Blir ikke sittende fast nå

Vår hovedbanker på Biri ble sittende fast altfor lenge i sin siste start. Han er langt bedre enn raden og møter overkommelig selskap i kveld.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Spillsenteret: Fyldig oddsprogram fredag, les våre analyser

Oddstips: Mitrovic og Fulham skal tilbake til Premier League

Håndball-VM kvinner: Oversikt over kamper, tider og lagene som skal møtes

Her er noe av det vi kan by på fra kveldens kjøring på Biri:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

11 Gonzales B.R. (V65-6) starter riktignok fra 20 meter tillegg, men er vant til å møte langt tøffere motstand enn hva han skal opp mot i kveld og bør ha en solid vinnersjanse dersom alt går normalt for seg. 5-åringen skuffet kanskje litt i sin nest siste start etter operasjon på Färjestad for èn måned tilbake. Sist ble han sittende fast altfor lenge og så ut til å ha mye spart. Tilbake på sitt beste tror vi han runder dette selskapet. Kveldens hovedbanker.

2 Bad Nite Call Saul (V65-5) var tidvis veldig god i fjor, men har slitt litt med å følge opp denne sesongen og venter fortsatt på sin første seier for året selv om det bare har blitt fire starter til nå. Den startraske Donato Hanover-sønnen står perfekt til i andrespor bak bilen og er som kjent lynrask fra start. Har i tillegg vunnet sportrekningen kontra de verste konkurrentene - både på startsiden og til slutt. Vi tror fort han leder dette fra start til mål. Han rapporteres fin i trening og formen skal være i anmarsj. Han må på bongen.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<br />

6 Tangen Ternar (V65-3) er kapabel, men usikker. Mjølnerød-traveren har vist fine fartsressurser, men er også veldig usikker og slett ikke til å stole på. Han innledet karrieren med å vinne på Bjerke i begynnelsen av oktober, men i de tre siste startene har det blitt mye galopp - som hardt betrodd. Dersom det går i trav hele veien, kan han så absolutt vinne dette og må regnes tidlig i et løp der 11 Stjerna Mi sannsynligvis blir veldig mye spilt.

11 Lille Olga (V65-1) gjør en spennende start under sal og kan kanskje være løsningen på kveldens V65-1. Hoppa har stor fart i kroppen og dokumenterte form som treer bak gode Edens Odin i Drammen så seint som på mandag. Har en god rytter og møter riktig lag. Vi anbefaler et tidlig kryss i rute 11.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under