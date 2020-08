Bjerke med kanonfin V75-kveld på en tirsdag

Solvalla byr på storstilt V75-omgang onsdag kveld. Det betyr en herlig V75-omgang på Bjerke allerede tirsdag kveld.

En fantastisk trav- og galoppuke er vel i gang. Høydepunktene står nærmest i kø. Lørdag er det V75 med Gulljackpot på Bjerke, onsdag er det ekstra V75 på Solvalla med storløpet Jubileumspokalen og søndag er det klart for Norsk Derby på Øvrevoll med stor internasjonal V64-omgang. Merk også at det allerede tirsdag kveld er V75 Bonus på Bjerke, i og med at Solvalla byr på V75 onsdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Og det er nettopp V75-omgangen på Bjerke i kveld, det heretter skal handle om i denne artikkelen. Det er en veldig fin omgang spillemessig med en storfavoritt allerede i V75-1, og deretter seks svært interessante løp. Jeg går på bankeren allerede i V75-1.

Enorm sist - tilbake som en vinner i kveld

Det handler om 2 Nelson Andrea og Erik Killingmo. Hoppa stod med fire strake seire før hun galopperte grovt fra start som 1,2 oddser på Klosterskogen fredag for to uker siden. Løpsreferent Ola Slåtsveen meldte følgende da: " Storfavoritten Nelson Andrea er borte fra løpet" når Killingmo fikk henne i trav igjen ca 80 meter bak feltet. Rutinerte Slåtsveen sa det som alle trodde, men hoppa gikk på opphenting og var kun en halv lengde bak vinneren av løpet og ble toer. Det var rett et oppsiktsvekkende sterkt løp. Har lekt med konkurrentene i seiersløpene og holder hun seg på beina i kveld, er det normalt ikke snakk om saken. Det er dårlig med bankerkandidater i kveldens V75. Og jeg spekulerer ikke mot storfavoritten i V75-1. 2 Nelson Andrea blir min V75-banker.

Rangering V75-1: A: 2 B: 5-1-8 C: 7-3-10-11-9-6-4-12

Topp sjanse for Desserud

Det er ingen tvil om at 4 Explosive Flory og Truls Desserud er en motivert favoritt i V75-6/V5-3/DD-1. Fireårshoppa feilet seg fra seg seieren i klar ledelse ut mot oppløpet på Momarken nest sist og ble "glemt" av spillerne sist på Jarlsberg. Suste da inn til seier etter å ha sittet i tredje par utvendig underveis. I kveld er det fjerdespor bak bilen, motstanden skremmer ikke og det må være en bra vinnersjanse. Jeg velger derfor å bankerspille 4 Explosive Flory både i V5 og DD-spillet og på det to minste V75-forslagene.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Jeg velger dog å ta med meg meget formsterke og kapable 9 The Baron på de to største V75-forslagene.

Rangering V75-6/V5-3: A: 4 B: 9 C: 7-11-2-3-8-10-6-5

V75-2 - Varmblodshester. Monteløp. 2100 meter autostart.

Et flott monteløp venter i V75-2 der 7 Ricochet Face og 9 Banker Go's blir en god del mer spilt enn resten. Jeg velger å stå på fire hester på samtlige V75-forslag.

7 Ricochet Face galopperte seg bort i første sving sist det var monte, men særdeles dyktige Helene Kolle tror veldig på sin hest i dag. 9 Banker Go's leverer solide løp både i trav og monte, men har kun vunnet et løp på 13 starter i år og vant ingen løp på 21 starter i fjor, og det trekker ned. 10 Raleigh har vært på trippelen i samtlige fire løp den har gjort i monte. Viste strålende form i et noen travløp for et par måneder siden.

Sophia Jacobsen Olsson har gjestet Norge mange ganger med sine hester, deriblant flinke 3 Elstar Rapida. Står fint til i dette løpet og rapporteres å trene utmerket. Jeg tar denne med som min fjerde og siste hest i V75-2.

Rangering V75-2: A: 7 B: 9-10-3 C: 6-4-8-5-2-1

V75-3 - Kaldblodshester. 2100 meter autostart.

Nok et fint spilleløp venter i V75-3, der jeg synes tre hester skiller seg litt ut. Den minst spilte av dem blir min favoritt. 4 Glans Tider galopperte fra seg seieren midt i den siste svingen på Klosterskogen sist og bekreftet toppform. Møter noenlunde samme type motstand i kveld og fra et fint fjerdespor, setter jeg den Jenny Thygesen-trente hoppa først.

