidatene står ikke i kø. Etter en del grublerier, landet jeg på omgangens største favoritt som min V75-banker.

Perfekte forutsetninger

Det handler som seiersmaskinen 2 Ramstad Balder i V75-3. Han sviktet som storfavoritt på Bjerke sist, og ble da tatt ned helt oppunder mål av Mietor som kom langt ute i banen. Gjorde uansett et sterkt løp og fra andrespor bak bilen, er det tetgaranti i V75-3. Møtet jevnt over bra motstand, men en lynrask Bjerkebane er ikke noe minus for åtteåringen. Blir i overkant stor favoritt, men i mangel av gode bankeralternativer, lar jeg det stå til og bruker 2 Ramstad Balder som min hovedbanker i V75-spillet på Bjerke lørdag.

Rangering V75-3/V5-5: A: 2 B: 4-5-3 C: 1-9-7-6-10-12-8

Klar bankerkandidat i V75-2

Det beste alternartivet som banker i tillegg til Ramstad Balder mener jeg er 8 Independent Baby i V75-2. Det har virkelig løsnet for denne femårshoppa i år. Stod uten seier før årets sesong, men står nå med fire seire på sju starter i 2020. Malene Berdalen har gjort en strålende jobb med denne. Vant overlegent i V75 både tredje sist på Momarken og sist lørdag på Forus og fortsetter å utvikle seg. Tåler i tillegg å bli brukt underveis og møter klart overkommelig motstand i V75-2. På de tre minste V75-forslagene, bruker jeg også 8 Independent Baby som banker.

Men alene på strek i V75-2, står formsterke 1 Stand By Me Ås. Jeg tar med Kvasnes-hoppa på det største V75-forslaget. Også tøffe 6 Gentle Design er verd oppmerksomhet for de som vil ha en tredje hest med.

Rangering V75-2/V5-4: A: 8 B: 1-6 C: 5-4-9-10-7-13-12-3-11-2

V75-1/V5-3 - Bjerkebanens stayerløp. Kaldblodshester. 3120 meter voltestart.

Tradisjonsrike Bjerkebanens stayerløp innleder lørdagens V75-omgang og selv med en førstepremie på 60 000 kroner er det kun åtte hester til start. De fire hestene på lengst tillegg, skiller seg ut og jeg tar med disse fire på samtlige V75-forslag.

Den minst spilte av dem, 8 Pave Faks, blir min favoritt. Var ute og luftet seg mot Odd Herakles & co på Bollnäs forrige torsdag, men ble da sittende bom fast over mål. Da var det sprint, 3180 meter er nok en mer passende distanse for trønderen. Holder han seg på beina, er han seig mot mål på denne distansen. 6 Troll Solen er ganske stor favoritt fredag formiddag, men prosentene vil nok endre seg mot spillestopp lørdag ettermiddag. Holder strålende form, men har kanskje manglet det lille ekstra i år og kun vunnet ett løp på 12 starter.

5 Søndre Jerkeld trives utmerket på Bjerke, men har vært klart slått av Troll Solen de siste gangene de har møttes. Har uansett et meget bra toppnivå og er løpets outsider. 7 Ingbest står uten seier på ni starter i år, men er i knallform og får Hamre-hesten et optimalt løp, kan han vinne.

Formhestene 1 Frier Birk og 2 Frøyu Petter er aktuelle for de som vil ha med flere hester, men det vil likevel overraske om de klarer å holde unna for de tøffe elitehestene på lengste tillegg.

Rangering V75-1/V5-3: A: 8 B: 6-5-7 C: 1-2-4 D: 3

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Noe overraskende er 2 Code Bon spilt til skyhøy favoritt i dette løpet, når det omsatt for snaue 700 000 kr fredag formiddag. Også her vil nok prosentene endre seg en god del utover lørdagen.

Code Bon har ikke vært som best i sine to siste løp, men i følge trener Elise Kristine Holt har hesten slitt med astma og allergi. Har nå trent på i drøye to måneder siden forrige start og fra andrespor, er det nok teten som gjelder. Det kan være tet og slutt, men jeg nøyer meg med å sette hesten først. 6 Allaway G.T. har funnet en ny formtopp og kommer til start med tre strake seire. De to siste seiersløpene begge fra tet. Kommer ikke dit nå, men er en tøffing og kan vinne igjen.

5 Gogo Hall har funnet et nytt gir i år og leverte en flott prestasjon som toer bak Allaway G.T. i sitt siste løp. Travet utvendig hele veien da. Hamre-hesten blir med på samtlige V75-forslag. Knallform er det også på 11 Red Bar. Gjorde et toppløp i NM til tredjeplass etter å ha sittet i fjerde par utvendig underveis. Selv fra ellevtespor er hesten seiersaktuell her, men jeg nøyer meg med å ta den med på de to største V75-forslagene.

