Bjerke med Gulljackpot i V75

Det er Gulljackpot i lørdagens V75 på Bjerke og en herlig meny som venter.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Her ser du lørdagens V75-omgang fra Bjerke gratis. Sendingen starter kl 12.00:

Det er en strålende V75-omgang vi har foran oss på Bjerke lørdag. Omgangen krydres i tillegg med Gulljackpot og det innebærer at Rikstoto dobler førstepremiepotten ved spillestopp. Spillemessig er det alt annet enn lettløst og det er ikke mange gode bankeralternativ. Ideelt sett bør man ha to bankere i V75, men jeg nøyer meg med en banker denne lørdagen. Den kommer ut i V75-7.

<b><br /></b>

Banker er banker

Det handler om meget formsterke 10 Brenne Banker. Moe Odin-sønnen tok nye steg i 2018 og vant hele åtte løp på 20 starter. Det er en herlig allrounder og han tåler å gjøre jobben selv underveis. Han kom aldri inn i løpet fra lengste tillegg som hardt betrodd i V75 i Drammen nest sist, men var tilbake som en overlegen vinner i V75 på Bjerke sist. Bakspor betyr ikke allverden for den Frode Hamre-trente seksåringen, det er i sluttfasen denne gjør løpene sine uansett. Åsbjørn Tengsareid har vunnet sju løp på Bjerke allerede i 2020, og Bjerke-fremgangen kan fortsette lørdag. 10 Brenne Banker i V75-7 blir min V75-banker på Bjerke lørdag og bankerspilles også i DD-spillet.

Rangering V75-7/DD-2/V4-4: A: 10 B: 4-3-11 C: 7-12-9-5-1-6-2-8

<u><b><u><br /></u></b></u>

V75-1/V5-3 - Hoppecupen - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

Det er ingen tvil om at 10 Tangen Elvira er sine konkurrenter helt overlegen på kapasitet i V75-1. Men Tjomsland-hoppa har rotet seg bort på galopp i tre av sine fire siste løp. Møter svært overkommelig motstand i dette hoppeløpet og feilfritt er det ikke snakk om saken. Det er et klart bankeralternativ, men jeg velger å gardere på V75-forslagene her på Nettavisen.

12 Osen Prinsessa er det klare motbudet. Gikk et enormt løp på Bjerke sist, men feilet da som klink vinner midt på oppløpet. Ikke som best på Bergsåker sist, men trener og kusk Ole Johan Østre er helt sikker på at vi får se en klart bedre utgave av henne lørdag. 5 Alfa Betty var ikke som best i montedebuten første gang ut i regi Lars O. Romtveit på Bjerke forrige onsdag. Hadde en flott fjorårssesong og står 20 meter foran favorittene lørdag. 15 Lykkje Embla holder hysterisk form. Bakspor på 40 meter tillegg trekker ned, men hoppa er lettplassert og har fart i beina. Siste hest på mine forslag blir 7 Smedtulla. Ble kontret ut av Kos Frigga sist, men kom nok for tidlig foran da. Klaffer det underveis, kan det bli seier.

V75-1/V5-3: A: 10 B: 12-5-15-7 C: 11-2-6-4-14-13-1-9-8

<u><b><u><br /></u></b></u>

V75-2/V5-4 - Varmblodshester. 2100 meter autostart.

Bra klasse på dette varmblodsløpet i V75-2 der jeg står på fire hester på samtlige V75-forslag.

1 Abrakadabra er den naturlige favoritten da vallaken har vunnet sportrekningen. Vant lett etter tet hele veien i sitt første løp etter et par måneders pause på Momarken i romjulen. Da var det sprint, 2100 meter er kanskje ikke ønskedistansen. Men får trolig styre i front og da kan de gå veien.

Hamre-duoen 9 Zimmer Grif og 8 Best Of All settes nærmest. Førstnevnte norgesdebuterer i Hamre-regi og er den treneren selv tror mest på. Ble strøket fra en tiltenkt start på Jarlsberg i romjulen, men trener bra og i et spennende spor. 8 Best Of All har imponert i samtlige starter i Hamre-regi. Men åttendespor trekker alltid ned i travløp. 6 Hands Down blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene. Morten A. Pedersens vallak ble tatt ned av Cry Wolf på Färjestad sist,men var solid vinner fra dødens på samme bane nest sist. Har vist solide ting, og unngår hesten dødens kan det bli seier her.

Rangering V75-2/V5-4: A: 1 B: 9-8-6 C: 3-5-7-11-4-10-12-2

<u><b><u><br /></u></b></u>

V75-3/V5-5 - Kaldblodshester. Eliten. 1609 meter autostart.

Åtte hester til start i dette eliteløpet, jeg står på to hester på samtlige V75-forslag.