Fireårige 2 Harkar blir ganske klar spillefavoritt. Men opptrer ujevnt og var svak på Bjerke nest sist. Mye bedre både i seiersløpet tredje sist og kom strålende tilbake etter galopp sist. 5 Stasline kom seg enkelt til tet på Jarlsberg fredag, men var sjanseløs til å svare Tangen Lea mot mål da. Er nok bedre med ryggløp og Hvattum-hoppa kan slå tilbake i kveld.

Jeg tror vel disse tre gjør opp, men tar med meg dypvannsfisken 7 Turbo Teddy på det største V75-forslaget. Dag-Sveinung Dalen får sjansen bak denne i kveld og hesten er veldig lite spilt til tross for dokumentert form.

Rangering V75-3: A: 4 B: 2-5-7 C: 10-1-9-8-3-6

V75-4/V5-1 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Hoppeløp.

To hester skiller seg kraftig ut på kryssene i dette hoppeløpet, der jeg har et meget interessant objekt.

5 R.M.G. Dancing Queen har stått i dårlige spor en rekke ganger på slutten, men i kveld har hoppa eendelig fått et bra spor. Blir lite spilt i forhold til favorittduoen, men skal ha god vinnersjanse i kveld sammen med dyktige Erlend Rennesvik. 1 Elitloppa blir trolig det store skriket i løpet. Holder flott form og blir trolig testet i tet i kveld. Hoppa er dog seiersløs på 16 starter i karrieren og det trekker ned.

Treårige 4 Tilly Classic står med tre strake seire og har imponert. Men i kveld er det fare for at hun må gå utvendig for Elitloppa og da er det opp til bevis. Skulle Undem lykkes å komme seg foran, blir hun lei å ta ned.

7 Hamelia B.R. vant sprettlett fra tet på Biri sist, men fra sjuendespor er det andre forutsetninger i kveld med flere startraske hester på innsiden. Jeg nøyer meg med å ta med Killingmo-hoppa på det største V75-forslaget.

Rangering V75-4/V5-1: A: 5 B: 1-4-7 C: 3-6-11-10-2-9-12

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-5/V5-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

En favoritt med usikker form fra bakspor, det venter spillerne i V75-5 og dette løpet er ikke lettløst. Jeg står på fem og seks hester på de ulike forslagene.

3 Hardy B.R. har bra kapasitet og står i tillegg i et meget gunstig spor. Ottersen-hoppa er ujevn, men oppgavebn i kveld ser veldig bra ut på forhånd. 4 O.M. Corpentino fikk Tom Erik Solberg opp som kusk på Klosterskogen sist og gikk til mål så det suste. Ole-Christian Kjenner er tilbake som kusk i kveld, men er hesten i nærheten av prestasjonen fra sist, må han være en het vinnerkandidat.

10 Indiana Fortuna fløy gjennom lydmuren på Jarlsberg 19. april og sprintet 11.7 da som bunnsolid vinner. Men har ikke fulgt opp det løpet. Tross tvilsom form pådrar hesten seg et klart favorittskap i løpet. Kun en gardering for meg. 6 Dani's Princess takket for et smørløp i lederyggen på en skuffende svak Bronzini sist og speedet inn til seier. Kan vinne igjen. 5 Bronzini skuffet sist, men motstanden er svak også denne gang.

Helt ute på kanten betaler jeg også for 2 Corona, som stadig omgis med gode rapporter fra trener Anders Lundstrøm Wolden, men sliter med å vise det i løp.

Rangering V75-5/V5-2: A: 3 B: 4-10-6-5-2 C: 7-8-1-9-11

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 2100 meter autostart. Stallansatte.

En flott V75-finale venter der kapasitetshesten 10 Gilbert B.R. gjør et meget spennende comeback etter nesten to års skadefravær. Er den overlegent beste hesten, og selv om trener Elise Kristine Holt ligger lavt på forhånd, setter jeg hesten først på min rangering.

5 Abrakadabra blir ganske klar favoritt sammen med ambisiøse og meget dyktige Bjørn Steine. Fra femtespor er det teten som gjelder og favoritten kan selvfølgelig lede rundt om. Jeg velger å ta med ytterligere tre hester på de fleste V75-forslagene. 2 Tiria Jet blir som vanlig lite betrodd, til tross for at hoppa stadig leverer sterke løp. Holdt strålende til andre bak storfavoritten Gonzales B.R. nest sist, til tross for dødens hele veien.

4 J.T.'s Moneypenny er i strålende form og fjerdespor bak bilen er gunstig. 12 Excellent Maltin er også en formhest. Fra tolvtespor må det klaffe underveis, men kusken er blant de bedre i feltet.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 10 B: 5-2-4-12 C: 11-8-9-7-6-1-3