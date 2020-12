Blekkan-show på Leangen

Jomar Blekkan kusker tre av våre førstevalg i kveldens internasjonale V65-omgang på Leangen, men V65-bankeren den er det Atle Solhus som tar seg av.

Onsdag starter V75 Julebonanza med V75 fra Mantorp. Åtte internasjonale V75-omganger skal avvikles i løpet av årets ni siste dager med en samlet premiepott på ca 325 millioner kr. Det hele kulminerer med Multijackpot i V75 på nyttårsaften på Axevalla. Her er det allerede 33 122 390 SEK ekstra i sjuerpotten. Eventuelle jackpot i de kommende V75-omgangene kommer i tillegg på dette beløpet.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før alt dette, skal vi gjennom en innholdsrik mandag. I kveld er det stor jackpotomgang i V64-spillet på Färjestad med hele 1 732 107 SEK ekstra i sekserpotten. I tillegg er det en feiende flott internasjonal V65-omgang på Leangen. Mandagen innledes med V4-lunsj på Åby.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om Leangen. Det er altså internasjonal spill i kveld, både til V65 og V5. V65 har som vanlig spillestopp kl 18.55, mens V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05. En formsterke fireårshoppe blir vår V65-banker i kveld.

Skal være en vinner feilfritt

Det handler om 8 Alonso Sol og Atle Solhus i V65-4/V5-1. Fireårshoppa hadde en downperiode på sensommeren/tidlig høst og ble faktisk disket i tre løp på rad og måtte ut i prøveløp 9. november. Har skikket seg meget vel i sine to første løp etter det prøveløpet. Bunnsolid toer bak storfavoritten S.K.'s Nordstjerne nest sist og også meget sterk toer bak gode Myr Tøtta sist. I kveld er det svært overkommelig motstand og 2640 meter er ikke noe minus. Kjører formkusk Atle Solhus i trav i kveld, er det snakk om en meget god vinnersjanse. Jeg bankerspiller 8 Alonso Sol i V65-4 og hoppa blir også min V5-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Blekkan i støtet

Jomar Blekkan har hatt en flott periode på Leangen de siste månedene, men Leangens mangeårige champion må se seg klart slått av Dag-Sveinung Dalen i kampen om kuskechampionatet på Leangen i år. I kveld har Blekkan tre gode vinnersjanser innenfor V65-spillet og alle tre blir mine førstevalg.

Første årsseier for familiehesten

I V65-1 jakter 1 Marino D.V. årets første seier. Ble slått på målfoto av Bestbyarsenal forrige mandag og har en skreddersydd oppgave foran seg i kveld. Utfordres i første rekke av formsterke 5 Fernando, men Blekkans familiehest skal stå først på ranken i V65-1.

Skal stå først i V65-2

I likhet med Marino D.V. er også 6 Komnes Omer i V65-2 en sjuårig vallak og i likhet med Marino D.V., har heller ikke Komnes Omer vunnet løp i år. Marino D.V. har dog 26 løp bak seg i år, Komnes Omer har kun startet ni ganger. God femte i et meget tøft V75-løp på Biri forrige lørdag og møter veldig overkommelig motstand i V65-2 i kveld.

Tøft inne i løpet - men er beste hesten

I V65-5/DD-1 seler Blekkan ut egentrente 7 Alma Prins. Tross at denne har sprunget inn over 270 000 kr, er feelingen at han har galoppert bort minst like mye. Gjorde et helsvett løp i finalen av Hesteeierkanna forrige mandag og ble tredje tross grov startgalopp. Står 20 meter bak gode 3 Storm Teddy i kveld, men feilfritt er det neppe snakk om saken. Jeg lanserer 7 Alma Prins som min DD-banker på Leangen i kveld.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Vidåpen supersprint i monte

V65-3 er en supersprint i monte over den uvante distansen 1140 meter. Løpet er i utskrevet med 20 meter tillegg ved tidene 30.0, 27.5 og 25.0 siste sju starter og det det forverrer bildet ytterligere. Jeg sliter med å finne ut av løpet og velger helgardering på samtlige V65-forslag.

Klar fordel strekhestene

I V65-6/V5-3/DD-1 er det kun to strekhester og de kommer også til å bli klart mest spilt. 1 Florentin og 2 Clerken har begge vist flott form i det siste og skal begge ha gode vinnersjanser. Fra tillegg er det 6 Electron (på vei opp i form nå) og ikke minst 11 Lastmanstanding (tilbake i galopphumør i sine to siste, men skyhøy kapasitet) som i første rekke utfordrer favorittduoen.