5 Ulsrud Tea rundet millionen innkjørt også i 2019 og sagaen om denne unntakshesten fortsetter nok enda en stund til. Fra femtespor bak bilen er det klar tetsjanse og da er kanskje det meste gjort. 2 Troll Solen er motbudet. Også denne hadde en strålende sesong i fjor og løp inn nesten 900 000 kroner. Har blitt mye bedre fra start de siste månedene og det er ikke helt umulig at han kan svare ut Ulsrud Tea fra start. De to hestene skiller seg noe ut, den klare tredjehesten er 1 Valle Mattis.

Rangering V75-3/V5-5: A: 5-2 B: 1 C: 4-7-6-8-3

V75-4/V4-1 - Varmblodshester. V75-mesteren. 2100 meter autostart.

Den tradisjonsrike V75-mesteren i dette løpet og her har det vært loddtrekning blant kuskene. Det er som vanlig blitt et åpent løp og på de to største V75-forslagene, betaler jeg for åtte hester.

2 Velvatter var langt under båten sist, men i følge trener Frode Hamre passet både vær og bane dårlig den dagen. Var kanongod i seiersløpet tredje sist og er en klar tetkandidat nå. Derfra er det hesten å slå i dette løpet. Tøffingen 7 Fox Dragon innfridde som min V65-banker på Bjerke 2. juledag. Fra sjuendespor må han nok belage seg på å gjøre jobben selv og mot kvalifisert motstand, er det langtfra gitt at det blir seier nå.

11 Gretzy Boko var strålende vinner tredje sist, under pari nest sist og tilbake på sitt beste igjen sist. Ellevtespor er utfordrende, men denne gjør løpene sine i sluttfasen uansett. 9 Mikkel H.R. ble sittende fast over mål sist i ryggen på vinneren Marvellous Tooma. Niendespor er egentlig et greit spor, løser det seg kan han vinne.

På de to største V75-forslagene betaler jeg også for 10 Laylock Classic (har form og farlig med klaff), 5 Fernando (vist form på Leangen og står fint til spormessig), 4 Anthony Downs (manglet det lille ekstra sist, men høyt toppnivå) og 1 Zeen Av Ekbacka og Svein Ove Wassberg. Denne har knallform. Svein Ove Wassberg vant forøvrig V75-mesteren i januar i fjor med storskrellen I See U One og Wassberg kan detonere en ny smell i år.

Rangering V75-4/V4-1: A: 2 B: 7-11-9-10-5-4-1 C: 3-6-12-8

<u><b><u><br /></u></b></u>

V75-5/V4-2 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

3 Grisleprinsen G.L. og Øystein Tjomsland blir lørdagens klart største favoritt i V75-spillet. Den nyss blivne fireåringen gjorde ingen feil på tre starter i fjor som treåring og vant alle. Tjomsland advarer for at hesten ikke er spisset til dette løpet og han støter i tillegg på et noen kapasitetshester.

4 T.K. Torden er nok like bra kapasitetsmessig. Det er enorm fart i denne vallaken og lørdag får Tom Erik Solberg sjansen som kusk bak denne. Det er skyhøy galoppfare, men får Solberg denne feilfritt rundt, skal favoritten virkelig få kamp.

Jeg tar i tillegg med både 10 Sjø Stjerna som slo gode hester i sitt seiersløp på Jarlsberg forrige lørdag og lunefulle 1 Tønder Ø.K. på det største V75-forslaget.

Rangering V75-5/V4-2: A: 3 B: 4-10-1 C: 11-8-5-7-2-6

V75-6/V4-3/DD-1 - Varmblodseliten. 2100 meter autostart.

Verdensstjernen 1 Lionel årsdebuterer i dette eliteløpet og fra førstespor bak bilen, tror jeg det er bra sjanse for at Gøran Antonsen kan forsvare sporet med sin øyensten. Lionel vant kun ett løp i fjor og varierte en del i prestasjonene. Så er det jo også slik at litt eldre hester, trives best når de er med foran direkte. Mitt førstevalg.

8 Patent Leather fikk ikke helt dreis på sakene i første halvår i fjor, men utover høsten løsnet det for Hamre-traveren. Har vært kanongod i sine siste løp. Har gått i tet i de to siste seiersløpene, men fra åttendespor blir det ikke tet lørdag. Normalt står seieren mellom disse to, men jeg velger likevel å ta med 5 Test Drive på samtlige V75-forslag. Vallaken er i kanonform og får i tillegg Gunnar Austevoll opp som kusk lørdag. Blir vesentlig mindre spilt enn favorittduoen og er en meget spennende tredjehest å med på V75-forslagene.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 1 B: 8-5 C: 2-4-10-7-3-9