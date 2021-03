Bjerke byr på stor V75-jackpot

Ingen spillere fikk sju rette i V75 på Bjerke forrige tirsdag. Dermed venter det stor jackpot og hele 764 184 kr ekstra i sjuerpotten i kveldens V75-omgang på Bjerke.

En gedigen travuke står foran oss når den første marsuken er vel igang. Tirsdag kveld er det duket for stor V75-jackpot på Bjerke med 764 184 kr ekstra i sjuerpotten. Onsdag jakter Rolf Lerum nye fremganger i en strålende V86-omgang der Bjerke er arrangørbane sammen med Solvalla. Lørdag er det duket for internasjonal V75-omgang fra Åby med hele 72 millioner i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Ingen spillere makter å sju rette på Bjerke forrige tirsdag og dermed er det altså jackpot i kveldens V75-omgang med 764 184 kr ekstra i sjuerpotten. Spillemessig er det en flott omgang og jeg nøyer meg med en banker på de største V75-forslagene.

Høitomt i form innfrir med storfavoritten

Eirik Høitomt har sving på seiershjulet om dagen. Vant V75-2 med en opplagt Hauan Mina på Bjerke lørdag og fulgte opp med to seire på Klosterskogen søndag. I kveld kusker han omgangens største V75-favoritt i 7 Gentletron i V75-2. Den Kjetil Helgestad-trente vallaken vant tre av fem løp i fjorårets debutsesong ogg har vunnet to av tre løp i 2021. Står altså med fem seire på åtte starter hittil i karrieren. I kveld er det spor sju bak bilen i et svakt løp i V75-2. Dersom ikke Erik Skaug mot formodning skulle få det for seg at han skal forsvare innersporet med sin egen 1 Herman, er det normalt fri bane til tet for Eirik Høitomt med favoritten. Jeg tror på seier og bruker 7 Gentletron i V75-2 som min hovedbanker på Bjerke i kveld.

Rangering V75-2: A: 7 B: 1-3 C: 2-5-4-6

Kanoninnledning for Mjølnerød

Momarken-trener og Halden-bosatte Jan Roar Mjølnerød har hatt en kanoninnledning på 2021. På 17 kjørte løp, har Mjølnerød tatt åtte seire. Fem av seirene er tatt i Sverige, mens han står med tre på norske travbaner. To av de seirene er Mjølner Loke som har tatt og Mjølner Loke har også "rukket" å ta en seier på Färjestad i år. Horgen Tore-sønnen innfridde som den ene av mine to V75-bankere på Bjerke for halvannen uke siden og blir stor favoritt også i V75-5/V5-1 i kveld. Jeg bankerspiller 8 Mjølner Loke på de to minste V75-forslagene.

6 Tyrifaksen var toer fra lederryggen på Mjølner Loke på Bjerke for halvannen uke siden. Fikk aldri helt sjansen da, men så ikke ut til å ha allverden spart. Er det klare motbudet til Mjølner Loke i kveld og jeg tar med hesten på de to største V75-forslagene.

Rangering V75-5/V5-1: A: 8 B: 6-2 C: 3-9-1-4-7-5

V75-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Jeg står på fem hester på samtlige V75-forslag i V75-1. Løpet er et lavgrunnlagsløp for kaldblodshester, men jeg synes min kvintett skiller seg klart ut.

Jeg lanserte 1 Smedrappen som et bunnsolid objekt mot storfavoritten Spønsk i et V65-løp på Bjerke forrige søndag og fireåringen til Torbjørn Smedsrud skuffet ikke. Hans Christian Holm sendte hesten til tet 500 meter fra mål og det ble en veldig enkel seier. Ikke veldig mye tøffere imot i kveld og uten galopp, er det flott vinnersjanser også i kveld. 2 Værdalskongen tok to strake seire i midten av januar og var god i begge de seiersløpene. Sist ble det galopp direkte. Har garantert mye å gå på tidsmessig og blir mitt andrevalg.

6 Bjørnli Balto ble "ufortjent" nok spilt til favoritt sist onsdag, men galopperte flere ganger og var aldri med i seierskampen. Åsbjørn Tengsareid opp som kusk i kveld og fireårsvallaken har ganske bra kapasitet. 8 Cuba Vind Kula hadde vært borte i nesten to år, før han entret løpsbanen igjen i et V65-løp på Momarken tidlig i februar. Det endte med enkel seier på direkten. Litt andre forutsetninger i kveld, men hoppa er garantert ikke noe dårligere i kveld. 13 Føynland Oda ble strøket fra en tiltenkt start i midten av februar. God i seiersløpet nest sist og kommer hoppa bra på det fra 20 meter tillegg, er det vinnersjanse også i kveld. Hun blir min femte og siste hest på V75-forslagene i V75-1.

V75-1: A: 1 B: 2-6-8-13 C: 14-11-5-7-15-4-12-10-9

V75-3 - Kaldblodshester. Hoppeløp. 2140 meter voltestart.

Hele 14 hester til start i dette kaldblodsløpet, der jeg velger å stå på to hester på samtlige V75-forslag.

5 Grude Oda er spillernes favoritt og blir også min favoritt. Hoppa til Thomas Steen Kristiansen står med tre seire og en andreplass på de fire siste startene. Andreplassen bak kapasitetshesten Kong C.K. på Bjerke i midten av desember. Har ikke startet siden 1. nyttårsdag, da ble det helenkel V65-seier på Jarlsberg. Treningsrapportene er gode foran kveldens løp.

