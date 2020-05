Bjerke byr på internasjonal V65

Onsdag er det endelig klart for trav på Bjerke igjen. Det er internasjonal V65/V4 og løpene ser du gratis på Nettavisen.

En ny strålende trav-og galoppuke er vel i gang. Også kommende lørdag byr Rikstoto på Super Saturday. Internasjonal V75 på Åby med gedigne 42 millioner ekstra i sjuerpotten og svimlende 145 millioner i premiepotten. Lørdag kveld er det så klart for V75 på Sørlandets travpark.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Før vi kommer dit skal vi blant gjennom en meget innholdsrik onsdag, der blant annet Bjerke travbane endelig skal igang igjen med travløp. Landets hovedbane byr på internasjonal V65 med spillestopp kl 16.20 og V4 med spillestopp kl 17.10. Først er det V4 og V5-galopp fra Bro Park. Onsdag kveld er det V65 Xpress fra Bergsåker/Solvalla med DOBBEL JACKPOT og 641 013 kr ekstra i sekserpotten.

Se onsdagens V65/V65 Xpress fra Bjerke og Bergsåker/Solvalla her. Sendingen starter kl 15.30:









Nye supertips fra Lerum! Kr 240 ble til kr 12 708 i V75-spillet fra Vaggeryd!

Det ble servert knallsterke tips fra Rolf Lerum til søndagens V75-omgang fra Vaggeryd. Bankeren, Perfect Gede (2-valg), vant som ventet enkelt fra tet. Smevikens Cruiser (4,4%) sjokket i finalen, men på hans rank stod den først, og solid info ble gitt. Den MINSTE V75-BONGEN med innl.pris på kr 240 suste inn, og betalte ut solide kr 12 708!

Stjernetreff på Eksperten

På Eksperten ble det fullklaff for totalt 32 av Lerums andelslag, mens vår svenske samarbeidspartner, SNOKEN, traff på samtlige av sine andelslag. Innleveringsprisen på andelslagene var fra kr 480 (4 andeler a kr 125 /10 andeler a kr 50), kr 960 (4 andeler a kr 250/ 10 andeler a kr 100), kr 1 920 (ti andeler a kr 200/fire andeler a kr 500/seks andeler a kr 330), kr 2 700 (fire andeler a kr 750) og systemspill med innl.pris kr 3 864 (4 andeler a kr 1 000/20 andeler a kr 200).

De forskjellige andelslagene betalte ut fra kr 13 695 til kr 16 198 hver seg. Totalt ble det kr 640 715 innspilt på disse 46 andelslagene. Nettavisen omsatte for 67 176 kr til V75-løpene på Vaggeryd på Eksperten.

21 andelslag med fullklaff i V75 på Ørebro lørdag 2. mai

Det var enorm omsetning i V75 denne jackpotlørdagen. 21 av Rolf Lerums andelslag på Eksperten gikk inn med sju rette, og de fleste av disse stod med bankere på 3 T. Rex Face i V75-1 og 3 Very Kronos i V75-2. Andelsprisene var fra kr 100 til kr 750. Utbetalingen på hvert av disse 21 andelslagene ble på ca 18 000 kr.

Totalt ble det 380 559 kr innspilt på disse 21 andelslagene lørdag.

Det betyr altså at Nettavisen spilte inn over en million kr i V75 lørdag og søndag ( 1 021 274 kr) på Eksperten og omsatte totalt for 467 667 kr i V75 de to dagene.

Etter nesten to måneder uten travløp, er det endelig klart for løp på Bjerke travbane igjen i ettermiddag. Foreløpig er det ikke klart med V75 Bonus, så inntil videre blir det internasjonal V65/V4 på Bjerke på onsdagene. V65 med spillestopp kl 16.20, og V4 som innledes i V65-3 med spillestopp kl 17.10. Frode Hamre blir nær sagt som vanlig nøkkelkusk i dag og han sitter opp bak to store favoritter i hhv 6 Magic Talisman i V65-1 og 4 Kinge Svarten i V65-2. Etter noe grublerier landet jeg på bankerspill på sistnevnte.

Taper ikke feilfritt

Nevnte 4 Kinge Svarten var en vinner direkte ut for Frode Hamre på Jarlsberg for to uker siden. Fireåringen er ikke av de enkleste og Frode Hamre måtte virkelig kjøre hest for å holde vallaken i trav. Til slutt ble det en enkel seier. I dag står hesten på strek i V65-2 og motstandsmessig er det klart overkommelig. 4 Kinge Svarten blir min V65-banker på Bjerke denne onsdagen.

Ingen walkover for storfavoritten

Også i V65-1 sitter Frode Hamre opp bak en stor favoritt. V65-1 er et løp i DNT's unghestserie og det er et bra felt. 6 Magic Talisman avla sin debut på Solvalla for tre uker siden og gjorde et flott inntrykk. Ble kjørt ganske offensivt av Bjørn Goop, tidvis i dødens på lederen Manny Muscle. Klarte ikke å knekke denne, og ble litt frakjørt til slutt. Men endte på en sterk 2. plass og gikk 16.1/2140 meter voltestart. Det kan godt være hesten er en klink vinner i V65-1 i dag, men det er spennende motbud og godt over 70 % av innsatsene på seg, synes jeg det er verd å spekulere i favorittfall.

Fire hester er heldekk?

Det er ujevn klasse på deltagerne i V65-3/V4-1, og jeg synes fire hester skiller seg klart ut. 1 Alm Vivanta blir min knepne favoritt. Hoppa til Jens Alm har ikke starter siden seiersløpet på Bjerke 13. februar. Ledet da hele veien og vant meget enkelt. Eier og kusk Jens Alm sier hoppa er godt forberedt. 12 Alm Randers er kanskje den beste hesten, men har bakspor på 20 meter tillegg. Kapable 8 Finnskog H.B. og seiersvante 9 Lykkje Svenn skal også med på samtlige V65-forslag.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Åpent monteløp

V65-4/V4-2 er et monteløp der det er jevnt mellom flere. Pausehesten 4 Nashville Yankee radet opp med seire i monte i fjor vår/sommer, men pådro seg så en gaffelbåndskade. Trener Trond Anderssen kan fortelle at seksåringen er godt forberedt, men kanskje trenger løp. Står uansett flott til på strek i løpet og motstanden er ikke avskrekkende.

Tengsareid hele veien?

V65-5/V4-3/DD-1 er et løp som holder V75-klasse. 5 Abrakadabra har perfekte forutsetninger med femtespor bak bilen og sprint. Det luktet tidlig tet og det er en alternativ banker i omgangen. I DD-spillet bankerspiller jeg 5 Abrakadabra.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men støter på flere meget gode konkurrenter og både årsdebuterende 2 Chinetti og Hamre-duoen 9 Four On The Floor og 8 Zimmer Grif vil garantert ha et ord med i leken og tas med på både V65 og V4-forslagene.

Herlig V65-finale

Også V65-6/V4-4 holder veldig bra klasse, der tre hester skiller seg noe ut på forhånd. Minst spilt i den trioen blir trolig 10 Kos Odin. Simen Bjørbæk Jessens herlige Alm Viktor-sønn presterer ikke på topp hver gang, men har et meget bra toppnivå. Knakk storfavoritten Stumne Fyr i et V75-løp på Leangen fjerde sist og ledet et sprintløp hele veien på Jarlsberg sist. Er en allrounder og er Kos Odin på sitt beste i dag, kan det bli seier igjen.