Rangering V75-4/V4-1: A: 2 B: 6-5-11 C: 1-12-8-7-9-4-3-10

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. Tidsløp. 2140 meter voltestart.

Meget uoversiktlig kaldblodsløp venter i V75-5. Jeg står på fem hester på de fleste V75-forslagene.

Min frekke favoritt kommer fra Trøndelag og heter 3 Storm Fax. Fireåringen er under flott utvikling og får Vidar Hop opp som kusk. Hesten har ikke sluppet seg helt til i løpene, men trener strålende. Vidar Hop er en mester på slike hester og Storm Fax står svært så spennende til på strek. Fra strek det også spennende med Lars Anvar Kolle opp på Geir Flåten-trente 5 Hesby Vilter. Denne er klart bedre enn raden og løpet holder ikke veldig høy klasse.

Fra 20 meter tillegg skal Svein Olav Ruud prøve å innfri favorittskapet med 12 Solør Alma. Overraskende nok blir denne favoritt. Var god sist, og tåler grovjobben selv. Så får vi som Ruud også er en vinner i V75. 11 Nelson Sandra gikk bra til fjerde i sitt første løp etter tre måneders pause, og har en fin oppgave foran seg i dette tidsløpet.

Med på de fleste V75-forslagene blir også 2 Alsaker Tyra. Trønderhoppa har levert solide løp i Sverige i sine to siste løp og har ganske bra kapasitet. Jeg sjanser på disse fem i et ellers svært uoversiktlig løp.

V75-5/V4-2: A: 3 B: 5-12-11-2 C: 15-6-1-7-9-10-4-8-13-14

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Yarrah Bokos æresløp har blitt et meget fint løp og kanskje er det startsiden som også avgjørr utfallet av løpet. Jeg står på to hester på det minste V75-forslaget og fire hester på de større forslagene.

3 Lionel så lysende ut i seiersløpet på Jarlsberg sist. Møtte riktignok svært så beskjeden motstand da, men det var herlig stil på hesten nedover oppløpet. Fra tredjespor er nok Gøran Antonsen på tetjakt og lykkes han med å komme seg foran, må det være topp vinnersjanse. 4 Gigant Invalley er også i kanonform og på tetjakt. Gjorde et strålende løp på Åby sist, men det kan bli tøft å komme seg foran.

6 Ferrari B.R. var strålende NM-vinner fra dødens, men stod iskaldt til i Sverige sist og var sjanseløs. Fra sjettespor er det sjanseartet, men Midtfjeld-traveren kan vinne om han presterer like bra som i NM. Så er det 1 Kick Off Classic. Var kanongod toer i NM og nærmet seg mot mål da. Har levert strålende løp i Sverige i sommer og selv om han trolig blir overfløyet fra innerspor, er han en seierskandidat. De fire hestene bør rekke langt i dette eliteløpet.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 3 B: 3-6-1 C: 2-10-7-11-9-8-5

V75-7/V4-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

En herlig V75-finale venter der formsterke 3 Le Rapide blir ganske stor favoritt. Bjørn Gulbrandsens Revenue-sønn vet hvor målstreken står og har vunnet 10 av sine 26 løp i karrieren. Men verd å merke seg at kun en seier er tatt på Bjerke på sju forsøk. Skal uansett stå som favoritt, og siden det er dårlig med DD-bankere i DD-1, velger jeg å bankerspille 3 Le Rapide i DD-spillet.



Men gitt hestens svake Bjerkestatistikk, velger jeg bred gardering i V75 og har med seks hester på de to største V75-forslagene. Nestfavoritten 5 Ghandi B.R. settes nærmest. Hamre-traveren er ujevn i prestasjonene, men var sterk i seiersløpet på Jarlsberg forrige fredag. 9 Loveyou Hangover satt bom fast i lederryggen på Admiral Knick på Forus forrige lørdag og løser det seg fra et spennende smygspor, kan han vinne dette.

2 Zlatan Classic var lysende i et par seiersløp i mai, men ikke vært like bra i det siste. Stri i tet sist og ga seg. Nå blir det endringer på hodelaget. På kapasitet er hesten blant de beste i feltet. Med på de to største V75-forslagene blir også 1 Dontgiveme Chocolate (sjanseløs mot Le Rapide sist, men er i form) og 4 Thai Explosive (skuffet litt fra tet sist, men ble stri da).

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 3 B: 5-9-2-1-4 C: 6-8-10-7-11-12