10 Diana G.L. er også tilbake igjen etter et par måneders løpspause. Ringreven Hans Martin Klepaker liker ikke å starte med sin hest midt på vinteren, men hoppa er nok meget godt forberedt når hun kommer til start igjen i kveld. Var med i flere av fireårsløpene i fjor og hevdet seg flott der. Er kanskje feltets beste hest, men å hente 20 meter tillegg på travsikre og flinke Grude Oda trenger ikke å bli lett. Jeg tror disse to gjør opp om seieren i V75-3.

V75-3: A: 5 B: 10 C: 13-12-8-6-1-3-2-7-4-14-9

V75-4 - Varmblodshester. Monteløp. 1609 meter autostart.

Seiersmaskinen 8 Eldorado Gracieux er på farten igjen i kveld og jakter sin sjette av sju mulige seire i monte. Måtte gi tapt for elitehesten Longcat Hanover på Bjerke tidlig i januar, men har altså vunnet de fem øvrige monteløpene etter montedebuten på Klosterskogen 30. november i fjor. Sprint er neppe noe minus og vallaken er en motivert favoritt også i kveld.

2 Rossini Diamant var målfotoslått av Eldorado Gracieux på Biri 18. desember og solid tredje bak Longcat Hanvoer og Eldorado Gracieux i Bjerke-løpet 12. januar. Stod da på 20 meter tillegg på Eldorado Gracieux. I kveld er det bilstart og et flott andrespor for Rossini Diamant og han er et klart motbud til storfavoritten. 7 Ghandi B.R. debuterer i monte med Helene Kolle som rytter. Kanskje er det langsøkt å tro at Hamre-traveren kan ta opp kampen med to forannevnte, men Helene Kolle er som kjent skummelt å utelate i monteløp. Jeg spiller tre hester på de største V75-forslagene i V75-4.

Rangering V75-4: A: 8 B: 2-7 C: 4-6-3-9-1-5

V75-6/V5-2/DD-1 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Veldig fint spilleløp venter i V75-6 der jeg spiller fem hester på de fleste V75-forslagene og tar med sju hester på det største.

13 Lille Helge blir ganske stor spillefavoritt og det er kanskje ikke så rart, i og med at hesten har vunnet tre av sine fire siste løp. Men i kveld er det bakspor på 20 meter tillegg, og Lille Helge kan bitvis være litt tråkk underveis. Da kan det bli langt frem og jeg velger ganske bred gardering.

11 Fux Deluxe er nok minst like bra på kapasitet, men hoppa til Karoline Lund Solberg har galoppert i sine tre siste løp. Klarer Åsbjørn Tengsareid å holde henne i trav i kveld, har hun tunge sisterunder å by på. 10 Langlands Balder satt fast med vinnerkrefter bak Lille Helge sist, men fikk et fint løp den dagen. Må nok gjøre mer jobb fra 20 meter tillegg i kveld og fra bakspor på tillegg, må det løse seg litt underveis.

Merete Viksås-duoen 1 Monster Merete og 2 Modig Ripa står alene på strek. Begge holder flott form for tiden og skal med på samtlige V75-forslag. På det største V75-forslaget betaler jeg også for 8 Tangen Tore (holder litt usikker form nå, men god nok på sitt beste) og 4 Per B. (stadig ujevn i prestasjonene, men maksnivået er ganske bra).

Rangering V75-6/V5-2/DD-1: A: 13 B: 11-10-1-2-8-6 C: 3-9-12-6-7-5

V75-7/V5-3/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Interessante forutsetninger V75-finalen der det er spor etter grunnlag og hestene i bakspor således står godt inne inne i løpet grunnlagsmessig. Jeg spiller seks hester på de mellomstore V75-forslagene og hele ni hester på det største.

Evighetsmaskinen 5 Tayno Destrier blir mitt drag i løpet. Seirene kommer ikke like tett for denne vallaken lengre, men han har en fin oppgave foran seg i kveld. Ble sittende bom fast i køen i langløpet i V75-7 på Bjerke for halvanne uke siden, men i kveld blir ikke hesten sittends fast. I en herlig DD-omgang velger jeg å bankerspille 5 Tayno Destrier i DD-2.



2 Zlatan Classic imponerte stort ved å ta ned storfavoritten Easy Winner i et V75-løp på Biri for en måned siden. Sist ble det startgalopp og game over direkte. Står fint i andrespor her og blir mitt andrevalg. 12 Euklid A.T. har mest penger på konto i V75-7, men det dårligste sporet. Meget sterk toer bak Kicking Classic i sitt siste løp. Hamre-traveren tåler å bli brukt underveis og kan vinne dette. 1 Canali blir stor favoritt, men har vist svakhetstegn på 2100 meter i takt med økende grunnlag. Måtte fire mot Frick fra tet sist gang han gikk full vei og motstanden er enda tøffere i kveld. Blir overspilt i V75-7 og kun et garderingskryss for meg.

6 Global Undefeded har hevet seg mye i regi Frode Hamre og klaffer det fra et litt sjanseartet sjettespor i kveld, kan han vinne. 4 Goodman B.R. har også hevet seg mye de siste månedene. Garderingsobjekt fra et godt startspor. Ytterligere tre hester får plass på det største V75-forslaget. Pausehesten 10 Duchess Frecel, speedige 11 Glazier's Support og 3 Fougueux.

Rangering V75-7/V5-3/DD-2: 5 B: 2-12-1-6-4 C: 10-11-3-8-7-9